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Бойцы 23-го батальона спецназначения получат партию FPV-дронов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23-го батальона спецназначения при Президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого.
Видео с дронами Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"В 23-й отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV-дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага!" – написал Виталий Кличко.
Мэр уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донетчине.
Ранее Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.
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вже дивно...
2 замовляли з братом, а башляв хто, Ви чи з бюджету???
3 але дуже добре що передали!!!