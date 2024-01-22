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Россияне размещают технику в заповедниках оккупированной Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские войска обустраивают полигоны и размещают технику на природоохранных объектах оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг размещает технику в заповедниках, в частности, в Аскании-Новой. Также враг обустроил артиллерийский полигон на территории заказника на полуострове Карадай (Херсонщина), функционирующий с 2020 года", - говорится в сообщении.

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А хто їх туди впустив у лютому 2022?
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22.01.2024 15:53 Ответить
Гретта Тумберг !!!!!!!!

ти де ?

бамбук для китайських палочок підщитуєш ?
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22.01.2024 15:56 Ответить
Вона там де вигідно, а не там де фігу дають
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22.01.2024 16:16 Ответить
Яка цікава новина ... Ви забули про підірвану дамбу? Чхати вони на все хотіли ...
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22.01.2024 16:14 Ответить
Які там до біса заповідники ?!! Вони вже перестріляли всіх тварин в заповідниках ! Москалі в Асканії Новій вже в бліндажі не влазять від шашликів з буйволів, зебр, косуль , коней та ін. ! ВАРВАРИ !!!
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22.01.2024 16:32 Ответить
Ну шо там, верещук, шатлы по расписанию ходят?
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22.01.2024 20:41 Ответить
 
 