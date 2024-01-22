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Новости Война в Украине
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Бойцы 23-го батальона спецназначения получат партию FPV-дронов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23-го батальона спецназначения при Президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого.

Видео с дронами Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 23-й отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV-дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага!" – написал Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донетчине.

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Ранее Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.
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Слабо! Найвеличніший Обіцяльник, в рамках своєї заяви на весь світ, на сьогоднішній день поставив в ЗСУ вже 60104 FPV дронів. Не думаєте ж ви, що він вчергове так ницо набрехав про свої наміри?
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22.01.2024 21:36 Ответить
Дякуємо!
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22.01.2024 21:42 Ответить
1 дрони для президенської бригади передає мер Києва
вже дивно...
2 замовляли з братом, а башляв хто, Ви чи з бюджету???
3 але дуже добре що передали!!!
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22.01.2024 23:48 Ответить
 
 