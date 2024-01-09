Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории России

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов отмечено, что в РФ ограничивается доступ к сайту ПЦУ www.pomisna.info.

В Роскомнадзоре обвиняют сайт ПЦО в распространении материалов, "направленных на разжигание ненависти и вражды".

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