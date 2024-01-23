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Отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь для Украины, если США хотят сохранить глобальное лидерство.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем", - отметил представитель администрации Байдена. По его словам, по всей видимости, за этим внимательно следит и президент России Путин, и лидер Китая Си.

"Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и в координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину", - отметил Кирби.

Читайте: Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, - Кирби

В ответ на вопрос, что будет в случае отказа Конгресса в дальнейшей помощи для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.

"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", – предположил представитель Белого дома.
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Топ комментарии
+26
Не только для Украины. Для всего мира настанет пздц. Сейчас разная мразота и желтомордая и полотенцеголовая и ускоглазая внимательно наблюдает как реагирует Запад на захват и передел территорий. И нападение ХАМАСа на Израиль покажется вам мелким хулиганством.
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23.01.2024 00:51
+16
схоже що зелена гнида добилась свого
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23.01.2024 00:49
+14
Короче нам нужно втихаря делать ЯО. Иначе нас за козла отпущения которого можно скормить людоеду так и будут считать.
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23.01.2024 00:54
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схоже що зелена гнида добилась свого
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23.01.2024 00:49 Ответить
"Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу для України, якщо США хочуть зберегти глобальне лідерство."

Тобто, через зелену гниду США вже не хочуть бути глобальним лідером? Оце блазень! Самих США нагнув...
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23.01.2024 07:49 Ответить
Чого все вперлося в цей Конгрес? А де ж ленд ліз? Пролизали?
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23.01.2024 00:50 Ответить
Не только для Украины. Для всего мира настанет пздц. Сейчас разная мразота и желтомордая и полотенцеголовая и ускоглазая внимательно наблюдает как реагирует Запад на захват и передел территорий. И нападение ХАМАСа на Израиль покажется вам мелким хулиганством.
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23.01.2024 00:51 Ответить
Люди, ви справді такі наївні?
Ще досі вважаєте, що Хамас напав на Ізраїль щоб лишити народ Палестини своєї землі?
А завтра виявиться що Тайвань нападе на Китай, Ви також цьому повірите?
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23.01.2024 06:38 Ответить
7 жовтня
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23.01.2024 07:31 Ответить
Немає народу Палестини. Ми не наївні.
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23.01.2024 09:43 Ответить
угу..це як народ дамбаса
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23.01.2024 10:04 Ответить
Дядя скажи честно - ты дурак?
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23.01.2024 10:44 Ответить
Короче нам нужно втихаря делать ЯО. Иначе нас за козла отпущения которого можно скормить людоеду так и будут считать.
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23.01.2024 00:54 Ответить
яка ЯЗ ? за 10 років ракет на 500 км не зробили ! до ЯЗ потрібні носії .
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23.01.2024 01:01 Ответить
На Нептун или Ольху присобачим. Нам бы лишь до мацквы достать. Почему у рашистов и на искандеры и на крылатые ракеты ставятся ядерные боеголовки а наши криворукие не могут нихрена сделать? Ну тогда будем беспилотники заправлять ядерными отходами и отправлять на рашку. Пару таких упадет в мацква-реку или озеро Байкал и рашисты могут отдыхать следующие несколько тысяч лет. В любом случае нас не будет никто за людей считать если у нас не будет зубов
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23.01.2024 01:06 Ответить
Запитай краще чому у 2019 почали оборонні підприємства закривати та армію скорочувати , а генерали мовчали , а то вчепився у той 2014 як воша за кожух .
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23.01.2024 01:23 Ответить
Треба перш за все спитати в СБУ чому Україна за десятиліття маючи ресурси, ракетну школу, незрівнянно сильніші за пакистанські, іранські з КНДР разом взятих не має ракетних військ, хоча б тактичного рівня, що стало для х*ла одним з головних аргументів для нападу.
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23.01.2024 01:58 Ответить
Чомусь згадалося як Порошенко уклав угоду з Туреччиною про байрактари і як тоді навіть про це бзділи "специ від озброєння" , або як дехто Богдану паскудив. То ж які там ракети , думаєте тільки на Мотор-Січі гниди у керівництві сиділи ? ((
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23.01.2024 02:11 Ответить
То не я забув , а ти скільки коштів у казначействі України та на рахунках НБУ було в 2014 , а скільки їх передали у 2019 зелупинцям . Кажеш грім зупинили .... ну так а чого ж у 2019 не відновили ? А іще мені нагадай при чиєму міністрові оборони сказали що нам Вільхи сотні на складах вистачить ? Ну а щодо патронних заводів - тобі патронів не вистачає ? (( Я ось скільки маю потребу , скільки у Ібісові і купую , аби у тебе гроші були , чи ти думаєш що якби був власний патронний завод то він би патрони за дякую клепав ?
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23.01.2024 02:07 Ответить
какой-то дохлый патронный завод с 14го года "не смогли". да и сейчас производство \ обращение \ владение оружием и бк даже на уровне законов не собираются делать, даже попробовать отдать в частные руки, если на уровне государства все глухо и все продано. занимаются х*рней, перекладыванием ответственности, пиаром и распилами, как привыкли (но за госбабло).
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23.01.2024 02:27 Ответить
Головною і єдиною суперницею Трампа від республіканців стала ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі.


В аналітичних колах Гейлі вважали найімовірнішою заміною Трампа на виборах у разі, якщо його не допустять до балотування через суд. Це називають її найбільшим шансом, адже перемогти Трампа їй у праймеріз практично неможливо.

Важливим також є те, що до табору Гейлі стікається фінансова підтримка найбагатших донорів Америки, які раніше підтримували Трампа або Десантіса, як-от родини Кох. Вони ставлять саме на Гейлі.

Якщо кандидатуру політикині затвердять, Ніккі Гейлі стане першою жінкою, яка балотуватиметься на посаду президента США від республіканської партії.

Донька індійських емігрантів і красномовна дипломатка, вона вважається хижим яструбом партії.

Підтримку України Гейлі вважає важливим інтересом Америки й заявляє, що Штати мають надавати більше зброї - стільки, скільки Україні треба, щоби захиститися від російської агресії.

Ніккі Гейлі підрахувала: у грошовому еквіваленті це становитиме близько 3,5% річного військового бюджету США.

BBC
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23.01.2024 00:54 Ответить
Байден шантажує, а заручник - Україна.
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23.01.2024 00:55 Ответить
трамп шантажирует. Вернее не шантажирует, а выполняет установки *****.
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23.01.2024 08:37 Ответить
китай нападе на Тайвань, ин - на Корею, кацапстан - на Литву, Латвію, Естонію, Польшу..
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23.01.2024 01:11 Ответить
іран - на ізраїль
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23.01.2024 01:13 Ответить
в отличие от Хйла у Китая история, экономика, миллиардное население, космос, компартия, политбюро и т.п. те стрелять себе в ногу по пьяни не станут, имхо.
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23.01.2024 02:34 Ответить
І населення яке старіє. І сповільнення росту економіки. Тобто або зараз( в найближчу пятирічку) або ніколи.
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23.01.2024 09:46 Ответить
З завтрашнього дня почнуться поступові чистки серед вищих чиновників та генералів, які не показали позитивний результат.
Залужного поки не чіпатимуть.
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23.01.2024 01:12 Ответить
як це вищі чиновники себе чистимуть???
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23.01.2024 01:14 Ответить
Над ними є ще найвищі.
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23.01.2024 01:20 Ответить
сев. корея без всяких меморандумов прекрасно поставляет оружие россии.
А наши сран*ые харанты забравшие у нас яо и ракеты, цинично озабочены. Скоты лицемерные
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23.01.2024 01:13 Ответить
йоана ваша демократія
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23.01.2024 01:29 Ответить
це не демократія , а гроші !
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23.01.2024 01:41 Ответить
А МОЖЕ ДЛЯ ЕС І США ПОТІМ !?)
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23.01.2024 06:26 Ответить
ЧИ ВИ БЕЗСМЕРТНІ !?)
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23.01.2024 06:27 Ответить
Замутили воду а тепер в кущі. Друзяки, твою дивізію.
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23.01.2024 07:33 Ответить
Світоий шериф одного разу втік з Афганістану, кинув своїх союзників на знищення Талібану, залишив Талібану зброю і спорядження... Це не вперший раз: обнадійлив і кинув
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23.01.2024 08:17 Ответить
Цього ж мабуть і добиваються. Тихенько перетерли з ****** і тепер чекають...
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23.01.2024 09:38 Ответить
25 років обирали до влади прокацапську пиз.доту, а тепер скаржимося, що військової техніки власної немає? Ви це серйозно?
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23.01.2024 10:56 Ответить
 
 