Американская авиабаза в Ираке попала под ракетные обстрелы, есть раненые, - СМИ
Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщает Reuters.
Анонимный источник сообщил, что исходные сообщения говорили о том, что базу поразили баллистические ракеты, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.
По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза - в Сирии, со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.
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п.с.. йолопи мля…
Спросите у демократов.
Ничего США не сделают, максимум запустят несколько томагавков и сообщат радостно что все цели поразили, виновные наказаны. Перед выборами им только "войны" не хватает... По этому будут делать вид что все хорошо и прекрасно.
А є араби-дебіли. І іх зовсім не більшість. І розвитку в них ніякого. І технологічно вони відсталі. І грошей в них майже нема, не дивлячись, шо дехто сидить на нафті.
ЗеленськогоТрампа на його обіцянках знайти мир в очахзробити Америку великою знову, а потім гряне війна вже з нападом на США особисто, і Трамп почне як і Бубочка в Україні з себе великого патріота зображати.
А два - по видатках на озброєння Китай і поруч не стояв з США. Тож мільон китайців, які вміють вистрілити артснаряд за допомогою молотка вони зробити зможуть, а шось хоч наближене до всяких F-35 вже ні.
Припустимо, що почалась війна. Ринки миттєво закриються, західні власники заводів або вивезуть їх заздалегіть в якусь Мексику з Бразілією, або їх в них просто заберуть. Не дозволяти ж заводам ворога працювати на ворога на власній території. Війну вони або просруть або, якшо капець пощастить, зіграють в нічію. Але виробництво до них вже не повернеться ніколи. І на виході буде мільярд голодних китайців з купою відсталих заводів продукція яких нікому нінафіг не потрібна. А потім здоровенний голодний бунт, на якому представників компартії китаю посадять на бамбукові палі, а може навіть зʼїдять. Але керівники китаю не ідіоти, шоб допускати такий сценарій.