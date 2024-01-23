Отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь для Украины, если США хотят сохранить глобальное лидерство.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем", - отметил представитель администрации Байдена. По его словам, по всей видимости, за этим внимательно следит и президент России Путин, и лидер Китая Си.
"Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и в координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину", - отметил Кирби.
В ответ на вопрос, что будет в случае отказа Конгресса в дальнейшей помощи для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.
"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", – предположил представитель Белого дома.
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Тобто, через зелену гниду США вже не хочуть бути глобальним лідером? Оце блазень! Самих США нагнув...
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Важливим також є те, що до табору Гейлі стікається фінансова підтримка найбагатших донорів Америки, які раніше підтримували Трампа або Десантіса, як-от родини Кох. Вони ставлять саме на Гейлі.
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Донька індійських емігрантів і красномовна дипломатка, вона вважається хижим яструбом партії.
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Ніккі Гейлі підрахувала: у грошовому еквіваленті це становитиме близько 3,5% річного військового бюджету США.
BBC
Залужного поки не чіпатимуть.
А наши сран*ые харанты забравшие у нас яо и ракеты, цинично озабочены. Скоты лицемерные