Армия РФ обстреливает Херсон (обновлено)
Российские оккупационные войска обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега.
Держитесь подальше от окон! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.
Позже Мрочко сообщил о взрывах в Днепровском районе: "Оккупанты продолжают обстрел! Взрывы слышны в Днепровском районе города".
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Поменьше пафоса, пишите, как её называют в народе - "Сброд кацапских 3,14даRасов...."
терористи московії
чи ви вже до чогось готуєтесь ?
повірте не пошкодують нікого абсолютно тому не бійтеся