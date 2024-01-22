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Рашисты ударили из артиллерии по Купянску, 1 человек погиб, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

купянськ

Сегодня, 22 января, оккупанты снова ударили артиллерией по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

По данным начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Болвинова, погибший мужчина находился в машине во время обстрела. У пострадавшего 66-летнего мужчины резаные раны спины, туловища и предплечья.



Обстрел Купянска 22.01.2024
Обстрел Купянска 22.01.2024
Обстрел Купянска 22.01.2024
Обстрел Купянска 22.01.2024
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