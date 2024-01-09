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Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов отмечено, что в РФ ограничивается доступ к сайту ПЦУ www.pomisna.info.

В Роскомнадзоре обвиняют сайт ПЦО в распространении материалов, "направленных на разжигание ненависти и вражды".

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Топ комментарии
+16
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09.01.2024 23:56
+11
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09.01.2024 23:58
+7
ЗЕ дозволили УПЦ МП (яку Зеленський забороняти не буде) провести 7 січня в Києво-Печерській лаврі чекістське "богослужіння". Московське "різдво" в цей день замість українського Водохреща на 1+1 не випадковість. Реінкарнація гундяєвців, коаліція слуг із ОПЗЖ, вся ОПа - риги. ЗЕ+Z
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10.01.2024 00:14
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*****.
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09.01.2024 23:50 Ответить
Не *****.А ми не можемо кількох уїбнів з Лаври вигнать.
І церков значна чпстина московські.
А наша влада боїться їх зачіпати.
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10.01.2024 06:33 Ответить
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09.01.2024 23:56 Ответить
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09.01.2024 23:58 Ответить
Какаяразніца, ПЦУ чи моспаханат, так?) Гарно стелять

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10.01.2024 00:09 Ответить
Коли профашистська дума ********* ворожої Україні рф дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось тільки представники ворожого нам філіала рпц замаскованого під УПЦ але московського патріархату, виродки ці криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква мп вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона на 100 % продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі, цих загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона потрібна ВР, коли взагалі непотрібна Українському народу, і її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні, у якій своя рідна Українська ПЦУ Русі - України!-
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10.01.2024 04:57 Ответить
ЗЕ дозволили УПЦ МП (яку Зеленський забороняти не буде) провести 7 січня в Києво-Печерській лаврі чекістське "богослужіння". Московське "різдво" в цей день замість українського Водохреща на 1+1 не випадковість. Реінкарнація гундяєвців, коаліція слуг із ОПЗЖ, вся ОПа - риги. ЗЕ+Z
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10.01.2024 00:14 Ответить
У неділю, 7 січня керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) привітав УПЦ з Різдвом та традиційно висловив свою підтримку главі Російської православної церкви (РПЦ) патріарху Кирилу (Володимир Гундяєв).
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10.01.2024 00:23 Ответить
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10.01.2024 00:25 Ответить
роскомнагляд заблокував, на території усієї московії!, сайт Православної церкви України (ПЦУ).----- гниди мп у погонах під рясами, БЛОКУЮТЬ будівлі Києво-Печерської лаври!!!(, на території Київа!!!,,---Це сюр якийсь?,чи вже пистець??,
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10.01.2024 00:44 Ответить
Українські спеціальні служби вже заблокували всю internet-діяльність рпцвУ?
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10.01.2024 00:54 Ответить
Вони скоріше нас посадять.
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10.01.2024 09:32 Ответить
Ну, а зато у Стефанчука у ВРУ, підписи назбирали, на підтримку московських агентів у рясах по всій Україні! Вдумайтеся, у ВРУ!!!

Якісь невідомі особи, навіть там щось забарикадувалися, у приміщеннях на території Києва !!
Співпадіння з Оманськими вказівками…
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10.01.2024 01:33 Ответить
Ну що вас це так бісить. Християнство, штучно насаджене на Київську Русь, з метою духовного закабалення України іудейською сектою під назвою церкви Христа. Чого найбільше бояться юдеї всього світу так це відродження АРІЙСТВА. Бо християн з їхніми заповідями легко підкорити юдеям а от АРІЙЦІВ уже ніззя
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10.01.2024 02:06 Ответить
так звана "рпц" та її філія в Україні під назвою "упц мп" не мають жодного стосунку до автентичного християнства (православʼя) - це сатанинська філія кацапського, окупаційного нквд/кгб/фсб створена у вересні 1943 року червоним комуно-нацистом тагваріщем йоською сталіним (джугашвілі) !!!



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10.01.2024 04:57 Ответить
Ворожа Україні кацапська церква РПЦ сильно шкодувала про те, що її маріонетка УПЦ (МП) не послала на смерть своїх прихожан, щоб знищити Євро - Майдан в 2014 році. Про це заявив протоієрей нібито Руської? (московсько-кацапською) православної церкви (РПЦ) Всеволод Чаплін. Він заявив, що Московському патріархату "треба було масово ходою вивести людей на вулиці, навіть послати їх на смерть, аби призупинити ту маніпулятивну прозахідну хвилю, яка змила нібито законну а по суті продажну про-кацапську і бандитську владу ЗЕКА і зґвалтувала вибір значною? (а по суті мізерною) Частини суспільства ", - заявив він.
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному підкуплених престарілих та недоумкуватих - недорозвинених та примітивних бабусь ...... які наївно і за криваві кремлівські срібняки вірять в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБшним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка і зараз наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму, Донбасу та Півдня України проклятими кремлівськими окупантами фашистами кривавого маніяка )(уйла.
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10.01.2024 04:55 Ответить
Деятельность РПЦ на помойке запретил Яков Свердлов специальным указом кажись в феврале 1918 года.. Мавзолейные обезьяны Вермахта стали Атеистами... Долой церковь,Опиум для народа...😁 Православные чЛенинцы Сралинцы👺👹
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10.01.2024 08:15 Ответить
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10.01.2024 08:20 Ответить
Маацкалів на ножі !
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10.01.2024 09:37 Ответить
https://youtu.be/AnnB9XKFJ_Q?si=WCPwBjpzaX1fyHQY...

Немного о том, какими запасами и ресурсами обладает на сегодня Украина...🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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10.01.2024 08:24 Ответить
 
 