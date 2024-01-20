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Американская авиабаза в Ираке попала под ракетные обстрелы, есть раненые, - СМИ

обстріл

Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщает Reuters.

Анонимный источник сообщил, что исходные сообщения говорили о том, что базу поразили баллистические ракеты, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.

По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза - в Сирии, со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.

Также читайте: Иран нанес удары баллистическими ракетами по иракскому городу Эрбиль около консульства США

Автор: 

военная база (216) Ирак (312)


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Топ комментарии
+24
Ось бачите що відбувається. Тільки США дало слабину в Україні я одразу якась нечисть з диктаторськими замашками вирішила спробувати свої сили поки що на базах США за кордоном, але не факт, що ця нечисть не увійде в смак і не захоче на США прямо напасти. Думайте американці чи дійсно тоді буде ваша країна грейт егейн?
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20.01.2024 22:18
+23
Саме так - Західний світ вигодував (і продовжує відгодовувати) китайського дракона, який в результаті зжере усіх, якщо вони не отямляться, хоча, можливо, вже надто пізно.
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20.01.2024 22:26
+19
Трамп додасть величі Америці у світі витерши носа об сімейні труселя туПіна… світ чекає ***** в захваті….

п.с.. йолопи мля…
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20.01.2024 22:16
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Трамп додасть величі Америці у світі витерши носа об сімейні труселя туПіна… світ чекає ***** в захваті….

п.с.. йолопи мля…
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20.01.2024 22:16 Ответить
Когось черговий раз звалтує, або вкрасть ще документи для пу
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20.01.2024 23:19 Ответить
Президент США - Байден. Трамп сейчас никто.

Спросите у демократов.
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20.01.2024 23:38 Ответить
Чого ти з тим Трампом возишсся?))))))
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20.01.2024 23:39 Ответить
при Трампі всі диктатори сиділи техенько і не рипались, не почалося жодного нового конфлікту. а об комуніста Байдена всі ноги витирають та не зважають на його маразм
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21.01.2024 14:41 Ответить
Ось бачите що відбувається. Тільки США дало слабину в Україні я одразу якась нечисть з диктаторськими замашками вирішила спробувати свої сили поки що на базах США за кордоном, але не факт, що ця нечисть не увійде в смак і не захоче на США прямо напасти. Думайте американці чи дійсно тоді буде ваша країна грейт егейн?
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20.01.2024 22:18 Ответить
Они сами и попустили санкции Ирану и разрешили им торговать нефтью вот те и отблагодарили.
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20.01.2024 22:22 Ответить
Скоро Ин зафігарить ядерку по Штатах і буде їм велич, мля...
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20.01.2024 22:43 Ответить
Від однієї й навіть двох боєголовок Штатам буде, наче слону дробина. Вони, швидше за все, навіть не долетять. Зате тоді у них будуть повністю розв'язані руки, й вони зможуть застосовувати будь-які засоби проти Кім Чен Ина і його рабів.
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21.01.2024 12:24 Ответить
Я вангую, яка цього разу буде відмазка у США, але після безкарної смерті американського громадянина від рук конченого, я давно зрозумів чим насправді виявляється роздута пихатість, звичайною бульбашкою.....
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21.01.2024 14:19 Ответить
а памятаєте Оман, коли хрипаве ***** ***** бункерне лякало, так ось тоді іранці також по базам США влупили.
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20.01.2024 22:48 Ответить
Кажется сейчас кого бородатого то будут сильно бить и даже ногами.
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20.01.2024 22:21 Ответить
Дуже сумніваюсь - американці дуже не хочуть воювати солдатами, а ракети можуть не так вже і багато.
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20.01.2024 22:24 Ответить
Байден вроде не бородатый

Ничего США не сделают, максимум запустят несколько томагавков и сообщат радостно что все цели поразили, виновные наказаны. Перед выборами им только "войны" не хватает... По этому будут делать вид что все хорошо и прекрасно.
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20.01.2024 22:28 Ответить
Маленькая победоносноая война - это то, что надо. Но воевать с Ираном - можно в маленькую войну не уложиться.
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20.01.2024 23:16 Ответить
Будет объявлено что это не правда. Ракеты были пущены по направлению и своих целей не достигли
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20.01.2024 23:09 Ответить
"Бог пал" - це із смерті Супермена. Я думаю всім ясно шо і нашо робиться. Китай хоче домінувати наступні 10 000 років і дає своїм псам гризти старого динозавра
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20.01.2024 22:23 Ответить
Саме так - Західний світ вигодував (і продовжує відгодовувати) китайського дракона, який в результаті зжере усіх, якщо вони не отямляться, хоча, можливо, вже надто пізно.
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20.01.2024 22:26 Ответить
До тупих терористів ніяк не дійде, що за цю жалюгідну спробу (в наслідок якої легко поранили кількох американців і важко одного іракця) їм у відповідь прилетить значно більше і зі значно гіршими наслідками.
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20.01.2024 22:23 Ответить
Вони думають, що США слабке зараз і чого гріха таїти американські внутрішні конфлікти через голосування з приводу підтримки євреїв і українців і кордону з Мексикою і бажання політиків ізоляціоністів прийти до влади в США дали їм привід так думати.
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20.01.2024 22:26 Ответить
Та їм *****! В ісламської піхоти немає вибору, крім здохнути за алаха, в генералів - прекрасне сите життя на території дружніх муслімських країн
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20.01.2024 22:27 Ответить
Один вже так думав, що у нього буде сите життя під захистом дружніх мусульманських друзів, але й зв цим щуром прийшли славетні американські котики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD#cite_note-abc_death-23
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21.01.2024 12:38 Ответить
Керівники тупих терористів сидять у кремлі і пекіні і іх майже неможливо дістати. А тупих виконавців - десятки і сотні мільйони фанатиків, і їх нікому не жалко, витратний матеріал, як патрони, тільки дешевше.
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20.01.2024 22:30 Ответить
Вони вже 58 разів в Іраку і 83 в Сирії показали що їм пох і відчувається що це тільки попередження. Нетаняху круто підставляє США під терор і держдепу доведеться вирішувати чи варто за підтримку 9-ти мільйонного Ізраїлю отримати у вороги 450 мільйонів потенціальних терористів. Арабський світ безкінечно буде воювати всередині між сунітами і шиітами, сирійцями і іранцями, але для Ізраїлю вони завжди приділять увагу, бо це для них святе.
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20.01.2024 22:56 Ответить
Ви не праві. Є араби розумні. Це багаті, які сидять на нафті, роблять гроші і їм треба шоб було спокійно. Вони з Ізраілем або вже примирилися і визнали один одного або були на порозі цього. Та не дуже багаті, яки отримали кіздюлів і все зрозуміли. Ось вони до Ізраілю лізти вже не будуть.
А є араби-дебіли. І іх зовсім не більшість. І розвитку в них ніякого. І технологічно вони відсталі. І грошей в них майже нема, не дивлячись, шо дехто сидить на нафті.
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20.01.2024 23:29 Ответить
Багаті примирились? Ось тут https://bukvy.org/ssha-proponuyut-vynagorodu-do-10-mln-za-informacziyu-pro-finansovu-merezhu-hamasu/ трошки видно, як примирились. Вічливо усміхатись на публіці дипломатам з бізнесменами і таємно фінансувати терористів шейхам раз плюнути, там не Європа, де відслідкують походження кожного цента. Хоча при розслідуванні можуть вийти і на підтвердження ось цього https://bukvy.org/borrel-zayavyv-shho-izrayil-finansuvav-stvorennya-hamasu/ , а Боррель не з Привозу отримує. Як ви думаєте зреагуть шейхи? Вони гарантовано включаться, навіть якщо тримали нейтралітет.
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21.01.2024 01:21 Ответить
Я, Вас понимаю. Но, террористы - не бояться смерти, не бояться воевать в сухопутной войне - в отличии от США.
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21.01.2024 00:06 Ответить
Молоко на губах не обсохло кашляти на США, але випробовують американське терпіння то тут то та
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20.01.2024 22:27 Ответить
Вони кашляють, бо з'явилось чим. Не було - то й не кашляли. Хрущов теж почав лаптями бити по столу, коли совєти зліпили 600 боєголовок, хоча у штатів їх було вже 2000. А бульбофюрер отримав один іскандер, і заявляє, що поставив усіх на місце.. ))) Вони всі йо@нуті за своєю природою.
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21.01.2024 09:56 Ответить
Якщо будуть США проявляти слабкість то далі може статися новий Перл Харбор чи 11 вересня.
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20.01.2024 22:30 Ответить
Намного хуже, будет.
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21.01.2024 00:07 Ответить
Саме смішне може бути коли США якимсь чином повторить шлях в Україні в цій війні. Тобто там виберуть Зеленського Трампа на його обіцянках знайти мир в очах зробити Америку великою знову, а потім гряне війна вже з нападом на США особисто, і Трамп почне як і Бубочка в Україні з себе великого патріота зображати.
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20.01.2024 22:34 Ответить
Це зовсім не смішне. Це четверта світова війна, і, можливо, загибель західної цивілізації.
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20.01.2024 22:39 Ответить
Да не будет никакой гибели. Просто несколько крупных городов превратятся в руины. Потом это все отстроится заново.
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20.01.2024 22:51 Ответить
А ти готовий особисто "перетвориться в руїни" в цих містах? Чи "перетворюваться" повині інші - ти у нас "особливий" ...?
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21.01.2024 06:29 Ответить
А ты всем незнакомым людям тыкаешь ? Или ты "особенный", тебе можно ? Ну, раньше в каждом селе такой "особенный" был. Альтернативно одарённый.
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21.01.2024 13:24 Ответить
"Салапєт"! А де в правилах форуму заборонено звертаться на "ти""? Чи у правилах українського правопису? Чи "доколупаться" нема до чого?
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21.01.2024 13:41 Ответить
Быдлан, подучи правила культурного общения, прежде чем совать свой пятак куда не просят.
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21.01.2024 16:40 Ответить
Од "бидлана" чую!
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21.01.2024 16:44 Ответить
Это ты первый тыкаешь незнакомым людям, и не видишь в этом ничего такого, поэтому и быдлан это ТЫ
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21.01.2024 16:55 Ответить
Покажи мені - у чому є моє "порушення"?
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21.01.2024 17:38 Ответить
Це вже піс..ють на голову амерам чи ще ні?! Нехай ще трішки пожують соплі і ***** їм на неї вис...реться.
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20.01.2024 22:38 Ответить
Швидше треба будувать стіну з Мексикою. Інакше це не зупинить...
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20.01.2024 22:49 Ответить
Америка каже, шта нє всьо так адназначно. Так і каже. З російським акцентом. І вже давно. Нажаль.
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20.01.2024 22:41 Ответить
Щось я не пам'ятаю щоб при республіканцях і навіть при Трампі так нагліли проти Америки по всьому світу.
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20.01.2024 22:46 Ответить
Тихіше, зараз сектанти «козака Байденюка» Вас заспамлют
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20.01.2024 23:38 Ответить
Було при Трампі після того як вбили іранського генерала Іран напряму обстріляв базу США балістикою. Тоді в Штатах багато говорили про повномасштабну війну з Іраном але Трамп все спустив на гальмах
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20.01.2024 23:56 Ответить
А мені тут тікі шо подумалося... А чого шановне панство вирішило, що Штати не хочуть війни? Але ж подивіться - на данний момент нема жодного виклику для нормальної пацанської войнушки. Китай в даній конфігурації нізащо воювати не буде. Всі інші, што по світу гавкає - там війни не буде. Буде чергове гоняння неграмотних бабаїв на ішаках по пустелях, а це вже після Іраку і Афганістану зовсім не цікаво. А в них є виробники зброї, а в тих виробників є лоббі. А ніхто (навіть рашка з китаєм) не наважується доковирятись.
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20.01.2024 22:47 Ответить
У їхніх виробників зброї величезна кількість контрактів, як від власної армії, так і від чималої кількості інших країн - не всі справляються з попитом і до деяких черги вже на роки, відтак, вони і без великих війн добре завантажені і кількість замовлень лише зростатиме.
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20.01.2024 22:53 Ответить
З одної сторони - так. А з іншої - з ким вони воювали останні 30 років? Хтось може почати запитувати "хлопці, а не задофіга вам 10 УАГ, якшо у ваших опонентів ще ішакове лайно на халатах не просохло? Може краще те бабло завернути на будівництво стіни, розробку вакцини від корони чи ще шо небудь?"
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20.01.2024 22:57 Ответить
На горизонті вже маячить Китай і вже до дедалі більшої кількості їх військових доходить, що це будуть аж ніяк не бородаті клоуни на пікапах в ішаковому лайні. Китайці вкладають шалені кошти в розробку та виробництво ************* зброї і досягли чималих результатів (не кажучи вже про повну відсутність проблем з живою силою), а ще є любі друзі з КНДР та паРаши, які у разі чого радо допоможуть. Тому, ймовірно, США доведеться ще більше вкладати в оборонку, адже можна впевнено стверджувати про початок нової "гонки озброєнь".
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20.01.2024 23:07 Ответить
А кому Китай буде продавате все те гівно, яке виробляє? Кацапам? Індії? Якшо США пропаде як ринок збуту, то пів мільярда китайців з голодухи помруть. По США це звичайно теж вдарить - знову будуть черги на автомобілі. Це раз.
А два - по видатках на озброєння Китай і поруч не стояв з США. Тож мільон китайців, які вміють вистрілити артснаряд за допомогою молотка вони зробити зможуть, а шось хоч наближене до всяких F-35 вже ні.
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20.01.2024 23:13 Ответить
Я б не недооцінював Китай, який аж ніяк не молотком робить чимало різноманітної електроніки та техніки і ті ж самі дрони виготовляє в такій кількості, про яку інші й не мріють. Так, у них не такий оборонний бюджет, як у США, але виробництво кожної одиниці техніки чи снарядів їм обходиться в рази менше, ніж США і тому різниця трохи менше, ніж здається, хоча американці все ще попереду.
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20.01.2024 23:45 Ответить
Ви цілком праві. Але Китай дуже повʼязаний на ринок США і Європи. І нема на планеті інших місць, куди б вони могли переорієнтувати своє виробництво, щоб замістити ці ринки.
Припустимо, що почалась війна. Ринки миттєво закриються, західні власники заводів або вивезуть їх заздалегіть в якусь Мексику з Бразілією, або їх в них просто заберуть. Не дозволяти ж заводам ворога працювати на ворога на власній території. Війну вони або просруть або, якшо капець пощастить, зіграють в нічію. Але виробництво до них вже не повернеться ніколи. І на виході буде мільярд голодних китайців з купою відсталих заводів продукція яких нікому нінафіг не потрібна. А потім здоровенний голодний бунт, на якому представників компартії китаю посадять на бамбукові палі, а може навіть зʼїдять. Але керівники китаю не ідіоти, шоб допускати такий сценарій.
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21.01.2024 00:15 Ответить
Ви все правильно зазначили і за логікою, така б війна не мала сенсу, але як свідчить практика, коли комуняцькі та тоталітарні режими отримують багато грошей, вони прагнуть світового панування вимкнувши логіку та не рахуючись з жертвами і все вказує на те, що Китай рано чи пізно може піти цим шляхом. Втім, крім військового можуть обрати і економічний - вони вже витісняють місцевих виробників ЄС та США навіть з їх рідних ринків або купують їх повністю або частково, а в бідніших країнах взагалі мало не монополісти у більшості галузей і це теж серйозна проблема. Як би там не було, а з нашестям всього китайського треба терміново щось робити.
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21.01.2024 00:35 Ответить
США можуть тупо вивести всі свої бази з усього світу, як вивели з Афганістану. І як той порнорежисер сказати: "Далі ****єсь як хочете". Раніше у них це називалося доктриною Монро.
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20.01.2024 23:17 Ответить
Выслать им в помощь тысячу непримиримых глубоких Озабоченностей
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21.01.2024 11:25 Ответить
 
 