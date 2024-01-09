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коррупция (8388) НАПК (1164) Шмыгаль Денис (2322)

НАПК вынесло предписание Шмыгалю из-за нарушения правительством требований закона о предотвращении коррупции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

шмигаль

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание премьер-министру Денису Шмыгалю за то, что правительство приняло 131 постановление без проведения антикоррупционной экспертизы НАПК.

Об этом сообщает официальный сайт НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В сообщении агентства отмечается, что в течение 2023 года Кабинет Министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

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НАПК сообщает, что среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни. В частности, утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы по объектам культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, создание различных центров поддержки и охраны гражданского населения и тому подобное.

Кроме того, среди таких сфер также есть те, которые являются лидерами по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикоррекспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и тому подобное.

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Поэтому Национальное агентство требует провести служебное расследование для установления причин и условий, которые привели к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабинета Министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти.

"Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - напоминают в ведомстве.

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Топ комментарии
+14
Якби молотком у голову - оце да, дієво, та вражаюче. А так,що таке припис?
Бамажка!
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09.01.2024 21:20
+12
У шмигаля ,морда обличчя, інтелектуальної сволоти
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09.01.2024 21:13
+12
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09.01.2024 21:16
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У шмигаля ,морда обличчя, інтелектуальної сволоти
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09.01.2024 21:13 Ответить
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09.01.2024 21:16 Ответить
правильно вихований хунд ніколи не візьме їжу у незнайомця.

швайнехунди беруть залюбки.

цим треба користатись
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09.01.2024 21:47 Ответить
Ого! Що це було? 🤔 Навіть деякі державні органи починають розуміти, що зелень владу не утримає, якщо Захід грошей не дасть, а гроші дадуть, коли красти пеместануть? 🤔 Якесь замкнене коло.
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09.01.2024 21:18 Ответить
Якби молотком у голову - оце да, дієво, та вражаюче. А так,що таке припис?
Бамажка!
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09.01.2024 21:20 Ответить
бамажкааааа
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09.01.2024 21:35 Ответить
Хто б слухав те НАЗК та Рахункову палату, але ж їх ігнорують як можуть!
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09.01.2024 21:21 Ответить
припис другими словами це зовсім *****,можливо виправиться до слідуючого року,а можливо і ні,як получиться
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09.01.2024 21:21 Ответить
95 квартальний жарт?
НАЗК імітує антикорупційну діяльність майже так само, як колишній (а, може, й теперешній) очільник кварталу імітував гру на піаніно!
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09.01.2024 21:22 Ответить
Бумажка м'якенька? А припис не закороткий? Клоуни.
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09.01.2024 21:22 Ответить
да там уже список расстрельных статей больше чем сам УК))особенно если перечислять с повторами!!!эти дегенераты понимают Украину как собственную личную песочницу))я надеюсь что доживу когда этих мразей будут заводит в зал суда в наручниках и намордниках и услышу сроки во много раз превышающие среднестатистическую жизнь этих мерзких амеб в разы и с полной конфискацией включая имущества кошек дальних родственников!!!!
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09.01.2024 21:24 Ответить
Нахіба ця зе хуцпа народ вже почав з розумінням я надіюся віодкремлювати хуцпу від реальності
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09.01.2024 21:24 Ответить
Та він, ні рилом, ні вухом, не знає що в Україні діється з дня сидіння на посаді, усьо па Регламенту Кабміну, і фсьо…, тільки СИДИТЬ, як зіц-председатель від квартальних Рога і Копита
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09.01.2024 21:24 Ответить
Влада зеленої гопоти: напав на журналістів отримай 8 мільйонів компенсації
https://www.youtube.com/watch?v=IMSduvuU_6w
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09.01.2024 21:30 Ответить
ОЙЦ !!!
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09.01.2024 21:32 Ответить
Може грамота якась??
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09.01.2024 21:35 Ответить
Та він вже стільки ''нашморгалив'' що там буцигарня на довічне за ним плаче
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09.01.2024 21:41 Ответить
Єрмак очолив урядову делегацію у перемовинах з капітуляції

ПОЛІТИКА

21:32



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09.01.2024 21:42 Ответить
Воно "внесло припис"? Ну, тоди...Ойц!
Це називається "ігра ліцом".
Можна подумати, що ділки з НАЗК не знали ради чого той уряд там сидить - він там як раз для того і сидить, щоб ВСЕ винести і дозволити обібрати країну до нитки.
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09.01.2024 21:42 Ответить
А шо, председатель колхоза не отвечает за свое правление!?
Куда сослали зоотехника птицефермы с яйцами по 17,00 грн. !?
А шо там с завклубом Ткаченко - носит передачки своему режиссёру Бене!?
Зачем обкуренного идиота-милофанова пристроил в госкомпанию !?
Короче, Шмыгаль - ни рыба, ни мясо.....
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09.01.2024 21:43 Ответить
Ви ще не бачили як цей Шмигаль від наріду Шмигає, якось хотіли з ним поспілкуватись,
втекло аж пяти мерехтіли
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09.01.2024 22:01 Ответить
хочби в руки собі не наклав. з горя )
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09.01.2024 21:46 Ответить
ПРИПИС! Це премія до зарплати????
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09.01.2024 21:46 Ответить
От тобі й маєш....
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09.01.2024 21:48 Ответить
Шуллеры
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09.01.2024 21:57 Ответить
*******...
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09.01.2024 22:09 Ответить
он его на гвоздик повесит в лучшем случае.
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09.01.2024 22:39 Ответить
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09.01.2024 23:00 Ответить
Щось мені підказує, що воно підітреться тим приписом.
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10.01.2024 10:02 Ответить
 
 