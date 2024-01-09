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Новости ПроисшествияОбщество
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Институт нацпамяти (298) репрессии (2753)

Сергея Параджанова реабилитировали через 50 лет после суда над режиссером

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

параджанов

На своем последнем заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова.

Об этом в своем фейсбуке заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем действительно историческую новость - Сергей Параджанов реабилитирован! Пол века прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", - написал Дробович.

По словам председателя института, в поддержку рассмотрения дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинкский союз по правам человека – УХСПЧ.

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Дробович выразил благодарность членам Национальной комиссии по реабилитации.

"Благодаря им историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что позже будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - добавил он.
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Топ комментарии
+14
а шо чекали ці 33 роки ?
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09.01.2024 17:30
+8
ювілея
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09.01.2024 17:32
+5
На Паражанові вже так пропіарилось його оточення і навіть нащадки оточення,поробили бізнеси,стали нардепами,що його теперішня реабілітація виглядає клоунадою.
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09.01.2024 17:41
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а шо чекали ці 33 роки ?
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09.01.2024 17:30 Ответить
ювілея
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09.01.2024 17:32 Ответить
А оправдали его тоже в связи с юбилеем, или по отсутствию состава преступления?
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09.01.2024 19:14 Ответить
Згоди Кремля.
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09.01.2024 20:38 Ответить
Так его же судили по позорной 122 й статье УК СССР. По этой статье можно посадить всех зеленожопых слуг избранного народа
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09.01.2024 17:37 Ответить
А по 119-й - всю крЄмльовську худобу.
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09.01.2024 17:41 Ответить
Україна збирае свої скарби.

Украіна поважае своїх Героїв.

Вічна Памьять одному з них- Сергею Параджанову.
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09.01.2024 18:37 Ответить
для нього була надумана, а для шмарклявих реальна, от тільки за це вже не садять.
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09.01.2024 18:49 Ответить
На Паражанові вже так пропіарилось його оточення і навіть нащадки оточення,поробили бізнеси,стали нардепами,що його теперішня реабілітація виглядає клоунадою.
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09.01.2024 17:41 Ответить
докладніше про піар та бізнеси

чи тільки єрундой поболтать ?

.
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09.01.2024 18:27 Ответить
Ещё лидер Народного Руха Черновил, в конце 80х говорил о Параджанове как о жертве режима. Вот это интересно: https://rayon.in.ua/topics/385178-ostannii-rozstrilianii-upivets-toi-hto-zasudiv-iogo-na-smert-dosi-zhive-sered-nas-blog.
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09.01.2024 19:21 Ответить
Параджанов , це історична совість України ! 🌻💐
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09.01.2024 17:45 Ответить
Та перестаньте ви про совість... Мабуть, ви про нього тільки з цієї новини й довідалися. Режисер він був геніальний, а як людина - повне та закінчене г**но. Почитайте щось про цю "совість", а потім розливайте свою патетику
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09.01.2024 19:30 Ответить
Параджанова посадили за статтею - "мужеложество".
Зрозуміло, що насправді за довгий язик. Дисидентом він не був і близько, просто любив у компанії багато та небезпечно базікати. Стукнули раз, стукнули два, на антирадянську діяльність не тягнуло, а ізолювати його треба було терміново, от і знайшли потрібну статтю та пошили справу.
У тюрмі йому було погано, його автоматично записали в "пєтухі", знущалися та били. А потім "господа уркі" зі своїх джерел дізналися як звучить його звинувачення - "Згвалтував члена партії". І тут до нього відразу ж прийшла шана і повага, і звання "глав-пєтух". - "Ми комуняк образно на *ую крутимо, а ти реально його посадив на *уй"
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09.01.2024 19:43 Ответить
хлопчиків він любив, у нас працювала вчителька з Грузії.... слова чужі, переказувати не є правильним, але я її добре знаю і вірив, так що.... яка вже там оППАзиція...
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09.01.2024 20:34 Ответить
Це відомо, і саме, що не чоловіків, а хлопчиків. Приїжджав додому, до Закавказзя і там уже відривався. Курди цим займалися. Але мова не про це, він був огидною людиною, з тих, від яких стогнуть і їхні близькі та оточуючі. Міг обікрасти найкращих друзів, міг обдурити будь-кого. Такий факт, у Грузії відбувалися зйомки фільму "Цвіт Гранату". Фільм геніальний, завоював безліч призів, а знімальна група з Параджановим не розмовляла. Чому? А їм місцева влада подарувала літрову банку чорної ікри, і поки всі передчували як наприкінці робочого дня насолодитися цим делікатесом. Сергій по праву режисера один з'їв всю ікру. Грузини такого не вибачають.
Ось я й говорю - яка вже там "совість". Режисер - Так. Але як людина - ...
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09.01.2024 20:57 Ответить
Ну так, слово Чорновола проти Вашого слова - то таке, нічого не варте. А банку ікри до вечора сам отак і з'їв? Неподобство.
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10.01.2024 00:10 Ответить
Тобто ні при Ющенко, ні при Порошенко цього не зробили??! Не кажучи вже що треба було ще в 1991!!!
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09.01.2024 18:13 Ответить
1) Українські чоловічі прізвища на "-ко" відмінюються.

2) Це, по Вашому, найбільша проблема? Тоді було реабілітовано тисячі замордованих в ҐуЛаґ та піднято тему про мільйони вбитих Голодомором.
Але, бачиш, Параджанова не реабілітували...
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09.01.2024 18:22 Ответить
Ти, ТП, про Януковічя забула...
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09.01.2024 19:00 Ответить
Его ведь осудили по печному делу вроде? Диссидентов сажали или за 'тунеядство' или за 'антисавецкую деятельность '
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09.01.2024 18:33 Ответить
Великий син вірменського народу з українським серцем та душею.
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09.01.2024 18:47 Ответить
А назвати слідчих- мусорів, які завели і розслідували провадження? А прокурорів і суддів? Можливо є ще живі, якщо були молоді ще в той час. І зараз пенсію від України отримують під 200 тисяч, як той суддя, що дав в 1988 році смертний вирок зв'язківцю УПА, якому в 1945 біло 16 років...
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09.01.2024 18:59 Ответить
Якщо чесно, видатних режисерів бонтонно поважати, але дивитися їх фільми важкувато (м'яко кажучи).
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09.01.2024 20:23 Ответить
кіно я не дивився його.... проте знайомий з жителями Грузії, звідки викинули цього товариша за педофілію... на ньому згвалтування хлопчиків, так казали аборигнеи тих місць. І в Україні були ....
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09.01.2024 20:31 Ответить
Адвокат, який просив Стусу жорсткіше покарання ніж прокурор, тільки недавно переїхав в кацапстан, а років за 30 йому догану випишуть.
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09.01.2024 21:41 Ответить
 
 