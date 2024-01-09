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Россияне атаковали двумя "шахедами" дом культуры в селе Сумской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Российские оккупанты направили два ударных БПЛА типа Shahed в поселок Краснопольской громады Сумской области, в результате атаки зафиксировано попадание в местный дом культуры, информацию о пострадавших уточняют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает областная военная администрация.

"Сегодня вечером враг в очередной раз атаковал пограничье Сумщины. Россияне направили два БПЛА типа "шахед" в поселок Краснопольской громады. Попали в местный дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередачи. На месте работают все необходимые службы. Информацию о пострадавших уточняют", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Последствия российских ударов по Сумщине. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
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09.01.2024 20:27
+6
може якась місцева курва навела на явну чи уявну база ЗСУ
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09.01.2024 20:37
+5
Що не ясно? Нехай "крота" шукають - навів, мабуть написав, що там зібрання військових.
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09.01.2024 20:37
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09.01.2024 20:27 Ответить
Героям Слава !
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09.01.2024 20:36 Ответить
Здуріти можна . Два шахеди на будинок культури в СЕЛІ !!! Чим він їм не вгодив хз ..
Знову на п'яну голову - привиділась якась база НАТО . ?
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09.01.2024 20:34 Ответить
може якась місцева курва навела на явну чи уявну база ЗСУ
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09.01.2024 20:37 Ответить
Я сьогодні звідти, три дні був...За інформацією далеких родичів - торгівля з кацапами продовжується. Туди сало і м"ясо, звідти спирт. Це якийсь сюр. Здуріти можна. прикордонники і військові вкурсі. плять, тай усе
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09.01.2024 20:52 Ответить
звідки там сало і мʼясо візьметься, якщо там зараз немає сільского господарства?
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09.01.2024 20:56 Ответить
Що не ясно? Нехай "крота" шукають - навів, мабуть написав, що там зібрання військових.
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09.01.2024 20:37 Ответить
Склад гумдопомоги там скоріш за все був. Не знаю, як в селі, не буду кривдити, а в Кривому Розі іноді прилітає в місця, де Вілкул тіко-тіко щось розікрав, на кшталт нікому не потрібної бухгалтерії водоканалу. Але це може бути співпадінням, бо Вілкул краде усюди і кожного дня, де тільки його лапи дістануть.
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09.01.2024 20:51 Ответить
Возможно там были военные и кто то из местных навел или с беспилотников засекли. Их там полно летает Ну или как возможное место размещения уничтожили. Летом часто атаковали авиацией любые ангары, строения где могла бы быть спрятана техника. Причем не важно, была она там или нет.
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09.01.2024 20:43 Ответить
Скільки в мене родичів і знайомих в ЗСУ , і всі говорять що розміщаються то в покинутих будинках , то в землянках , навіть в палатках , але не більше ніж по кілька чоловік .
Після масової загибелі військових в казармах , ще на початку війни , більш не чув щоб їх селили великими групами в якихось будинках культури і т.д.
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09.01.2024 20:52 Ответить
Інколи більше, ніж кілька. Правда так близько до кацапів так справді не роблять. Але.
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09.01.2024 20:59 Ответить
і ці масові загибелі були не від драндулетів, а від іскандерів
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09.01.2024 21:02 Ответить
Так не важно большая группа или нет. Даже ради нескольких человек могут потратить шахед, ракету.
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09.01.2024 21:08 Ответить
шахед не наводиться на людей, він наводиться на gps координату і повільно до неї летить зігзагами, щоб обійти ппо. зазвичай використовується проти цивільних неприкритих обʼєктів, так як пройти ппо сухопутних військ у нього нема шансів.
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09.01.2024 21:28 Ответить
Это не совсем так. Мы когда стояли под Бахмутом, жили в школе. Мест просто больше не было. Минимум 50 человек, из разных бригад там было.
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09.01.2024 21:31 Ответить
Краще про таке після війни писати.
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09.01.2024 22:43 Ответить
Нет. Мы пробыли там недельку и уехали. Нашли где жить. А бойцы, из других бригад остались. Ходили разговоры, что туда прилетело. Так это, или нет, я не знаю. Но то, что много людей жило в одном здании, в непосредственной близости от ЛБС - это факт. Правда она такая - не всем нравится.
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09.01.2024 23:07 Ответить
Не в тому діло, чи подобається правда, чи ні. Розкриття принципів розселення та пройоби командирів дають противнику змогу більш цілеспрямовано проводити розвідку таких випадків. Про наслідки цього здогадуєтесь?
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10.01.2024 10:33 Ответить
Смысл в том, что командиры, скорее всего не понесли никакой ответственности. Последствия представляешь? А по поводу разведки, так у пацаков, вполне себе есть представление о наших войсках, особенно вблизи ЛБС, плюс местные, которые сливают информацию. Это не секрет. Просто в СМИ не освещается, должным образом. У нас здесь гнидомарафон - за все хорошее, против всего плохого. Соответственно, выводы не делаются, и никто не несет ответственности. За редким исключением.
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11.01.2024 19:35 Ответить
Скорее всего, там были наши. Не нужно, пацаков представлять совсем уж идиотами.
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09.01.2024 20:45 Ответить
Не треба також наших уявляти зовсім ідіотами, які будуть чекати в незахищеному місці, поки ці драндулети дотарахтять до цілі.
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09.01.2024 20:48 Ответить
Зависит от того, насколько близко они были запущены. Это только в сказках, подразделение собирается, и снимается с точки за минуту. В реальности все совсем не так. Иногда нет времени среагировать.
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09.01.2024 20:55 Ответить
Думаєте прям з-за рогу будинку культури запускали? Це ж драндулєт, а не ракета, вони живу силу уражають зазвичай тіко уламками своїми.
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09.01.2024 20:58 Ответить
Объясню еще раз, для тех, кто видел беспилотники только в телевизоре. Иногда нет и минуты чтобы среагировать. Вот он только что жужжал где-то далеко, и сразу прилет. А по поводу поражения личного состава осколками - это чушь. Два "шахеда" вполне себе разносят дом культуры до фундамента. И укрытий там скорее всего нет никаких. Максимум подвал.
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09.01.2024 21:17 Ответить
Жужжал гдєта далєко і вот! Ти ідіот?
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09.01.2024 21:26 Ответить
Нет, я войну видел не по гнидомарафону, а непосредственно на поле боя. Так что следи за "метлой".
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09.01.2024 21:35 Ответить
Слідкувати за чим??? Чучало ти приблотикане. У нас, такі приблотикані, зазвичай, часто падають. Те що ти гдєта чьтота відєл додало тобі розуму? Аж ніяк.
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10.01.2024 12:04 Ответить
Вот когда, такое отребье, как ты "где-то, и что-то" увидит на собственном опыте, тогда и будешь рассказывать. Таких как я, на фронте, становиться все меньше. Пришла очередь, таких "умников" как ты, занять наши места. Если выживешь, поделишься впечатлениями. Вот тогда и расскажешь, и про дроны, и про остальные "прелести" войны. А пока ты этого не прошел, не тебе "фонить" о умственных способностях других. На свой разум, я не жалуюсь, нервишки пошаливают только.
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11.01.2024 19:22 Ответить
Ідіот. Твоє місце я займати не збираюсь, в мене є своє. 160 ВОС. Вочевидь я знаю про що говорю. Тож краще заткнись.
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12.01.2024 05:48 Ответить
Если некто, в твоем случае нечто, абсолютно не владея информацией, начинает безосновательно хамить, в ответ получает тоже хамство. Ты как пацак. Те тоже удивляются "их то за что". Хамить не надо "знаток". Таких "знатоков" раньше было полно, возле любого магазина, а сейчас эти "знатоки" куда-то попрятались. Так что сделай лицо попроще, и опровергни аргументированно, если сможешь.
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13.01.2024 10:38 Ответить
Ібать ти брехливе чучало! І так, для дібілов, ну тобто для тебе, ВОС 160, зенітні кулемети, тобто я - перший номер кулиметного розрахунку мобільної групи, так звані «мисливці на шахедів». Це означає, що нам, в режимі реального часу, приходить інфа - звідки запустили, скільки і куди летять. Звідки інфа? Не твоє собаче діло. Якщо я не знаю чогось про шахеди, то хто тоді знає? Все що розповідаєш ти - повний ідиотизм. Тобто ти, або ідіот, або провокатор, вибирай сам
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13.01.2024 11:05 Ответить
Опять хамишь, баклан. Не истери. На ноле, никаких "охотников за шахедами", нет и близко, там где был я, так точно не было. Не приживаются они там, к сожалению. Это тебе не в глубоком тылу, по наводке работать. Так что я знаю о чем говорю. И кто теперь идиот? Это вопрос риторический.
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14.01.2024 00:34 Ответить
Приблотиканий брехливий ушльопок, в мисливці я перейшов із посади снайпера 2 -гоі категорії (марксмена) з причин, що тебе не стосуються, і що таке «лес чудес» я знаю не з розповідей. А ще я знаю, що шахедів на нулі немає, від слова зовсім. Тож повторюсь, ти або ідіот, або провокатор. Скоріше друге
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14.01.2024 06:17 Ответить
Не хами, фуфел, тебе же было сказано. На хамство, я отвечаю хамством. Массово шахеды, на ноле не используются - это правда. За все время пребывания там, а это, значительно больше полугода, я лично был свидетелем только одного прилета. Естественно, не по пехотным позициям, по технике. И пацаны видели одного. Точнее видели последствия. Два шахеда, за такое продолжительное время - это мало, но все равно, они были. Если ты этого не видел, это не значит что этого нет. Так что, трепаться о том что там их нет совсем - это показывать свою глупость.
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16.01.2024 19:24 Ответить
Судячи з твого гнилого базара шнирь, ти не відрізниш Шахед від Зали, а свою дупу від мавпячої. Поясню для дібілів, тобто для тебе, Шавед запускається з доволі здорової пускової, ці пускові знаходяться поза зоною дії нашої арти, в тому числі реакторів. Пуски відсліжуються, тож між пуском і прильотом на нуль пройшло б не менше години. Про який «несподіваний прильот» ти тут шепчеш? Чи ти вже забуло що тут мололо
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18.01.2024 06:38 Ответить
Шахеди по техніці?!!! Боже! Яке ти тупа, брехлива вбогість! Ти брешеш стосовно всього, і стосовно свого перебування на фронті також.
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18.01.2024 06:48 Ответить
Якої хвилини, що ти мелеш? Ці драндулети запускають за десятки километрів від кордону, вони тільки по територіі рашки будуть летіти хвилин 20. Вони огромні і їх одразу після запуску бачать і ведуть. Якщо вони літять в бік де нічого нема, їх зазвичай не чіпають, тому вони іноді так довго кружляють по країні.
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09.01.2024 21:31 Ответить
Хватит этого бреда из телевизора. Отслеживать это не значит среагировать. А непосредственно на границе, и сбить их нечем. Подлетное время маленькое, тем более если они были заряжены именно на этот дом культуры.
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09.01.2024 21:47 Ответить
Що означає "отслєжівать нє значіт срєагіровать"? Це саме це і означає. Відслідковувати, це частина реагування. Якщо біля будинку культури збити огромний драндулєт не було чим, це означає, що там і не було сухопутних військ, в складі яких є окреме від повітряних сил ппо сухопутних військ.
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09.01.2024 21:51 Ответить
То и значит. Видеть и сбить - это разные понятия. Чем ты его собьешь на высоте 3000 метров, при скорости 200 км в час. Если запускали с 30-40 километров, и заряжен он был именно на дом культуры, шанс сбить его, примерно пять процентов. А их было два.
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09.01.2024 22:07 Ответить
Единственное ПВО в пограничных районах это мобильные группы с прожекторами, пулеметами. Ну и может с ПЗРК где то возле городов, важных объектов. Вот и вся защита. И как вы понимаете, это не пэтриоты, такие группы не гарантируют 100% сбитие.
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09.01.2024 22:54 Ответить
Ібать, чучало. А скільки відсотків шахедів збивають мобільні групи? Петріоти, по Шахедах??? Да ти рафінований даун
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10.01.2024 12:06 Ответить
та й дуже близько біля кордону вони ніколи не запускають, тому що занадто великий ризик втратити розрахунок, в якому можливо є іранські інструктори.
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09.01.2024 21:06 Ответить
Если цель, того стоит, то запускают.
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09.01.2024 21:22 Ответить
ні, після того, як вгатили десять іранських інструкторів москалі ссуться.

https://www.iranintl.com/en/202210211932
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09.01.2024 21:33 Ответить
Там торохтіть зовсім не далеко,пригранична територія
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09.01.2024 20:58 Ответить
Час спуститися в укриття знайдеться, поки дотарахтять. Усе одне мінімум 20 хвилин тарахтіти після виявлення, а то й більше.
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09.01.2024 21:00 Ответить
Хатьєлі КієФ за трі дня, а под коньєц второго года взятія КієФа довольствуюЦЦА атакой іранскіх дроноФ на будинок культури в одному із селищ Сумської області
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09.01.2024 20:56 Ответить
Ось тут зе презу. пох..ю,навіть немає співчуття.звичайна гнида.
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09.01.2024 21:38 Ответить
Ну що можна сказати- гандони,пля...
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10.01.2024 02:59 Ответить
 
 