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Бельгия планирует предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гроші

В 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи и взяла долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов. Высоко ценю непреклонную поддержку Бельгийских партнеров", - говорится в сообщении.

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Как отметил глава Минобороны, в текущем году Бельгия планирует предоставить 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших Сил обороны.
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як що виключно зброєю та знаряддям, то не вкрадуть.
може...
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22.01.2024 18:16 Ответить
Умєров не сказав, скільки лічно він надав допомоги ЗСУ.

Ото сидять, як два придурка, разом з Фьодоровим на кухні у Рєзнікова в Іспанії , п'ють отвьортки і скручують отвьортками по одному мавіку на рил
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22.01.2024 18:21 Ответить
Только не живыми деньгами! Вместо патронов будут сериалы от ублюдков ермака а вместо снарядов ток-шоу шлюхи кравец и ей подобных.
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22.01.2024 18:16 Ответить
Бельгія будь ласка покваптеся , зомбі пруть 🙏🏼
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22.01.2024 18:27 Ответить
він, спеціально, для своїх людей, зробив якусь контору, по типу укроборонпрому
тепер все під контролем саме у нього...
і от те що пишуть про постачальників, про затримання, це все, просівання на свій-чужий
або як ми привикли, пєрєдєл ринка...
так що лічно надав ДОКУЯ!!!
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22.01.2024 18:27 Ответить
Ne davayte groshi !!!! Dayte zbroyu !!!
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22.01.2024 18:44 Ответить
Дуже прошу!!! Бельгія! Не давайте ГРОШЕЙ - краще надайте матерільну війському допогу і бажано відразу на НУЛЬ! Ці зеУпирі розтирять ВСЕ!!!!
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22.01.2024 19:11 Ответить
А як тут викроїти ще і на армію? Зарплатня топ-менеджерів держпідприємств прокурори, депутати, судді, поліцаї... От і усе. А для армії тут нема нічого...
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22.01.2024 23:39 Ответить
 
 