Сергея Параджанова реабилитировали через 50 лет после суда над режиссером
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На своем последнем заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова.
Об этом в своем фейсбуке заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.
"Имеем действительно историческую новость - Сергей Параджанов реабилитирован! Пол века прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", - написал Дробович.
По словам председателя института, в поддержку рассмотрения дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинкский союз по правам человека – УХСПЧ.
Дробович выразил благодарность членам Национальной комиссии по реабилитации.
"Благодаря им историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что позже будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Украіна поважае своїх Героїв.
Вічна Памьять одному з них- Сергею Параджанову.
чи тільки єрундой поболтать ?
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Зрозуміло, що насправді за довгий язик. Дисидентом він не був і близько, просто любив у компанії багато та небезпечно базікати. Стукнули раз, стукнули два, на антирадянську діяльність не тягнуло, а ізолювати його треба було терміново, от і знайшли потрібну статтю та пошили справу.
У тюрмі йому було погано, його автоматично записали в "пєтухі", знущалися та били. А потім "господа уркі" зі своїх джерел дізналися як звучить його звинувачення - "Згвалтував члена партії". І тут до нього відразу ж прийшла шана і повага, і звання "глав-пєтух". - "Ми комуняк образно на *ую крутимо, а ти реально його посадив на *уй"
Ось я й говорю - яка вже там "совість". Режисер - Так. Але як людина - ...
2) Це, по Вашому, найбільша проблема? Тоді було реабілітовано тисячі замордованих в ҐуЛаґ та піднято тему про мільйони вбитих Голодомором.
Але, бачиш, Параджанова не реабілітували...