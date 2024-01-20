Супруги напали на пограничный наряд в Закарпатской области: одна пограничница травмирована

На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и нанесли травмы пограничнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что на одном из контрольных постов, во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда, водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра. Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госапогранслужбы Украины. В салоне авто вместе с ним находились его жена, двое детей и еще одна родственница супругов. Уже через несколько минут пограничники догнали беглеца.

"В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничнице, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, также находившегося на месте происшествия", - пишут в службе.

Пограничница с травмами была доставлена в больницу.

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