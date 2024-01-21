Армія РФ обстрілює Херсон (оновлено)
Російські окупаційні війська обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.
Про це повідомляє глава Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав він.
Пізніше Мрочко повідомив про вибухи в Дніпровському районі: "Окупанти продовжують обстріл! Вибухи чути у Дніпровському районі міста".
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Поменьше пафоса, пишите, как её называют в народе - "Сброд кацапских 3,14даRасов...."
терористи московії
чи ви вже до чогось готуєтесь ?
повірте не пошкодують нікого абсолютно тому не бійтеся