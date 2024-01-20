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Бизнесмена, поставлявшего полупроводники в РФ, арестовали в США

Заарештували бізнесмена що експортував технології в РФ

Бизнесмена Илью Кама, гражданина США, Израиля и России, арестовали в Лос-Анджелесе за его вероятную причастность к многолетней схеме по обеспечению и незаконному экспорту чувствительных технологий из Соединенных Штатов в пользу российского бизнеса.

Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

Кан является владельцем базирующейся в Калифорнии компании Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которая имеет контактный адрес в Бруклине. Как отмечается в сообщении, эти компании, вероятно, причастны к "разработке программного обеспечения безопасности" и тестированию кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей. Эти две компании принимали участие в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из Соединенных Штатов для российского предприятия - Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский центр "Elvees", находящегося под санкциями.

Также читайте: России удается обходить санкции в отношении технологий производства оружия. Детали поставляются американскими и китайскими компаниями, - Politico. ИНФОГРАФИКА

По информации минюста, бизнесмен также организовал реэкспорт тайваньских микросхем в Россию.

Elvees продолжала получать полупроводники, производимые на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Кан взялся за поставку материалов для конструкторского центра после того, как тайваньская компания прекратила экспорт.

В случае признания вины Кану грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор: 

россия (95365) санкции (11257) США (26409)


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Топ комментарии
+13
У цієї падалі немає іншої родіНи, окрім мордора. Все інше, Ізраїль, Америка, для паразитування. Забруднення, поширення сруZZкого міра.
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20.01.2024 19:14
+6
А як там, отого НЕГромадянина України, калаМойського ???
Щось Зеленський, запроторив його, як родича до бомбосховища і ФСЬО… Ні слуху, ні духу!! На на інформКалі з марафоном, теж дивна тиша… З кормильцем їх і отак ..
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20.01.2024 19:08
+6
Сер Пол Маккартні з українським прапором.

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20.01.2024 19:59
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Родич Іллі Киви -- теж не баидужии до рашки
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20.01.2024 18:59 Ответить
Тут такій « аматорів руського міра» 80% серед кацапів.

Жаль не доробив сваю справу свого часу сенатор МакКартні…
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20.01.2024 19:26 Ответить
Певно, ви мали на увазі Джозефа МакКарті, бо сер Пол Маккартні ніколи не був сенатором. )))

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20.01.2024 19:57 Ответить
Сенатор МакКарти був один, хто займався відливом комуністів у Білому Домі, та по всіеі Америці.

Демократи назвали це « охота на відьм»
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20.01.2024 23:21 Ответить
Сер Пол Маккартні з українським прапором.

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20.01.2024 19:59 Ответить
Што это с бизнесменами у которых израильский паспорт?
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20.01.2024 19:02 Ответить
У цієї падалі немає іншої родіНи, окрім мордора. Все інше, Ізраїль, Америка, для паразитування. Забруднення, поширення сруZZкого міра.
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20.01.2024 19:14 Ответить
А як там, отого НЕГромадянина України, калаМойського ???
Щось Зеленський, запроторив його, як родича до бомбосховища і ФСЬО… Ні слуху, ні духу!! На на інформКалі з марафоном, теж дивна тиша… З кормильцем їх і отак ..
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20.01.2024 19:08 Ответить
Може вже отого ''негромадянина'' і в Україні немає-тихцем десь відправили ''в ліси''
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20.01.2024 19:30 Ответить
"тихцем десь відправили ''в ліси''...
В пальмові...
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20.01.2024 19:38 Ответить
Ну от... антисемітизм по-американськи.
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20.01.2024 19:36 Ответить
"У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі." Джерело: https://censor.net/ua/n3468885
А у разі невизнання?
(- Патсудімий, ви прізнайотє сєбя віновним?
- Нет!
- Ну, на "нєт" і суда нєт...)
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20.01.2024 19:44 Ответить
я якби не напів, а взагалі провідники? тоді 40 років волі нє відать..
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20.01.2024 20:07 Ответить
А що там з підприємствам у США які виробляють для групи КамАЗ поршневу групу….????? Алё партнеры/союзники мля…
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20.01.2024 20:57 Ответить
А Шо там з джерелом ціеі кацапськоі заказухи?

Де джерело?

Де назва компанії США ? Де докази?
Нема?

Ну, ясна річ.

Ні одному слову москаля вірити НЕ можна.
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21.01.2024 00:07 Ответить
 
 