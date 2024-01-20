Бизнесмена, поставлявшего полупроводники в РФ, арестовали в США
Бизнесмена Илью Кама, гражданина США, Израиля и России, арестовали в Лос-Анджелесе за его вероятную причастность к многолетней схеме по обеспечению и незаконному экспорту чувствительных технологий из Соединенных Штатов в пользу российского бизнеса.
Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США, передает Цензор.НЕТ.
Кан является владельцем базирующейся в Калифорнии компании Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которая имеет контактный адрес в Бруклине. Как отмечается в сообщении, эти компании, вероятно, причастны к "разработке программного обеспечения безопасности" и тестированию кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей. Эти две компании принимали участие в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из Соединенных Штатов для российского предприятия - Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский центр "Elvees", находящегося под санкциями.
По информации минюста, бизнесмен также организовал реэкспорт тайваньских микросхем в Россию.
Elvees продолжала получать полупроводники, производимые на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Кан взялся за поставку материалов для конструкторского центра после того, как тайваньская компания прекратила экспорт.
В случае признания вины Кану грозит до 20 лет лишения свободы.
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Жаль не доробив сваю справу свого часу сенатор МакКартні…
Демократи назвали це « охота на відьм»
Щось Зеленський, запроторив його, як родича до бомбосховища і ФСЬО… Ні слуху, ні духу!! На на інформКалі з марафоном, теж дивна тиша… З кормильцем їх і отак ..
В пальмові...
А у разі невизнання?
(- Патсудімий, ви прізнайотє сєбя віновним?
- Нет!
- Ну, на "нєт" і суда нєт...)
Де джерело?
Де назва компанії США ? Де докази?
Нема?
Ну, ясна річ.
Ні одному слову москаля вірити НЕ можна.