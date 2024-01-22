Бойцы 23-го батальона спецназначения получат партию FPV-дронов

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23-го батальона спецназначения при Президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого.

Видео с дронами Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 23-й отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV-дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага!" – написал Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донетчине.

Читайте также: Киевсовет выделяет 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных, - Кличко

Ранее Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.