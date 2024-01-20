Бізнесмена, який постачав напівпровідники в РФ, заарештували в США

Бізнесмена Іллю Кама, який є громадянином США, Ізраїлю та Росії заарештували в Лос-Анджелесі за його ймовірну причетність до багаторічної схеми із забезпечення та незаконного експорту чутливих технологій зі Сполучених Штатів на користь російського бізнесу.

Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Кан є власником компанії Senesys Incorporated, яка базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association, яка має контактну адресу в Брукліні. Як зазначається в повідомленні, ці компанії ймовірно причетні до "розрбки безпекового програмного забезпечення" і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних користувачів. Ці дві компанії брали участь у багаторічній змові з метою придбання та експорту чутливої і складної електроніки зі Сполучених Штатів до російського підприємства Акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторський центр "Elvees", що перебуває під санкціями.

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За інформацією мін'юсту, бізнесмен також організував реекспорт тайванських мікросхем до Росії.

Elvees продовжувала отримувати напівпровідники, вироблені на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Кан взявся за поставку матеріалів для конструкторського центру після того як тайванська компанія припинила експорт.

У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

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