Оккупанты активно наступают по всей полосе от Купянска до Нью-Йорка, - Сухопутные войска
Войска РФ продолжают активные наступательные действия по всей полосе от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области.
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка. Пытается атаковать, пытается продвигаться, бросает свежие силы, не принимает во внимание потери, даже человеческие", - рассказал он.
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▪️главная оборонительная линия находится в 15 км и 25 км от Авдеевки;
▪️Украина усилила свои оборонительные укрепления на севере на 63%;
▪️строятся новые бетонные траншеи и подземные командные центры, минные поля, трехслойная система окопов, танковые ловушки и опорные пункты. Каждый форт может защищаться со всех сторон;
▪️задача стоит не только построить жесткую линию обороны, но и сделать её гибкой для дальнейших наступлений.