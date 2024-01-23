Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будет иметь критическое значение для ее защиты.
С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", - сказал представитель администрации США.
Он отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.
В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.
В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать преуспевающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.
"И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла добиться этих результатов", - подчеркнул представитель администрации США.
Пожалуйста, подождите...
Що це таке?
Хто ж вам не дае?!
Ви діюча адміністрація! У вас усі важелі!
Е законсервована зброя на теріторіі США. Перекиньте її в Україну.
Е зброя із Афганістану, яка була тимчасово вивезена в Узбекистан. Перебросьте її в Україну.
Е інші можливості.
Чого ви, Кірбі, чекайте?
Будку с сувенирами осталось открыть.
И шо делало Зе. весь год? Пшеничка,зерновые коридоры,голодные негры,плитка,асфальт,стадионы.
а щоб припинити дію того рішення достатньо щоб муха не вписалася у хфіртку...
Это там где ты ни копейки ни спиз@ишь.И где каждый Вася бомж
ложил хер на лучших друзей президента,он выполняет свою работу.
Ты можешь у него отсосать,но таких бомжей Вась много и каждый Вася контролирует другого Васю.
И такие Васи-бомжи ездящие на работу на лисапедах ложили хер на всех наворовавших на яхты,самолёты.
А вот в банановых республиках все договариваются(воруют).
в конце концов не американцы выбрали этого шлемазла и поца..