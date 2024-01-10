Великобритания готова поддерживать Украину годами, - глава МИД Кэмерон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что война России против Украины – это вызов для целого поколения, его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам следует сохранять единство в помощи.
Об этом он сообщил во время дебатов в Палате общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Великобритания готова помогать Украине в 2024, 2025 и 2026 годах, поскольку это вызов для целого поколения, отметил глава МИД
"Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам, но составьте ВВП стран коалиции, и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможно стать на достаточную индустриальную основу", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что война Израиля против ХАМАС отвлекает внимание от Украины, однако задача Лондона - сделать все возможное, чтобы вопрос Украины оставался в фокусе внимания международного сообщества.
"Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно. В отличие от США и некоторых других стран, это не предмет споров в британской политике", - резюмировал глава ведомства.
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Може б йому теж не тільки штанці біля церкви провітрювати, шмарклі по Давосам тягаючі, а й попрацювати спробувати? Хоча б день на тиждень? А не красти все, що бачить, а як очі стомляться, то красти з закритими.
ну то що ви хочете тепер
Чи завдячуючі цьому?
Тому, що не насосали ще сосни кульомівські на Лондон.
Зебіли, 73%, ви тоді зробили всіх. Беріть автомата в зуби і киздуйте на нуль.
Про впн щось чув? Телепень?
Не стогніть - робіть щось корисне.
Легко говорити таке, коли ти не в окопі вже майже два роки в сирості, холоді, голоді і постійній небезпеці...Або коли ти не житель умовного Харкова чи Кривого Рогу, над якими ледь не щодня літають кацапські ракети і БПЛА