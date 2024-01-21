Оккупанты активно наступают по всей полосе от Купянска до Нью-Йорка, - Сухопутные войска

Войска РФ продолжают активные наступательные действия по всей полосе от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка. Пытается атаковать, пытается продвигаться, бросает свежие силы, не принимает во внимание потери, даже человеческие", - рассказал он.

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