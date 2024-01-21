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Новости Война
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Оккупанты активно наступают по всей полосе от Купянска до Нью-Йорка, - Сухопутные войска

окупанти

Войска РФ продолжают активные наступательные действия по всей полосе от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка. Пытается атаковать, пытается продвигаться, бросает свежие силы, не принимает во внимание потери, даже человеческие", - рассказал он.

Читайте также: Россияне сосредоточили усилия на вытеснении украинских подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки, - Сырский

Автор: 

армия РФ (19057) боевые действия (3939) Фитьо Владимир (61) Купянск (613)


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Топ комментарии
+13
Ну так лінія оборони не була зроблена
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21.01.2024 10:48
+9
Тагда би нє асфальтіровалісь дарогі.
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21.01.2024 11:18
+7
Наверное, если бы у кое-кого хватило построить линии обороны и подземные города вдоль то ничего такого бы не было.
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21.01.2024 11:11
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Ну так лінія оборони не була зроблена
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21.01.2024 10:48 Ответить
Та десь строять, тiки непонятно де.
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21.01.2024 11:13 Ответить
Навколо Петровцiв? Та це ж пiвнiчна околиця Киева на правому березi.
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21.01.2024 14:07 Ответить
Украина строит собственную "линию Суровикина" длиной в тысячу киллометров - https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/ The Telegraph

▪️главная оборонительная линия находится в 15 км и 25 км от Авдеевки;
▪️Украина усилила свои оборонительные укрепления на севере на 63%;
▪️строятся новые бетонные траншеи и подземные командные центры, минные поля, трехслойная система окопов, танковые ловушки и опорные пункты. Каждый форт может защищаться со всех сторон;
▪️задача стоит не только построить жесткую линию обороны, но и сделать её гибкой для дальнейших наступлений.
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21.01.2024 12:02 Ответить
Наверное, если бы у кое-кого хватило построить линии обороны и подземные города вдоль то ничего такого бы не было.
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21.01.2024 11:11 Ответить
Тагда би нє асфальтіровалісь дарогі.
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21.01.2024 11:18 Ответить
не зважає на втрати, навіть на людські", ??? А коли це кацапи жалкували свого м'яса?
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21.01.2024 11:23 Ответить
А сказав що на запасні оборонні рубежі? Вони наступають не з сьогодні, бо Крохмальне уже тил орків, нажаль
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21.01.2024 11:38 Ответить
Сбылась мечта захерченко. Теперь кацапы наступают на Нью-Йорк, Вашингтон и Рейкьявик.
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21.01.2024 18:59 Ответить
 
 