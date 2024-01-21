Армия РФ обстреливает Херсон (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега.

Держитесь подальше от окон! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.

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Позже Мрочко сообщил о взрывах в Днепровском районе: "Оккупанты продолжают обстрел! Взрывы слышны в Днепровском районе города".