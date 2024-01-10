63% россиян поддерживают войну в Украине, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и его войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России.
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), информирует Цензор.НЕТ.
В опросе приняли участие 1046 взрослых россиян, проживающих в России и оккупированном Крыму.
Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.
Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, что влечет за собой общее ухудшение условий жизни.
Социологи также отметили, что 63% участников поддерживают войну в Украине и 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".
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А ще у нас зима - шоб усі знали, блд!
Сподіваюсь що різниця вже просто здохла!
«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех [в России], кто мог бы воспринять свободу».
Олег Басилашвили.
Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».
Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.
Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.
Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место."
Бо тут дійсно "какая разніца", не залежно від того, які гебешні наративи пропихають лібєрасти уZкіє.
вчерашний раб, уставший от свободы, возропщет требуя цепей(С)
Хоча вірити опитуванням в країні де саджають на 7 років за вподобайки - така собі історія
вони про це чудово знають , от і вирішили ,
або ми з ними , або нас потрібно знищити !
От вам 🖕🖕🖕, клята москальня , а не Украіна 👹