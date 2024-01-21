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Новости Агрессия России против Украины
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Армия РФ обстреливает Херсон (обновлено)

херсон

Российские оккупационные войска обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега.

Держитесь подальше от окон! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.

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Позже Мрочко сообщил о взрывах в Днепровском районе: "Оккупанты продолжают обстрел! Взрывы слышны в Днепровском районе города".

Автор: 

взрыв (6727) обстрел (26906) Херсон (2793)


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"Армія РФ..."
Поменьше пафоса, пишите, как её называют в народе - "Сброд кацапских 3,14даRасов...."
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21.01.2024 21:08 Ответить
Орки окупували село Крохмальне Харківської області. ЗСУ відійшли на іншу позицію.
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21.01.2024 21:12 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html -написали,что закончились боеприпасы-пришлось отойти.
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21.01.2024 21:20 Ответить
Крохма́льне - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Куп'янському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської області . Населення становить 45 осіб.
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21.01.2024 21:24 Ответить
Работіне теж не велике місто, а село на чоловік 300 в кращі свої часи. Але бої за нього велись майже 3 місяця.
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21.01.2024 22:53 Ответить
Крохмальне мало в 6 разів менше населення, це щонайбільше 10-15 хат. Лінія фронту на деяких ділянках - сюди-туди рухається. Це тактичний, а не стратегічний відступ ВСУ на пару сотень метрів. Це нічого не вирішує. Головне зберігти життя вояків ВСУ, а не захищати дуже маленьке село, якого вже немає.
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22.01.2024 16:15 Ответить
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21.01.2024 21:15 Ответить
Чому армія рф?

терористи московії

чи ви вже до чогось готуєтесь ?
повірте не пошкодують нікого абсолютно тому не бійтеся
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21.01.2024 21:49 Ответить
 
 