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Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов отмечено, что в РФ ограничивается доступ к сайту ПЦУ www.pomisna.info.
В Роскомнадзоре обвиняют сайт ПЦО в распространении материалов, "направленных на разжигание ненависти и вражды".
Топ комментарии
+16 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий09.01.2024 23:56
+11 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий09.01.2024 23:58
+7 Павло ШОвте
показать весь комментарий10.01.2024 00:14
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Пожалуйста, подождите...
І церков значна чпстина московські.
А наша влада боїться їх зачіпати.
Якісь невідомі особи, навіть там щось забарикадувалися, у приміщеннях на території Києва !!
Співпадіння з Оманськими вказівками…
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному підкуплених престарілих та недоумкуватих - недорозвинених та примітивних бабусь ...... які наївно і за криваві кремлівські срібняки вірять в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБшним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка і зараз наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму, Донбасу та Півдня України проклятими кремлівськими окупантами фашистами кривавого маніяка )(уйла.
Немного о том, какими запасами и ресурсами обладает на сегодня Украина...🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪