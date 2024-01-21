Буданов: Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це він заявив у інтерв'ю Financial Times

Він також зауважив, що Росія завжди "вважала приниженням" необхідність звертатися по військову допомогу до таких країн, як КНДР.

За словами Буданова, Північна Корея передала Росії "значну кількість" артилерійських боєприпасів, що, за його словами, "дозволило РФ трохи видихнути".

Також очільник ГУР МО звернув увагу на те, що "без допомоги [Північної Кореї] ситуація була б катастрофічною".

"Це завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження", – сказав Буданов про необхідність Росії звертатися за військовою допомогою до таких країн, як Північна Корея.

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