Благотворительный онлайн-концерт группы "Ukie’z": Сбор на FPV-дроны "Дикие Шершни". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благотворительный онлайн-концерт - стрим группы "Ukie’z" (Юкиз) на YouTube-канале Цензор.НЕТ
Об этом сообщил участник группы и журналист Богдан Буткевич, передает Цензор.НЕТ.
"Собираем мы сегодня, друзья, на наш родной цензоровский проект производства FPV-дронов "Дикие Шершни". Дронов, которые уже имеют большую славу по фронту в качестве одних из самых качественных и эффективных орудий для превращения рашистов в хороших рашистов", - отметил он.
Донаторы смогут выиграть также призы:
- флаг Украины с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (разыгрывается среди всех благотворителей);
- флаг "Дикие шершни" (получит автор крупнейшего доната);
- патчи "Дикие шершни" (три поощрительных приза среди всех участников).
Благотворительный сбор на fpv-дроны "Дикие шершни":
Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/5zDZ1DV1Zm
Номер карточки банки:
5375 4112 1232 0274
Для пользователей других банков просим указывать в назначении платежа контакты, чтобы мы вас нашли в случае победы.
Пожалуйста, подождите...