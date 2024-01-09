НАПК вынесло предписание Шмыгалю из-за нарушения правительством требований закона о предотвращении коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание премьер-министру Денису Шмыгалю за то, что правительство приняло 131 постановление без проведения антикоррупционной экспертизы НАПК.

Об этом сообщает официальный сайт НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В сообщении агентства отмечается, что в течение 2023 года Кабинет Министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

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НАПК сообщает, что среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни. В частности, утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы по объектам культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, создание различных центров поддержки и охраны гражданского населения и тому подобное.

Кроме того, среди таких сфер также есть те, которые являются лидерами по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикоррекспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и тому подобное.

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Поэтому Национальное агентство требует провести служебное расследование для установления причин и условий, которые привели к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабинета Министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти.

"Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - напоминают в ведомстве.

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