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Рашисты ударили из артиллерии по Купянску, 1 человек погиб, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 22 января, оккупанты снова ударили артиллерией по Купянску Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидируют последствия.
По данным начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, погибший мужчина находился в машине во время обстрела. У пострадавшего 66-летнего мужчины резаные раны спины, туловища и предплечья.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий22.01.2024 19:19 Ответить Мне нравится 0
Леопольд 3ff84c20
показать весь комментарий22.01.2024 19:26 Ответить Мне нравится 0
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