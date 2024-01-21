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После эвакуации на Донетчину вернулись уже 223 тысячи человек, - ОВА

Люди повертаються на Донеччину після евакуації

В Донецкой области растет количество возвращающихся назад после эвакуации людей, от 24 февраля 2024 года таких уже 233 тысячи. За последние два месяца вернулось на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось.

Об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С 26 февраля и по настоящее время с территории области эвакуировали около 1 млн 357 тыс. человек. Из них - 163 520 детей и около 42 650 людей с инвалидностью. За это время также вернулись около 223 тысяч человек. И эта тенденция за последнее время сохраняет рост. За последние два месяца где-то на 2 тысячи больше вернулось, чем эвакуировалось", - отметил Петлин.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день в целом на территории области остаются около 524 тысяч человек, и эвакуация продолжается.

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"Отправляют ежедневно эвакопоездом из города Покровск на Львовское направление и также каждые восемь дней - в город Бердичев Житомирской области, где занимаются и приемом, и размещением, и выдачей помощи. Выплачивается разовая денежная помощь и ежемесячное проживание", - напомнил чиновник.

Он добавил, что эвакуированные также размещаются в местах компактного проживания, если у них нет возможности где-то разместиться.

Эвакопункт работает в Покровске и там занимаются организацией эвакуации местные органы власти, к которым, в случае принятия решения относительно выезда из региона, необходимо обратиться.

"Все контакты эвакопунктов есть на сайте ОВА, все телефоны по каждой громаде. Поэтому еще раз подчеркиваю: принимайте решение и своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - заявил Петлин, обращаясь к населению, которое еще остается на Донетчине.

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Автор: 

эвакуация (2064) Донецкая область (9511)


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Топ комментарии
+9
Той хто писав цю статтю,він ії хоча б перечитував?
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21.01.2024 00:03
+8
дебільна стаття - хто повернувся коли вся євакуюються в Бердичів?
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21.01.2024 00:00
+1
Наші "Зе-потужні" доведуть до того, що прийдеться тікати знову...
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21.01.2024 00:02
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дебільна стаття - хто повернувся коли вся євакуюються в Бердичів?
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21.01.2024 00:00 Ответить
Нічого ви не розумієте ,тому і не працюєте в обласній державній адміністрації. Якраз за рахунок от таких "переміщень" крутяться гроші і гуманітарка, яку прослідити вже не можливо.
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21.01.2024 07:35 Ответить
Сам не второпал, прочитав. Похоже стали инфу заряжать ,,шо попало,, сойдёт лохторату. А за стилистику так капец --- второгодники сплошные.
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21.01.2024 13:53 Ответить
Наші "Зе-потужні" доведуть до того, що прийдеться тікати знову...
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21.01.2024 00:02 Ответить
Той хто писав цю статтю,він ії хоча б перечитував?
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21.01.2024 00:03 Ответить
Швейцарія найулюбленіша країна для ватників з Донеччини ...
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21.01.2024 02:19 Ответить
а щелепа не заважає?
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21.01.2024 08:09 Ответить
Взагалі-то, Донеччину кацапня заселяє. Там вже цієї рогатої худоби більше ніж українців.
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21.01.2024 08:37 Ответить
Та нах той лугондон, те населення все рівно вороги України. Головне Південь! А про Південь мовчок, як би він і не існує!
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21.01.2024 11:08 Ответить
Тобто Донбас та Крим можна віддати кацапні на цій підставі? Це що нова методичка?
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21.01.2024 11:28 Ответить
Та може й так, якщо це приведе до припинення війни. Це реальний погляд на ситуацію. Чи ви думаєте, що рашенфашисти віддадуть Крим, який заселений нащадками нкведистів, чи лугондон, заселений мордовською алкашнею й злочинцями. Чи ви може думаєте, що рашисти після всіх втрат просто виведуть війська з України й виплатять репарації?? То є смішно! Єдине що може помогти - крах економіки і розвал орди, але й це малоймовірно через багато років
Нам би хоч Південь звільнити! Але цим мало хто турбується .
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21.01.2024 12:58 Ответить
 
 