После эвакуации на Донетчину вернулись уже 223 тысячи человек, - ОВА

В Донецкой области растет количество возвращающихся назад после эвакуации людей, от 24 февраля 2024 года таких уже 233 тысячи. За последние два месяца вернулось на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось.

Об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С 26 февраля и по настоящее время с территории области эвакуировали около 1 млн 357 тыс. человек. Из них - 163 520 детей и около 42 650 людей с инвалидностью. За это время также вернулись около 223 тысяч человек. И эта тенденция за последнее время сохраняет рост. За последние два месяца где-то на 2 тысячи больше вернулось, чем эвакуировалось", - отметил Петлин.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день в целом на территории области остаются около 524 тысяч человек, и эвакуация продолжается.

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"Отправляют ежедневно эвакопоездом из города Покровск на Львовское направление и также каждые восемь дней - в город Бердичев Житомирской области, где занимаются и приемом, и размещением, и выдачей помощи. Выплачивается разовая денежная помощь и ежемесячное проживание", - напомнил чиновник.

Он добавил, что эвакуированные также размещаются в местах компактного проживания, если у них нет возможности где-то разместиться.

Эвакопункт работает в Покровске и там занимаются организацией эвакуации местные органы власти, к которым, в случае принятия решения относительно выезда из региона, необходимо обратиться.

"Все контакты эвакопунктов есть на сайте ОВА, все телефоны по каждой громаде. Поэтому еще раз подчеркиваю: принимайте решение и своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - заявил Петлин, обращаясь к населению, которое еще остается на Донетчине.

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