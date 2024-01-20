УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини
8 317 16

Бізнесмена, який постачав напівпровідники в РФ, заарештували в США

Заарештували бізнесмена що експортував технології в РФ

Бізнесмена Іллю Кама, який є громадянином США, Ізраїлю та Росії заарештували в Лос-Анджелесі за його ймовірну причетність до багаторічної схеми із забезпечення та незаконного експорту чутливих технологій зі Сполучених Штатів на користь російського бізнесу.

Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Кан є власником компанії Senesys Incorporated, яка базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association, яка має контактну адресу в Брукліні. Як зазначається в повідомленні, ці компанії ймовірно причетні до "розрбки безпекового програмного забезпечення" і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних користувачів. Ці дві компанії брали участь у багаторічній змові з метою придбання та експорту чутливої і складної електроніки зі Сполучених Штатів до російського підприємства Акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторський центр "Elvees", що перебуває під санкціями.

Читайте також: ЄС почав обговорення нового пакета санкцій проти РФ, - Bloomberg

За інформацією мін'юсту, бізнесмен також організував реекспорт тайванських мікросхем до Росії.

Elvees продовжувала отримувати напівпровідники, вироблені на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Кан взявся за поставку матеріалів для конструкторського центру після того як тайванська компанія припинила експорт.

У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

Читайте: США ввели санкції проти компанії з ОАЕ за порушення "стелі цін" на російську нафту

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) США (22512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
У цієї падалі немає іншої родіНи, окрім мордора. Все інше, Ізраїль, Америка, для паразитування. Забруднення, поширення сруZZкого міра.
показати весь коментар
20.01.2024 19:14
+6
А як там, отого НЕГромадянина України, калаМойського ???
Щось Зеленський, запроторив його, як родича до бомбосховища і ФСЬО… Ні слуху, ні духу!! На на інформКалі з марафоном, теж дивна тиша… З кормильцем їх і отак ..
показати весь коментар
20.01.2024 19:08
+6
Сер Пол Маккартні з українським прапором.

показати весь коментар
20.01.2024 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Родич Іллі Киви -- теж не баидужии до рашки
показати весь коментар
20.01.2024 18:59 Відповісти
Тут такій « аматорів руського міра» 80% серед кацапів.

Жаль не доробив сваю справу свого часу сенатор МакКартні…
показати весь коментар
20.01.2024 19:26 Відповісти
Певно, ви мали на увазі Джозефа МакКарті, бо сер Пол Маккартні ніколи не був сенатором. )))

показати весь коментар
20.01.2024 19:57 Відповісти
Сенатор МакКарти був один, хто займався відливом комуністів у Білому Домі, та по всіеі Америці.

Демократи назвали це « охота на відьм»
показати весь коментар
20.01.2024 23:21 Відповісти
Сер Пол Маккартні з українським прапором.

показати весь коментар
20.01.2024 19:59 Відповісти
Што это с бизнесменами у которых израильский паспорт?
показати весь коментар
20.01.2024 19:02 Відповісти
У цієї падалі немає іншої родіНи, окрім мордора. Все інше, Ізраїль, Америка, для паразитування. Забруднення, поширення сруZZкого міра.
показати весь коментар
20.01.2024 19:14 Відповісти
А як там, отого НЕГромадянина України, калаМойського ???
Щось Зеленський, запроторив його, як родича до бомбосховища і ФСЬО… Ні слуху, ні духу!! На на інформКалі з марафоном, теж дивна тиша… З кормильцем їх і отак ..
показати весь коментар
20.01.2024 19:08 Відповісти
Може вже отого ''негромадянина'' і в Україні немає-тихцем десь відправили ''в ліси''
показати весь коментар
20.01.2024 19:30 Відповісти
"тихцем десь відправили ''в ліси''...
В пальмові...
показати весь коментар
20.01.2024 19:38 Відповісти
Ну от... антисемітизм по-американськи.
показати весь коментар
20.01.2024 19:36 Відповісти
"У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі." Джерело: https://censor.net/ua/n3468885
А у разі невизнання?
(- Патсудімий, ви прізнайотє сєбя віновним?
- Нет!
- Ну, на "нєт" і суда нєт...)
показати весь коментар
20.01.2024 19:44 Відповісти
я якби не напів, а взагалі провідники? тоді 40 років волі нє відать..
показати весь коментар
20.01.2024 20:07 Відповісти
А що там з підприємствам у США які виробляють для групи КамАЗ поршневу групу….????? Алё партнеры/союзники мля…
показати весь коментар
20.01.2024 20:57 Відповісти
А Шо там з джерелом ціеі кацапськоі заказухи?

Де джерело?

Де назва компанії США ? Де докази?
Нема?

Ну, ясна річ.

Ні одному слову москаля вірити НЕ можна.
показати весь коментар
21.01.2024 00:07 Відповісти
 
 