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Новини Війна
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Окупанти активно наступають по всій смузі від Куп’янська аж до Нью-Йорка, - Сухопутні війська

окупанти

Війська РФ продовжують активні наступальні дії по всій смузі від Куп’янська Харківської області до Нью-Йорка на Донеччині.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог від своїх намірів наступати не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії по всій смузі оперативного угруповання військ "Хортиця" - від Куп’янська аж до Нью-Йорка. Намагається атакувати, намагається просуватися, кидає свіжі сили, не зважає на втрати, навіть на людські", - розповів він.

Також читайте: Росіяни зосередили зусилля на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та захопленні Синьківки, - Сирський

Автор: 

армія рф (17207) бойові дії (3694) Фітьо Володимир (81) Куп’янськ (740)


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Топ коментарі
+13
Ну так лінія оборони не була зроблена
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21.01.2024 10:48
+9
Тагда би нє асфальтіровалісь дарогі.
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21.01.2024 11:18
+7
Наверное, если бы у кое-кого хватило построить линии обороны и подземные города вдоль то ничего такого бы не было.
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21.01.2024 11:11
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Ну так лінія оборони не була зроблена
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21.01.2024 10:48 Відповісти
Та десь строять, тiки непонятно де.
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21.01.2024 11:13 Відповісти
Навколо Петровцiв? Та це ж пiвнiчна околиця Киева на правому березi.
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21.01.2024 14:07 Відповісти
Украина строит собственную "линию Суровикина" длиной в тысячу киллометров - https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/ The Telegraph

▪️главная оборонительная линия находится в 15 км и 25 км от Авдеевки;
▪️Украина усилила свои оборонительные укрепления на севере на 63%;
▪️строятся новые бетонные траншеи и подземные командные центры, минные поля, трехслойная система окопов, танковые ловушки и опорные пункты. Каждый форт может защищаться со всех сторон;
▪️задача стоит не только построить жесткую линию обороны, но и сделать её гибкой для дальнейших наступлений.
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21.01.2024 12:02 Відповісти
Наверное, если бы у кое-кого хватило построить линии обороны и подземные города вдоль то ничего такого бы не было.
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21.01.2024 11:11 Відповісти
Тагда би нє асфальтіровалісь дарогі.
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21.01.2024 11:18 Відповісти
не зважає на втрати, навіть на людські", ??? А коли це кацапи жалкували свого м'яса?
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21.01.2024 11:23 Відповісти
А сказав що на запасні оборонні рубежі? Вони наступають не з сьогодні, бо Крохмальне уже тил орків, нажаль
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21.01.2024 11:38 Відповісти
Сбылась мечта захерченко. Теперь кацапы наступают на Нью-Йорк, Вашингтон и Рейкьявик.
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21.01.2024 18:59 Відповісти
 
 