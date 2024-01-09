Сергея Параджанова реабилитировали через 50 лет после суда над режиссером

На своем последнем заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова.

Об этом в своем фейсбуке заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем действительно историческую новость - Сергей Параджанов реабилитирован! Пол века прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", - написал Дробович.

По словам председателя института, в поддержку рассмотрения дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинкский союз по правам человека – УХСПЧ.

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Дробович выразил благодарность членам Национальной комиссии по реабилитации.

"Благодаря им историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что позже будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - добавил он.