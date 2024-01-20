Супруги напали на пограничный наряд в Закарпатской области: одна пограничница травмирована
На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и нанесли травмы пограничнице.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Западного регионального управления Госпогранслужбы.
В сообщении отмечается, что на одном из контрольных постов, во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда, водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра. Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госапогранслужбы Украины. В салоне авто вместе с ним находились его жена, двое детей и еще одна родственница супругов. Уже через несколько минут пограничники догнали беглеца.
"В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничнице, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, также находившегося на месте происшествия", - пишут в службе.
Пограничница с травмами была доставлена в больницу.
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раньше было 10.000 вечнозелёных американских, плюс ещё надо было попасть на хлебное место Западная граница самое то, Ну и отбить затраты Безусловно Ну и дальше на жизнь как-то
Львов или чуть раньше заваливают погранцы и начинаются проверка документов, я не еду за границу и Поезд не едет за границу и мы не в погранзоне, на каком основании ответа так и не получил, указание у них какое-то
(Тебе тут уже попереджали - щоб не писав кацапських наративів! Ти не зрозумів?)
Реєстрація: 14.01.2024
Один показовий випадок "при спробі втечі", і всі наступні при перетині кордону будуть супер ввічливі і завжди будуть готові показати вміст багажнику.
Це жесть.
Вікна Овертона не просто відкриті, вони - вибиті. І не ким небудь, а кожна потенційна мішень рубає його навіть в стіні за якою стоїть сам.
Давайте всім роздамо зброю і почнемо стріляти один в одного.
Давайте такого шороху беззаконням і насиллям зробимо щоб кім чен ин здригнувся від відчуття безмежності своєї внутрішньої демократії.
Блдь. Країна суцільних експерементів по самознищенню(
П.С. почніть волати аби ТЦК валили всіх зі зброї прямо в маршрутках і на вулиці. Чим вони гірші від прикордонників? А може вже зі зброєю всім видати право вбивати всіх на власний розсуд?!
Голова не для аби пожрати і шапку носити. Почніть думати.