УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини
4 148 12

Після евакуації на Донеччину повернулось вже 223 тисячі людей, - ОВА

Люди повертаються на Донеччину після евакуації

В Донецькій області зростає кількість людей, які повертаються назад після евакуації, від 24 лютого 2024 року таких вже 233 тисячі. За останні два місяці повернулося на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 26 лютого та по теперішній час, з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис осіб. З них 163 520 дітей та близько 42 650 осіб з інвалідністю. За цей час також повернулися близько 223 тисяч осіб. І ця тенденція за останній час зберігається до росту. За останні два місяці десь на 2 тисячі більше повернулося, аніж евакуювалося", - зазначив Петлін.

За його словами, станом на зараз загалом на території області залишаються близько 524 тисяч осіб, і евакуація триває.

Читайте також: Синєгубов закликає виїжджати із двох громад Куп’янщини: Не виключаємо евакуацію дітей у примусовий спосіб

"Відправляють щоденно евакопоїздом з міста Покровськ на Львівський напрямок і також кожні вісім днів до міста Бердичів Житомирської області, де займаються і прийомом, і розміщенням, і видачею допомоги. Виплачується разова грошова допомога та щомісячна на проживання", - нагадав чиновник.

Він додав, що евакуйовані також розміщуються в містах компактного проживання, якщо у них нема можливості десь розміститись.

Евакопункт працює в місті Покровськ і там займаються організацією евакуації місцеві органи влади, до яких у разі ухвалення рішення стосовно виїзду з регіону необхідно звернутися.

"Всі контакти евакопунктів є на сайті ОВА, всі телефони по кожній громаді. Тому ще раз наголошую: приймайте рішення і своєчасно евакуюйтеся до більш безпечних регіонів", - заявив Петлін, звертаючись до населення, яке ще залишається на Донеччині.

Читайте: З Покровського та Бахмутського районів Донеччини евакуювали 43 людини, серед них 4 дитини, - ДСНС Донецької області. ФОТОрепортаж

Автор: 

евакуація (2304) Донецька область (8322)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Той хто писав цю статтю,він ії хоча б перечитував?
показати весь коментар
21.01.2024 00:03
+8
дебільна стаття - хто повернувся коли вся євакуюються в Бердичів?
показати весь коментар
21.01.2024 00:00
+1
Наші "Зе-потужні" доведуть до того, що прийдеться тікати знову...
показати весь коментар
21.01.2024 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дебільна стаття - хто повернувся коли вся євакуюються в Бердичів?
показати весь коментар
21.01.2024 00:00 Відповісти
Нічого ви не розумієте ,тому і не працюєте в обласній державній адміністрації. Якраз за рахунок от таких "переміщень" крутяться гроші і гуманітарка, яку прослідити вже не можливо.
показати весь коментар
21.01.2024 07:35 Відповісти
Сам не второпал, прочитав. Похоже стали инфу заряжать ,,шо попало,, сойдёт лохторату. А за стилистику так капец --- второгодники сплошные.
показати весь коментар
21.01.2024 13:53 Відповісти
Наші "Зе-потужні" доведуть до того, що прийдеться тікати знову...
показати весь коментар
21.01.2024 00:02 Відповісти
Той хто писав цю статтю,він ії хоча б перечитував?
показати весь коментар
21.01.2024 00:03 Відповісти
Швейцарія найулюбленіша країна для ватників з Донеччини ...
показати весь коментар
21.01.2024 02:19 Відповісти
а щелепа не заважає?
показати весь коментар
21.01.2024 08:09 Відповісти
Взагалі-то, Донеччину кацапня заселяє. Там вже цієї рогатої худоби більше ніж українців.
показати весь коментар
21.01.2024 08:37 Відповісти
Та нах той лугондон, те населення все рівно вороги України. Головне Південь! А про Південь мовчок, як би він і не існує!
показати весь коментар
21.01.2024 11:08 Відповісти
Тобто Донбас та Крим можна віддати кацапні на цій підставі? Це що нова методичка?
показати весь коментар
21.01.2024 11:28 Відповісти
Та може й так, якщо це приведе до припинення війни. Це реальний погляд на ситуацію. Чи ви думаєте, що рашенфашисти віддадуть Крим, який заселений нащадками нкведистів, чи лугондон, заселений мордовською алкашнею й злочинцями. Чи ви може думаєте, що рашисти після всіх втрат просто виведуть війська з України й виплатять репарації?? То є смішно! Єдине що може помогти - крах економіки і розвал орди, але й це малоймовірно через багато років
Нам би хоч Південь звільнити! Але цим мало хто турбується .
показати весь коментар
21.01.2024 12:58 Відповісти
 
 