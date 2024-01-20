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Супруги напали на пограничный наряд в Закарпатской области: одна пограничница травмирована

Водій з дружиною напали на прикордонників

На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и нанесли травмы пограничнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что на одном из контрольных постов, во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда, водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра. Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госапогранслужбы Украины. В салоне авто вместе с ним находились его жена, двое детей и еще одна родственница супругов. Уже через несколько минут пограничники догнали беглеца.

"В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничнице, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, также находившегося на месте происшествия", - пишут в службе.

Пограничница с травмами была доставлена в больницу.

Также смотрите: 10 беглецов из Украины задержали пограничники на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6374) нападение (2207)


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Топ комментарии
+35
Було проплочено але помилився змінами?
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20.01.2024 23:07
+35
А зараз запитання. Чому ми не побачили трупи порушників кордону, а тільки доповідь про постраждалих прикордонників?
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20.01.2024 23:10
+17
Дальше будет хуже.
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20.01.2024 23:06
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Страница 2 из 2
Государственная пограничная служба в рамках противодействия коррупции и контрабанде в Закарпатской области отстранила от службы 260 военнослужащих по контракту....старьё конечно, но сути дела не меняет, там всё как было так и осталось и срали они на твоё законодательство
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21.01.2024 14:32 Ответить
всего хорошего
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21.01.2024 14:34 Ответить
интересно сколько сейчас стоит поступление хмельницкую академию погранслужбы

раньше было 10.000 вечнозелёных американских, плюс ещё надо было попасть на хлебное место Западная граница самое то, Ну и отбить затраты Безусловно Ну и дальше на жизнь как-то
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21.01.2024 14:15 Ответить
Да и вообще это же Закарпатье, нижние ворота без слёз раньше проехать было нельзя, если идёшь с грузом, не думаю что что-то изменилось, пункт машинного доения
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21.01.2024 12:50 Ответить
Про те, що у країні запроваджено воєнний стан ти нє - не чув?
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21.01.2024 11:55 Ответить
читал где-то
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21.01.2024 11:59 Ответить
в своё время изрядно бесило едешь в поезде Киев-ужгород выходишь ну скажем Стрый

Львов или чуть раньше заваливают погранцы и начинаются проверка документов, я не еду за границу и Поезд не едет за границу и мы не в погранзоне, на каком основании ответа так и не получил, указание у них какое-то
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21.01.2024 11:43 Ответить
Собаки натреновані на пошук наркотиків на службі в таможні, у прикордонників собак тренують на затримання. Так огляд авто прикордонники мають право проводити, але в зоні прикордонного контролю, а не будь де на дорозі в прикордонні, і не обшук, При необхідності детального огляду речей ( обшук) по результатам огляду прикордонники викликають митників.
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21.01.2024 22:33 Ответить
У статті не вказано де саме перебував автотранспортний засіб Раз там був патруль прикордонний - значить це була прикордонна зона де патруль має право перевірять документи У випадку підозри на вчинення правопорушення підозрілих людей чи автотранспортні засоби прикордонний наряд також має право (та зобов"язаний) затримать і доставить в пункт прикордонного контролю А там уже затримана особа має право оскаржить дії патруля (якщо вважає що її права порушені) А вони полізли з кулаками!
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22.01.2024 02:13 Ответить
Почитай постанову про облаштування зон прикордонного контролю. В'їзд в зону обмежується шлакбаумом і стаціонарним КПП, щось я не бачу в статті, що втікачі знесли шлакбаум, а все інше від лукавого. Гарно висвітлили як постраждали невинні, як ягня прикордонники, а що цьому передувало, де вони КП організували, згідно якого наказу, тобто законно чи ні, тиша. Від Мукачево до кордону мабуть не менше 30км. Знамените КПП Нижні Ворота це взагалі годівниця для корупціонерів. Свого часу я там прикордонників напосилав. Поліцейські зупиняють авто, яке навіть не перетинало кордон, і тут же підключався прикордонник, типу спец по котрабанді і пресують ФОПа типу доведи, що ти не контрабандист і пох йому, що в тебе є на товар документи, що це не його парафія та й на контрабанду пох, бо він там для полегшення розкрутити лоха на хабар. Не лохи вимагали від поліцейського протокол з підставою затримання і описом товару, підозри відразу зникали, документи повертали і щасливої дороги. Я якось, не дуже давно, витягував за комір поліцейського з багажника, який захотів поверхневого огляду і нирнув туди ледь не з ногами, як до своєї жінки під спідницю. Правда добре, що його напарник виявився адекватним і до мордобою зі стріляниною не дійшло, в напарника камера була включена. По багажнику окремо, не на купі, лежав ЗІП, знак аварійки, спінінг без чохла, прозора коробка з воблерами, палиця для інваліда, якою користуюсь не постійно, і пляшка від Кока-коли з простою водою. Що воно хотіло там знайти невідомо, але підкинути могло. Більше не дозволяю ніякого "поверхневого" огляду - будь ласка протокол затримання, дозвіл суду, слідчо-оперативну групу.
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22.01.2024 14:13 Ответить
Мова велася не про те "хто що хотів знайти" Мова - про мордобой та про законність чи незаконність застосування вогнепальної зброї Якби затримані не почали махать кулаками а діяли в рамках закону - і питання не вникало-б Ти ж сам про це говориш у своєму коментарі
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22.01.2024 14:19 Ответить
Мова про те, що кожний зі зброєю вже став Законом, а кому не подобається іди в суд. Я тобі в душу насрав, принизив при дітях, а ти збирай докази і йди в суд, бо я негідник у формі вільний бидлячити, а ти чемний інтелегент, тому свою гідність і права засунь в дупу . Так ми дійдемо, що в кого більша пушка, той законніший і має більше прав на гідність і повагу.
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22.01.2024 15:09 Ответить
"Ивашкевич"! А ти точно збираєшся жить у Європі? Бо саме за цим принципом діють поліцейські як в Європі так і в Північній Америці - "Спочатку виконай вимоги представника закону а потім оскаржуй їх - якщо вважаєш що вони були незаконними!"
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22.01.2024 15:17 Ответить
Як бачиш, ти ще не написав запитання, а я вже відповів. Багато можеш навести прикладів безпричинного пресингу громадян поліцейськими в ЄС? Від наших ТікТок скоро лусне.
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22.01.2024 15:28 Ответить
P.S. Не дарма для наших поліцейких розробили покрокову інструкцію з забороною безпричинно зупиняти авто і вимагати документи, в ній нема причини - в мене є підозра. До речі такі ж правила діють наприклад в США, але там карають поліцейських за їх недотримання і відключену камеру.
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22.01.2024 15:22 Ответить
Я задав питання! Хочу почуть відповідь Бо твої коментарі починають нагадувать тупе *************!
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22.01.2024 15:26 Ответить
Не мели чушь. Таможенники ищут контробанду, а погранцы проверяют на нелегалов и нарушителей пересечения границы.
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21.01.2024 09:35 Ответить
Сам не мели. Авто не перетинало кордон, а вони мають право перевіряти документи і оглядати авто лише в зоні прикордонного контролю, а вона обмежена шлакбаумами і так просто на її територію не заїдеш і не виїдеш. В даному випадку явно авто спинили десь на дорозі в прикордонні.
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21.01.2024 22:19 Ответить
Скоро можуть бути багатотисячні штурми кордонів. Не знаю, як прикордонники будуть справлятися. Патронів не вистачить ))
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20.01.2024 23:41 Ответить
Жаль. Про кількість патронів кажу.
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20.01.2024 23:52 Ответить
Не буде.
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21.01.2024 00:04 Ответить
І хто ж їх "штурмуватиме"? Ким будуть ті "багатотисячні"?
(Тебе тут уже попереджали - щоб не писав кацапських наративів! Ти не зрозумів?)
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21.01.2024 07:37 Ответить


Реєстрація: 14.01.2024
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21.01.2024 19:13 Ответить
Мудрінародці vs Мукачівтаможня - бійка століття
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20.01.2024 23:44 Ответить
не зрозуміло що сталося з нападниками чи вони втекли , чи їх затримали?
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21.01.2024 00:05 Ответить
Чомусь здається мадамі в ногу б вистрелили десь у Штатах.
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21.01.2024 00:10 Ответить
А чому не застрелили порушників кордону?
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21.01.2024 00:11 Ответить
Чому не застрелили корумпованих прикордонників?
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21.01.2024 03:05 Ответить
це Топ новина ?
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21.01.2024 00:16 Ответить
Зараз трохи не в тему... декілька разів перетинав кордон України, поки ще можна було, і завжди дивувався пограничницям, у яких на спинах бовталися величезні (в порівнянні з розмірами пограничниць) калаші. Завжди сумнівався, шо в них вистачить сили підняти і навести куди треба того калаша, а потім встояти на ногах після пострілу. Невже не можна було виділити їм шось поменьше? ПМа якогось...
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21.01.2024 00:23 Ответить
Прикордонникам потрібно використовувати табельну зброю. І не тільки в повітря))

Один показовий випадок "при спробі втечі", і всі наступні при перетині кордону будуть супер ввічливі і завжди будуть готові показати вміст багажнику.
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21.01.2024 00:28 Ответить
У минулому році було - https://lb.ua/society/2023/08/29/572436_dnipri_patrulniy_politseyskiy.html Це зробило супер-ввічливими теперішніх долбойожиків. Ситуація ж, практично, ідентична.
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21.01.2024 12:03 Ответить
Було б в наряді два чоловіка прикордонника цього б не сталося.
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21.01.2024 08:35 Ответить
Такие все смелые - « Взять и застрелить». Вы бывали хоть в одном приграничном городке ? Вы заметили, что на Закарпатье ТЦК ловят приезжих в основном. У всех митников, погранцов, ментов (теперь и ТЦК) жизнь удалась! И живут они не в общагах, а в «хатынках» и понимают, что ни они, не хатынки не бессмертные. Граница это БИЗНЕС! Чужому там делать нечего, а свои могут и врыло настучать тому, кто с головой не дружит! Такие инциденты были всегда, только про них не говорили особо, и они в 90% случаев заканчивались перетеканием бабулесов из одного кармана в другой! Самое интересное, что по результатам «службовои перевирки» могут и пограничницу уволить! Все зависит от «полноты налитого стакана».
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21.01.2024 09:02 Ответить
Прочитала дописи і бачу, що майже всі за північнокорейську модель в Україні.
Це жесть.
Вікна Овертона не просто відкриті, вони - вибиті. І не ким небудь, а кожна потенційна мішень рубає його навіть в стіні за якою стоїть сам.
Давайте всім роздамо зброю і почнемо стріляти один в одного.
Давайте такого шороху беззаконням і насиллям зробимо щоб кім чен ин здригнувся від відчуття безмежності своєї внутрішньої демократії.
Блдь. Країна суцільних експерементів по самознищенню(


П.С. почніть волати аби ТЦК валили всіх зі зброї прямо в маршрутках і на вулиці. Чим вони гірші від прикордонників? А може вже зі зброєю всім видати право вбивати всіх на власний розсуд?!
Голова не для аби пожрати і шапку носити. Почніть думати.
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21.01.2024 09:46 Ответить
От куда такое зверьё пишет? Если все начнут стрелять вы знаете,что будет?
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21.01.2024 09:52 Ответить
що у ціні не зійшлися? доки кордон підкоряється мусорам, то він відкритий настіб.
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21.01.2024 13:25 Ответить
А їх затримали? Чи дали втекти?
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21.01.2024 13:38 Ответить
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