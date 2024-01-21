Буданов: Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це він заявив у інтерв'ю Financial Times
Він також зауважив, що Росія завжди "вважала приниженням" необхідність звертатися по військову допомогу до таких країн, як КНДР.
За словами Буданова, Північна Корея передала Росії "значну кількість" артилерійських боєприпасів, що, за його словами, "дозволило РФ трохи видихнути".
Також очільник ГУР МО звернув увагу на те, що "без допомоги [Північної Кореї] ситуація була б катастрофічною".
"Це завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження", – сказав Буданов про необхідність Росії звертатися за військовою допомогою до таких країн, як Північна Корея.
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Тим часом деякі кацапські джерела пишуть, що в Москву та Санкт-Петербург доповіли екстрену інформацію про 10 невідомих літальних об'єктів. Ймовірно БПЛА були помічені на півдні Брянської області. Однією із потенційних цілей знову може стати Лєнінградщина так вважають кацапи.
Богдан
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1749127944084070760 1 ч
Про"Указ"Путлєра стосовно Майна.РФ в ООН по"умолчанію"є приємницею СССР І ЙОГО МАЙНА У СВІТІ.Дано вказівку зробити Каталог Майна що БУЛО у Созній Власності.Це 70% економіки України.Його ми Націоналізували!Саме для позовів стосовно ЦЬОГО Созного Майна Є Указ ПУ.Пишу до Шмигаля.
мовчиі жуй!!!!
Вилізла ОДНА ЄДИНА СТАТТЯ -ІНЕРВ"Ю від 2 1 листопада з Будановим, де він на лютий 2022 року абсолютно точно прогнозує початок повномасшатбної війни.Навіть перелічує УСІ !!! дії армії РФ котрі відбулися' в перші дні війни !!!!!!!
ХТОСЬ ЩЕ ДЕСЬ таке читав від нього до початку повномасштабної?
Нижче даю ось такий сайт , є там архів - тільки 2024 рік спрацьовує й є останні новини усі ПАЛАЖІТЄЛЬНИЄ про вову й Умєрова з Будановим й погані з Євгеном Диким . Навіть з Арестовичем є.
Пробувала ще раз зайти туди ж не вийшло -це що отой самий проект на мільйони для позитиву про Мародерню?
спробуйте ви - така фігняааааа!
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Жодне світло не потрапляє в офіс українського військового шпигуна, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Стіни укріплені, вікна укріплені мішками із піском, а штори затягнуті. Коли 38-річний Буданов прибув на інтерв'ю Financial Times, увійшовши через дверний отвір, прикрашений релігійною іконою, він негайно наказав помічникові вимкнути світло. "Мені подобається пітьма", - сказав він. Як голова Головного розвідувального підрозділу (ГУР) міністерства оборони, Буданов організував приховану війну України проти Росії, ставши однією з найлевовіших фігур у боротьбі Києва. Вижив після 10 відомих замахів на вбивство, він живе більш-менш безперервно в цьому офісі на околиці столиці, розбитий табором з патріотичним мистецтвом і військовими пам'ятними речами на стінах, а його домашня жаба Петро плаває в танку поряд з його столом. Метьєр Буданова проводить атаки у тилу ворога на окупованій Росією території та у самій Росії. Але начальник-шпигун рідко бере на себе відповідальність за них, змушуючи Москву і весь інший світ гадати про охоплення і здібності його директорату. В останньому подвигу його відділу цього тижня він літав на безпілотних літальних апаратах до Санкт-Петербурга, завдаючи удару по нафтовому терміналу, і націлився на пороховий завод та нафтовий склад у Брянській області, на північ від українського кордону. Нахабна тактика часом дратувала західних посторників України; Дехто побоюється, що це спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь з боку президента Росії Володимира Путіна. Глава-шпигун не зачеплять такими побоюваннями і клянеться продовжувати діяти глибоко всередині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна. "Ми не передбачаємо будь-яких радикальних змін у найближчому майбутньому", - сказав Буданов. "Все, що ми зробили, ми продовжуватимемо робити". Кирило Буданов став однією з найлевовіших постатей у боротьбі України проти Росії відзнаки з'явилися в Криму і на східноукраїнському регіоні Донбасу. "Сказати, що все гаразд - це неправда", - сказав Буданов, коли його запитали про такий хвастий контрнаступ України минулого року, який не досяг своїх цілей. "Сказати, що сталася катастрофа, також неправда". Україні все ще вдасться тримати Путіна в страху, передбачив він, і вже довів, що "вся легенда про владу [Росію] - це мильна бульбашка". Колишній солдат спецназу, який бився на Донбасі у 2014 році, Буданов сам брав участь у секретних місіях, зокрема на окупованому Кримському півострові. Його тіло несе шрами: шрапнель від протипіхотної міни одного разу потрапила до його серця, мало не вбивши його; він зламав і шию, і спину; і йому вистрілили в руку. Він був призначений президентом Володимиром Зеленським для ГУР у 2020 році. Його таємні операції - Кремль звинуватив ГУР у вибуху на Кримському мості у жовтні 2022 року - пожвавили агентство, яке тривалий час відігравало другу роль у значно більшій службі внутрішньої безпеки України, СБУ. За це Буданов має майже культовий статус серед українців, які діляться мемами зі своєю подобою в соціальних мережах, коли військова техніка вибухає в Росії чи на контрольованих Росією районах. Але це коштувало грошей. Коли начальник GUR справді виходить, він рухається з оточенням охоронців та агентів розвідки. З багатьох замахів на нього, які він описує як "нічого особливого", найближчий дзвінок прийшов у 2019 році, коли бомба, вміщена під його автомобілем, вибухнула передчасно. Він був травмен. Росія звинуватила ГУР України у вибуху на Кримському мосту в жовтні 2022 року "Вона отримує лікування, тепер вона почувається краще", - сказав Буданов. Він відмовився уточнювати, чи був він чи його дружина гаданою метою отруєння. Буданов неохоче пропонував оцінку поточних військових операцій, відкладаючи це на генеральний штаб армії. Але він попередив, що "навіть немислимо думати, що ми можемо уникнути мобілізації" - повторюючи заклик вищого керівництва до більшої кількості новобранців. "Нестача [робочої сили] відчутна", - сказав він. Зеленський сказав, що його армійські керівники попросили його мобілізувати від 400 000 до 500 000 нових солдатів, щоб замінити вбитих чи поранених, і відпочити тих, хто брав участь у найінтенсивніших боях. Рік тому Буданов передбачив, що українські сили, на яких на шляху квалі до успіху у 2022 році, що звільнили велику частину Харківської та Херсонської областей, просуватимуться до Криму. Українським військам так і не вдалося рішуче прорвати сильно укріплену оборону Росії:
гейропейцы за свою *опу денег насыпят, столько, сколько нужно
да и Штаты подключатся, нет сомнений
Штаты отключились
лайкают
да когда **** Штаты по-взрослому подключатся, кацапская нечисть будет не успевать даже выть, шарики из карбида вольфрама будут мешать говорить
Не впевнений, що це допомога. Швидше орки купили у КНДР снаряди. Купили б і у Франції, як раніше "Містралі", але їм не продають. Всі міфи про якісь скрепи, що забороняють рф купувати щось, придумані дебілами.
Техніка теж повертається та, що совок до 1991 подарував. Модернізація мінімальна, що не виносити мозок операторам-кацам.
Більшість цих поставок везе транссібом ржд. І за 2 роки війнитам сталося лише одне нормальне таке "задимлєніє" в тунелі.
А якщо б щодня там щось "диміло", скільки б зброї доїхало?
Так щоб ці "задимлення" стали рутиною, щоденною справою, а не приводом для найбільш вдалих відосіків раз на рік.
Мамо! Що маю робити?
(сестричка Віка)
ОчевидностьБуданов сделал сенсационное заявление!
Между тем, северокорейские военнослужащие принимают регулярное участие в агрессии против Украини с середины 15 года, действуя под прикрытием калмыков, удмурдов, якутов, бурятов, тувинцев и т.д.
Люська! Где ты была все это время?
А я зараз під російським кордоном знаходжуся.
26річний генерал ПРиБаннківських мародерів ,котрий вагнергейт вважав розхитуванням рашистів - так чому ж його не послухав наш шашличний Недочерчіль Вова, а зараз тягне в свій самопіар?
Начальник ГУР Буданов: Росія готує великий наступ на січень, а спершу "хитатиме" через мітинги, антиваксів і "вагнергейт"
21/11/2021 12:14
Росія готує масштабне військове вторгнення в Україну на кінець січня - початок лютого та планує завдавати удари з трьох напрямків.
Про це в інтерв'ю американському виданню https://news.liga.net/ua/politics/news/gur-rossiya-gotovit-vtorjenie-na-yanvar-udary-iz-belarusi-po-vostoku-i-odesse-shema?fbclid=IwAR0GDgbWgJ4eWb84MOr-WxnsQj99laiN1_4bspx1CX93rHKBXTPNSiYcolw Military Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Матеріал на сайті, що входить до Sightline Media Group, опублікований 21 листопада.
За словами Буданова, Росія зосередила біля кордонів України близько 92 тисяч військовослужбовців особового складу та готує напад на кінець січня або на початок лютого. У цьому оцінка термінів від української розвідки збігається з оцінкою американських спецслужб.
Вторгнення, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході, десантні атаки в Одесі й Маріуполі та менше вторгнення через Білорусь, сказав Кирило Буданов.
Зі слів голови ГУР, Росія показала на осінніх https://novynarnia.com/2021/09/13/zaxid-2021/ навчаннях "Захід-2021" , що може одночасно висадити до 3500 десантників та спецназівців.
Буданов припускає, що атака, яку готує РФ, буде більш руйнівною, ніж будь-коли з 2014 року.
Так виглядає схема можливого нападу в документах української розвідки (двічі натисніть, щоб збільшити):
Як можна побачити на прогностичній мапі ГУР, Росія може наступати зокрема і з Криму - в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.
Таким чином, російські війська можуть зайняти фактично всю Східну України - аж до Дніпра, більшу частину Півдня та значну частину Півночі разом із Києвом.
Кирило Буданов зазначив, що РФя нарощує потенціал для нападу: збільшує чисельність військ та озброєння в тимчасово окупованому Криму, встановлює біля кордонів системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї.
При цьому, за словами ГУРівця, вторгнення піде після психологічної атаки.
За його словами, ці зусилля включають організовані Росією протести супротивників вакцинації від коронавірусу. Також РФ спробує розпалити заворушення, пов'язані з економікою, енергопостачанням і… справою про зрив захоплення найманців ПВК "Вагнера".
Російські психологічні операції використовуються, щоб показати - українська влада нібито "зрадила народ", сказав Буданов.
"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду… Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни все більш небезпечною та важкою та створити ситуацію, за якої ми повинні змінити уряд. Якщо вони не зможуть цього зробити, то військові зроблять свою роботу", - додав голова ГУР.
Буданов сказав, що в ідеалі США могли б допомогти стримати будь-яке вторгнення Росії за допомогою додаткової військової допомоги Україні та посилення дипломатичного та економічного тиску, включаючи додаткові санкції проти РФ та арешт і блокування російських банківських рахунків.
Інтерв'ю Кирила Буданова вийшло у день початку Революції Гідності та через кілька днів після https://novynarnia.com/2021/11/17/bellingcat-opublikuvaly/ оприлюднення розслідування групи Bellingcat у справі "вагнерівців", що дало поштовх https://novynarnia.com/2021/11/20/anons21/ новим виступам проти влади Зеленського.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков https://novynarnia.com/2021/11/19/reznikov-ne-viryt-u-nastup/ заявив, що "не вірить у великий наступ Росії".
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Як інформувала "http://novynarnia.com/ Новинарня ", наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема https://novynarnia.com/2021/10/31/cze-ne-navchannya-rosiya-znovu-styaguye-vijska-do-kordonu-z-**********-ssha-i-yes-************-washington-post/ The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, https://novynarnia.com/2021/11/02/politico-oprylyudnylo-foto/ зроблені Maxar Technologies , продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону https://novynarnia.com/2021/11/06/pentahon-pidtverdyv/ офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро https://novynarnia.com/2021/11/02/u-kremli-nazvaly-peresuvannya-vijsk-bilya-kordoniv-********-vnutrishnoyu-spravoyu-rosiyi/ Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про "плани РФ щодо вторгнення на територію України" та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".
Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також https://novynarnia.com/2021/04/13/trf-styahuye-vijska-do-kordonu/ навесні 2021 року .