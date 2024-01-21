Окупанти активно наступають по всій смузі від Куп’янська аж до Нью-Йорка, - Сухопутні війська

Війська РФ продовжують активні наступальні дії по всій смузі від Куп’янська Харківської області до Нью-Йорка на Донеччині.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог від своїх намірів наступати не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії по всій смузі оперативного угруповання військ "Хортиця" - від Куп’янська аж до Нью-Йорка. Намагається атакувати, намагається просуватися, кидає свіжі сили, не зважає на втрати, навіть на людські", - розповів він.

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