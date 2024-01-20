Бизнесмена, поставлявшего полупроводники в РФ, арестовали в США

Бизнесмена Илью Кама, гражданина США, Израиля и России, арестовали в Лос-Анджелесе за его вероятную причастность к многолетней схеме по обеспечению и незаконному экспорту чувствительных технологий из Соединенных Штатов в пользу российского бизнеса.

Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

Кан является владельцем базирующейся в Калифорнии компании Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которая имеет контактный адрес в Бруклине. Как отмечается в сообщении, эти компании, вероятно, причастны к "разработке программного обеспечения безопасности" и тестированию кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей. Эти две компании принимали участие в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из Соединенных Штатов для российского предприятия - Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский центр "Elvees", находящегося под санкциями.

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По информации минюста, бизнесмен также организовал реэкспорт тайваньских микросхем в Россию.

Elvees продолжала получать полупроводники, производимые на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Кан взялся за поставку материалов для конструкторского центра после того, как тайваньская компания прекратила экспорт.

В случае признания вины Кану грозит до 20 лет лишения свободы.

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