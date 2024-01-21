Окупанти активно наступають по всій смузі від Куп’янська аж до Нью-Йорка, - Сухопутні війська
Війська РФ продовжують активні наступальні дії по всій смузі від Куп’янська Харківської області до Нью-Йорка на Донеччині.
Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог від своїх намірів наступати не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії по всій смузі оперативного угруповання військ "Хортиця" - від Куп’янська аж до Нью-Йорка. Намагається атакувати, намагається просуватися, кидає свіжі сили, не зважає на втрати, навіть на людські", - розповів він.
Топ коментарі
+13 Игорь Кононенко #582939
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+9 Gary Grant
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+7 German #586768
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▪️главная оборонительная линия находится в 15 км и 25 км от Авдеевки;
▪️Украина усилила свои оборонительные укрепления на севере на 63%;
▪️строятся новые бетонные траншеи и подземные командные центры, минные поля, трехслойная система окопов, танковые ловушки и опорные пункты. Каждый форт может защищаться со всех сторон;
▪️задача стоит не только построить жесткую линию обороны, но и сделать её гибкой для дальнейших наступлений.