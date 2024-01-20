Американская авиабаза в Ираке попала под ракетные обстрелы, есть раненые, - СМИ

Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщает Reuters.

Анонимный источник сообщил, что исходные сообщения говорили о том, что базу поразили баллистические ракеты, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.

По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза - в Сирии, со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.

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