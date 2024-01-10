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Новости Война в Украине
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63% россиян поддерживают войну в Украине, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

опитування,росія

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и его войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), информирует Цензор.НЕТ.

В опросе приняли участие 1046 взрослых россиян, проживающих в России и оккупированном Крыму.

Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.

Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, что влечет за собой общее ухудшение условий жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ накануне президентских выборов поддержка войны против Украины снизилась, - ISW

Социологи также отметили, что 63% участников поддерживают войну в Украине и 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".
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Топ комментарии
+29
Хочете знати, чому кацапи ТАКІ!? Читайте замітку Олега Басилашвілі.

«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех [в России], кто мог бы воспринять свободу».

Олег Басилашвили.

Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».

Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.

Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.

Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место."
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10.01.2024 07:25
+22
Це, опитування, варто показувати всім європейцям , які вважають що одне ***** вине у війні з Україною...
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10.01.2024 07:41
+19
В чому її **********? Всі й так знали, що там живуть раби і дибіли...
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10.01.2024 07:04
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Агуєнна новина!
А ще у нас зима - шоб усі знали, блд!
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10.01.2024 07:02 Ответить
В чому її **********? Всі й так знали, що там живуть раби і дибіли...
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10.01.2024 07:04 Ответить
ЗСУ вилікує.
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10.01.2024 07:06 Ответить
Особливо надихають коментарі в новинах про ухилянтів...
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10.01.2024 08:20 Ответить
Ухилянти були,є і будуть завжди у всіх країнах світу ,це не массове явище та не критичне
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10.01.2024 09:26 Ответить
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10.01.2024 09:46 Ответить
ну на цензоре якраз массове та критичне
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11.01.2024 00:54 Ответить
хорошо не БЫТЬ УХЫЛЯНТОМ ВО ФРАНЦИИ И ОТТУДА ГУНДОСИТЬ ТЫ ТАМ КАК СПЕЦОПЕРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЕШЬ чего варнякаешь то сиди и молчи в тряпочку комментатор хренов...
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10.01.2024 10:36 Ответить
по поводу 63% поддерживают неверный акцент они молчат да молчание знак согласия они будут поддерживать даже собственную смерть по причине... СВОБОДА КАЦАПИИ ХУЖЕ СМЕРТИ принимать самостоятельное решение делать что то для себя добиваться что то и еще требовать что то от власти и сцаря ушлебка Ху**ла вы что уж лучше атомная бомба и конец света. такова природа кацапии она была всегда Указ Царя об отмене крепостного права вызвал шок и БУНТЫ НА РОССИИ если в Малороссии Украине Кубань Урал Сибирь люди начали собственный бизнес производство рост мануфактур и миллионеров то в средней полосе пьянь срань годами еще оставалась в статусе добровольных рабов и так и перешла в колхозы.. и живет и поныне... посмотрите на карту где находится в России производство более менее точное емкое научное где угодно но не Москва и средняя нечерноземная полоса... Урал Сибирь Дальний Восток а причина там полно обрусевших украинцев и иных кого Россия годами ссылали на поселения и гноения...
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10.01.2024 10:43 Ответить
То стьоб.
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10.01.2024 07:20 Ответить
Зомбаки... Біомусор
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10.01.2024 07:05 Ответить
Путлер більше боїться свого народу, ніж Зеленський, тому частіше йде йому на зустріч.
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10.01.2024 07:11 Ответить
А було більше 80
Сподіваюсь що різниця вже просто здохла!
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10.01.2024 07:13 Ответить
Хочете знати, чому кацапи ТАКІ!? Читайте замітку Олега Басилашвілі.

«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех [в России], кто мог бы воспринять свободу».

Олег Басилашвили.

Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».

Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.

Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.

Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место."
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10.01.2024 07:25 Ответить
Коли вибори путіна були сіксоти пускали страшилки, хто не проголосує будут знімати премії . Отака ху#ня малята.
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10.01.2024 09:18 Ответить
Дичина болотна.
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10.01.2024 07:26 Ответить
Це, опитування, варто показувати всім європейцям , які вважають що одне ***** вине у війні з Україною...
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10.01.2024 07:41 Ответить
Сами не жили и детям с внуками не дадим.
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10.01.2024 08:04 Ответить
73%=63%!
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10.01.2024 08:05 Ответить
Я звичайно впевнений що там купа ідіотів. Але вірити їхнім відсоткам у опитуваннях, це такі самі відсотки як 146% проголосувавших на якихось їхніх виборах. Куйлу потрібно скот до виборів підготувати, щоб була уявна підтримка на виборах і не сильно бунтували стоячи на колінах і кидаючи шапкой об підлогу і злісно молячи царя поміловать.
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10.01.2024 08:12 Ответить
Вони дійсно всі такі.
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10.01.2024 08:28 Ответить
скажіма так, багато з них бояться сказати, що думають насправді, щоб не забрали в фесебе пояснення давати, але всеодно вони війну підтримують.
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10.01.2024 08:30 Ответить
Гітлеризм=сталінізм=путінізм.
Бо тут дійсно "какая разніца", не залежно від того, які гебешні наративи пропихають лібєрасти уZкіє.
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10.01.2024 08:16 Ответить
Коли палестинські терористи громили кібуци та брали у заручники ізраільтян їх підтримувало 100 % мешканців Сектора Гази. Коли Ізраіль ввів туди свої війська і став знищувати Хамаз, війну стали підтримувати менше четверті опитаних палестинців.
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10.01.2024 08:25 Ответить
рабское мышление россиян дает себя знать. каждый раб мечтает о собственных рабах. либо ты раб либо ты враг такое же мышление и рабов при галерах. рабство в России так и не отменяли. а указ от 1861 года о его отмене так и не введен в законодательство

вчерашний раб, уставший от свободы, возропщет требуя цепей(С)
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10.01.2024 08:28 Ответить
годі розпосюджувати маячню сивої кобили, щоб якись там чикагський центр опитав таємно 1000 дурнів і з гордісттю оприлюднив дані ,яки узгодив з фсб
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10.01.2024 08:32 Ответить
Ось у яких умовах живуть громадяни військових орківських містечок, звідки піднімаються стратегічні кацапські корита, що пуляють по нам ракетами. Наче ж мають бути певною елітою, але-ні. І таке-по усьому оркостану, повно сюжетів у інеті від самих кацапів. Стоячи перед камерою на колінах у багні з закликами "путін, памагі !", не отримуючи цієї допомоги, усе одно підтримують його (*****), даючи згоду викидати мільярди баксів на обстріли України замість поліпшення умов свого життя. Зомбі та смердючі раби.
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10.01.2024 09:02 Ответить
Нет, бездушные твари, я их сам кроил. Душу оставил только бургомистру, потому что он душевнобольной. Для примера. Вот, работник. - Фридрихсен, у тебя есть душа? - Нет. Души вообще не бывает, это вредные выдумки. Умница. Наш ученый -теоретик. В молодости шалил, думал, потом поумнел, стал соображать. - Верно? - Верно, мысли они искривляют мозг, а соображение выпрямляет и способствует кровообращению. Супруга ученого. Вот они, красавцы. Здесь живут здесь же и работают. Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? - Фридрихсен, тебе нужна свобода? - Мне? Ну что Вы, зачем? - Может быть, Вам, сударыня? Зачем мне свобода, я замужем.
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10.01.2024 09:07 Ответить
Андрофаги.
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10.01.2024 09:08 Ответить
Є в цьому правда

Хоча вірити опитуванням в країні де саджають на 7 років за вподобайки - така собі історія
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10.01.2024 09:37 Ответить
А кто то сомневался ? Это же быдло.
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10.01.2024 10:34 Ответить
Пихдец новость! Та БОГУ ***** СКІЛЬКИ КАЦАПІВ ***** ЗВАБИВ В ПЕЩЕРНИЙ СВІТ: - СВЯТЕ МІСЦЕ РАЮ вільним не буває, - ГОЛА СРАКА З ЇЖЮ ХРОБАЧКИ САМЕ ТЕ, ЩО НЕ ХВАТАЛО КАЦАПУ ДЛЯ ПОВНОГО ЩАСТЯ, ***** допоміг, тож хай возрадуються, і здають білі шкури та тарілку раша. Я - за!!! АРХ М
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10.01.2024 10:34 Ответить
Колективному ху@ лу просто важко вижити без України ,
вони про це чудово знають , от і вирішили ,
або ми з ними , або нас потрібно знищити !

От вам 🖕🖕🖕, клята москальня , а не Украіна 👹
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10.01.2024 11:00 Ответить
процесс поддержки москалями войны в Украине обратнопропорционален количеству кацапских трупов
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10.01.2024 11:09 Ответить
У СРСР з гордістю заявляли що виростили нову спільність-радянський народ, в расеюшкє теж великими темпами розмножуються "путєноїди-єдинороси". Але фінал для них буде "совковим"..і це в кращому разі
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10.01.2024 12:32 Ответить
Попробуй не поддержи..Все промлушивается...... СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.01.2024 12:35 Ответить
 
 