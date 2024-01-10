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Новости Война в Украине
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Великобритания готова поддерживать Украину годами, - глава МИД Кэмерон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кемерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что война России против Украины – это вызов для целого поколения, его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам следует сохранять единство в помощи.

Об этом он сообщил во время дебатов в Палате общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Великобритания готова помогать Украине в 2024, 2025 и 2026 годах, поскольку это вызов для целого поколения, отметил глава МИД

"Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам, но составьте ВВП стран коалиции, и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможно стать на достаточную индустриальную основу", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что война Израиля против ХАМАС отвлекает внимание от Украины, однако задача Лондона - сделать все возможное, чтобы вопрос Украины оставался в фокусе внимания международного сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и Кэмерон обсудили усилия, направленные на помощь Украине

"Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно. В отличие от США и некоторых других стран, это не предмет споров в британской политике", - резюмировал глава ведомства.

 
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Топ комментарии
+22
Як би власний уряд України та ********** менш піз..ли та піз..ли то мова би йшла не про роки а про місяці.
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10.01.2024 08:18
+14
Якби Захід менше пи₴дів а більше робив,то мова би йшла не про роки а про місяці.
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10.01.2024 08:05
+12
Усі уряди цівілізованих держав підтримують Україну окрів власного, ZEленого уряду.
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10.01.2024 08:16
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Велика Британія не змішує світову безпеку і внутрішні проблеми.
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10.01.2024 08:02 Ответить
Якби Захід менше пи₴дів а більше робив,то мова би йшла не про роки а про місяці.
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10.01.2024 08:05 Ответить
Як би власний уряд України та ********** менш піз..ли та піз..ли то мова би йшла не про роки а про місяці.
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10.01.2024 08:18 Ответить
То це ж не Кулєба сказав,а Кемерон.
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10.01.2024 08:23 Ответить
Як колись сказав один брехливий крадій, зрадник та піськограй - яка різниця?
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10.01.2024 08:28 Ответить
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10.01.2024 09:00 Ответить
Якби "мудрий нарід" України не голосував за проросійські партії і колишніх комуністів на виборах, а голосував за європейський рівень життя і повагу до прав людини, - то взагалі не було би ніякого вторгнення.
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10.01.2024 08:32 Ответить
Це до Кулєби,а не до Кемерона.
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10.01.2024 08:59 Ответить
Якби "мудрий нарід" США після 1988 року голосував за правильних президентів - то тоді ні 2014 року би не було, ні тим більше не було того шо зараз відбувається. В світі є не тіко Україна і кацапстан - в світі ше є майже 200 держав, деякі з яких впливовіші за Україну на порядки.
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10.01.2024 09:16 Ответить
Ну да, США должны были обустроить Украину и пересадить мозг мудромунариту ,чтобы он начал думать и анализировать . Бредятину несешь, любезный....
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10.01.2024 09:45 Ответить
не зовсім, в сша зформувався ХХ% пласт правого бидла, який мастурбує на расову сегрегацію та інше, як в нас 73% на морозиво по 13 коп та ковбасу по 2.40.... і це все голосує за трампа
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10.01.2024 11:28 Ответить
Та ти шо США не могли шось подібне зробити - а Дойчланд і Японія напевно не рахуються?
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10.01.2024 11:40 Ответить
Мгм...
Благочестиві парафіяни роками подають милостиню жебракам на храмовій паперті. Звісно, ніхто з них від того не розорився і не розориться - розмір милостині бо такий...
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10.01.2024 08:08 Ответить
Але чи ті прихожані змушували жебрака виносити все з хати, скорочуючі індустріальний потенціал в десятки разів у порівнянні 1991? Чи вони йому створили високомотивовану корупційну систему, якій заздрять Чад та Мозамбік?
Може б йому теж не тільки штанці біля церкви провітрювати, шмарклі по Давосам тягаючі, а й попрацювати спробувати? Хоча б день на тиждень? А не красти все, що бачить, а як очі стомляться, то красти з закритими.
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10.01.2024 08:33 Ответить
Правду тре друкувати повну - жебрачка недавно звільнилася з полону маніяка , вона була побита з шрамами від катувань і без кінцівки - крім того в неї розвинувся "стольгольмский синдром" по відношенні до свого ката. І ось жебрачка повинна якось існувати - не розраховуючи на допомогу від "добрих парафіян" , а "добрі парафіяни" взялися допомагати катові - і це при тому шо кат зразу ж повернувся до своїх катувань.
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10.01.2024 09:28 Ответить
Влучно, хоча і боляче усвідомлювати це!
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10.01.2024 08:33 Ответить
Ми, звісно, вдячні за допомогу. Але Британія виділила на допомогу Україні чи не найменший відсоток свого ВВП...
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10.01.2024 08:48 Ответить
Физдиш ,хитродупий пареньок , краще згадай ,як ви раділи брекзіту ,ватні двбби ,пам"ятаеш ?
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10.01.2024 09:50 Ответить
Ну якщо жебракові роками говорили йди щось роби, а пару місяців перед тим як він став жебраком щей попереджали що прийде сусід щоб забрати хату а він говорив що не може підготуватись тому що дороги на подвірї важливіші за захист хати і це все брехня про сусіда...

ну то що ви хочете тепер
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10.01.2024 09:05 Ответить
Дякуємо за слово, а нам потрібно ділом
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10.01.2024 08:15 Ответить
Ви до сьогодні були бе інтернету чи у гуглі забанили?
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10.01.2024 13:40 Ответить
Для Атоса єто слишком много, а для графа Де Ляфер єто слишком мало)))
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10.01.2024 17:04 Ответить
Усі уряди цівілізованих держав підтримують Україну окрів власного, ZEленого уряду.
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10.01.2024 08:16 Ответить
Тому вона і Велика Британія
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10.01.2024 08:21 Ответить
І це не дивлячись на майже річну відсутність посла України у Сполученому Королівстві.
Чи завдячуючі цьому?
Тому, що не насосали ще сосни кульомівські на Лондон.
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10.01.2024 08:26 Ответить
кгбсты думали так просто ручку дверную новичком намажут два педика из гру и ничего не будет ....не там мазали
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10.01.2024 08:57 Ответить
А я наприклад не хочу терпіти це лайно роками. Жити коли?

Зебіли, 73%, ви тоді зробили всіх. Беріть автомата в зуби і киздуйте на нуль.
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10.01.2024 08:58 Ответить
а що, на німецьких землях теж не життя? тримайся, маленький ухилянт
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10.01.2024 09:15 Ответить
Я в Україні.

Про впн щось чув? Телепень?
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10.01.2024 09:17 Ответить
Чув, але мені він до дупи. І як, ховаєшься під спідницею там чи як? Я бачив продавали маску реалістичну ну дуже літнього діда, за 14000 гривень. Може купишь
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10.01.2024 21:41 Ответить
Такое впечатление что ты бы при порохе не сбежал бы.
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10.01.2024 10:33 Ответить
Вам до Пороха як куцому до зайця, не ті умствєнниє способності
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10.01.2024 17:07 Ответить
Ты ап чем вообще глаголишь, творение божье?
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10.01.2024 21:07 Ответить
Кацап замекав)))) віпієн кацапа не сховає!
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10.01.2024 21:21 Ответить
Чомусь ніхто не акцентує увагу на тому, що з тих 73% голосувальників більшість баби, які подалися на харизму і артистизм квартального.
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10.01.2024 12:08 Ответить
Ти що всих баб перевіряв))
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10.01.2024 17:08 Ответить
Голобородько наехал на министра обороны Британии,выгнал посла Украины Вадима Пристайко и прочие дебильные выходки..и все же Британия держит слово...🇬🇧 Терпение может и лопнуть..
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10.01.2024 09:09 Ответить
Да це все відмазки, всі знають, сказку про Івана Царєвича
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10.01.2024 17:10 Ответить
якщо хтось досі не зрозумів, то план Заходу полягає в поступовому ослабленні кацапстану: військовим шляхом в Україні, економічним - за допомогою санкцій, політичним тощо. на жаль, нам в цьому сценарії відведено роль м'яса. тому даватимуть не надто потужну зброю і вимагатимуть додаткових хвиль мобілізації. Заходу страшно вступити в пряму конфронтацію з кацапами. натомість, знайдено трагічний для України і дуже зручний для Заходу підхід
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10.01.2024 09:13 Ответить
і тривати це може роками й десятиріччами. в грошах при нинішних витратах взагалі немає проблеми, що б там хтось не говорив
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10.01.2024 09:14 Ответить
Якщо хтось не зрозумів , то кацапстан нарощує виробництво зброї і адаптується до західних зразків зброї, а Україна знекровлюється і воює м'ясом! До речі хаймарси з екскалібурами вже майже не працюють!
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10.01.2024 10:49 Ответить
так,писали типу є у них реб який заважає робити корегування по GPS
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10.01.2024 21:17 Ответить
Це 100% інфа із першоджерел !
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10.01.2024 23:47 Ответить
Невже наші люди почали це розуміти... Хоча прості люди мало чим можуть на це вплинути.
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10.01.2024 11:45 Ответить
Столітня війна
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10.01.2024 09:13 Ответить
джентльмены это вам не глубинно сортирные истинно рузские нацико-фашиковые унтерменши !
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10.01.2024 09:41 Ответить
Треба дякувати за підтримку! бо без допомоги вся зелена срань вже здала все по Дніпру
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10.01.2024 09:57 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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10.01.2024 11:23 Ответить
Іншими словами - вам вигідно щоб це роками тривало.
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10.01.2024 11:25 Ответить
Кацап чи просто дурень?
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10.01.2024 13:35 Ответить
Воюн комнатний закордонний?
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10.01.2024 14:02 Ответить
Спочатку твоя відповідь. Кацап чи дурень?
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11.01.2024 03:25 Ответить
Я думаю, що ти скоріше дурень. А ти хіба не знав?
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11.01.2024 12:01 Ответить
Це звісно чудово, але воювати роками ми не готові. У нас стільки людей немає.
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10.01.2024 11:44 Ответить
Чечня з населенням меньше ніж населення Київа воювала(пи#дила) кацапів 10 років.
Не стогніть - робіть щось корисне.
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10.01.2024 13:36 Ответить
І чим все для Чечні закінчилось?
Легко говорити таке, коли ти не в окопі вже майже два роки в сирості, холоді, голоді і постійній небезпеці...Або коли ти не житель умовного Харкова чи Кривого Рогу, над якими ледь не щодня літають кацапські ракети і БПЛА
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10.01.2024 18:36 Ответить
Хто б запитав Камерона чи не можуть вони у Британії організувати ПВК з рекрутінгом в Україну. З підготовкою, забезпеченням й гарантіями від Британії. Щось на зразок рашиських "іхтамнєт, техніку знайшли у лісі а Британську форму купити можна на амазон". Але таке враження що ЗЕкоМанда крім мородерити нінащо не здатна.
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10.01.2024 13:34 Ответить
НАМ ЭТО НЕОБХОДИМО КАК МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА !!!
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11.01.2024 12:13 Ответить
 
 