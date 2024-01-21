Буданов: Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в Россию

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом он заявил в интервью Financial Times.

Он также отметил, что Россия всегда "считала унижением" необходимость обращаться за военной помощью в такие страны, как КНДР.

По словам Буданова, Северная Корея передала России "значительное количество" артиллерийских боеприпасов, что, по его словам, "позволило РФ немного выдохнуть".

Также глава ГУР МО обратил внимание на то, что "без помощи [Северной Кореи] ситуация была бы катастрофической".

"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", – сказал Буданов о необходимости России обращаться за военной помощью в такие страны, как Северная Корея.

Читайте также: КНДР передала России примерно миллион артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм, - ГУР