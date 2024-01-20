Після евакуації на Донеччину повернулось вже 223 тисячі людей, - ОВА

В Донецькій області зростає кількість людей, які повертаються назад після евакуації, від 24 лютого 2024 року таких вже 233 тисячі. За останні два місяці повернулося на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 26 лютого та по теперішній час, з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис осіб. З них 163 520 дітей та близько 42 650 осіб з інвалідністю. За цей час також повернулися близько 223 тисяч осіб. І ця тенденція за останній час зберігається до росту. За останні два місяці десь на 2 тисячі більше повернулося, аніж евакуювалося", - зазначив Петлін.

За його словами, станом на зараз загалом на території області залишаються близько 524 тисяч осіб, і евакуація триває.

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"Відправляють щоденно евакопоїздом з міста Покровськ на Львівський напрямок і також кожні вісім днів до міста Бердичів Житомирської області, де займаються і прийомом, і розміщенням, і видачею допомоги. Виплачується разова грошова допомога та щомісячна на проживання", - нагадав чиновник.

Він додав, що евакуйовані також розміщуються в містах компактного проживання, якщо у них нема можливості десь розміститись.

Евакопункт працює в місті Покровськ і там займаються організацією евакуації місцеві органи влади, до яких у разі ухвалення рішення стосовно виїзду з регіону необхідно звернутися.

"Всі контакти евакопунктів є на сайті ОВА, всі телефони по кожній громаді. Тому ще раз наголошую: приймайте рішення і своєчасно евакуюйтеся до більш безпечних регіонів", - заявив Петлін, звертаючись до населення, яке ще залишається на Донеччині.

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