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Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будет иметь критическое значение для ее защиты.

С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

Читайте: Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать преуспевающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла добиться этих результатов", - подчеркнул представитель администрации США.
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Топ комментарии
+25
Дивитися як Україна стікає кровʼю і при цьому зажати допомогу - це садизм.
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23.01.2024 06:49
+24
Звучить, як знущання.
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23.01.2024 06:49
+19
Пи₴дуни-ви задовбали.
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23.01.2024 06:44
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Пи₴дуни-ви задовбали.
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23.01.2024 06:44 Ответить
« І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку,»…???

Що це таке?

Хто ж вам не дае?!

Ви діюча адміністрація! У вас усі важелі!

Е законсервована зброя на теріторіі США. Перекиньте її в Україну.

Е зброя із Афганістану, яка була тимчасово вивезена в Узбекистан. Перебросьте її в Україну.

Е інші можливості.
Чого ви, Кірбі, чекайте?
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23.01.2024 07:16 Ответить
Дивитися як Україна стікає кровʼю і при цьому зажати допомогу - це садизм.
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23.01.2024 06:49 Ответить
Звучить, як знущання.
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23.01.2024 06:49 Ответить
Знущання это привозить туристов в Ирпень через 2 года и деньги клянчить
Будку с сувенирами осталось открыть.
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23.01.2024 06:57 Ответить
Звичайний тиск на республіканців, які блокують допомогу Україні.
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23.01.2024 09:22 Ответить
"Наступні кілька місяців будуть критичними для України" - ? А шановний враховує, що в саме це врем'я припадає посівна? І це дуже велике питання для кого ці місяці будут критичними?
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23.01.2024 06:49 Ответить
улюблений лубянський жарт про вазелін.
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23.01.2024 09:23 Ответить
Год назад говорили:"Ждём результатов до осени" Осень прошла.
И шо делало Зе. весь год? Пшеничка,зерновые коридоры,голодные негры,плитка,асфальт,стадионы.
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23.01.2024 06:51 Ответить
Все правильно, за два роки війни жодного снаряду не виготовити, це як?
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23.01.2024 06:51 Ответить
Навіщо писати таку дурню?
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23.01.2024 06:52 Ответить
Нашо ти дурню пишеш, ти дибіл?
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23.01.2024 06:54 Ответить
Ти, 3,14дар,звідки знаєш?
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23.01.2024 07:02 Ответить
"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав ЛаПлант. заступник міністра оборони США з питань закупівель і розвитку Вільям ЛаПлант, https://mil.in.ua/uk/news/ssha-zbilshat-vyrobnytstvo-155-mm-snaryadiv-do-100-tysyach-na-misyats/
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23.01.2024 09:25 Ответить
Ось така вона демократія, зрозуміло чому Степан Андрійович був зневірений в цю дурню, бо знав, що демократія імпотентна
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23.01.2024 06:55 Ответить
Ватний? І все? Всі твої аргументи? Демократія починаючи з Криму всралась, 21 століття анексуються чужі території аууу ***** дурачок ...
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23.01.2024 10:16 Ответить
Починаючи з Грузії у 2008...
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23.01.2024 12:36 Ответить
"демократія" - це така форма правління, де щоб прийняти рішення, треба пройти "7 кіл ада", домовитися з останнім прибиральником найпідвальнішого підвала, директором коридору з найвіддалішого сараю і не забути про "бомжа васю", який має погодити всі рішення.
а щоб припинити дію того рішення достатньо щоб муха не вписалася у хфіртку...
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23.01.2024 06:57 Ответить
Ты перепутал с бюрократией.
Это там где ты ни копейки ни спиз@ишь.И где каждый Вася бомж
ложил хер на лучших друзей президента,он выполняет свою работу.
Ты можешь у него отсосать,но таких бомжей Вась много и каждый Вася контролирует другого Васю.
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23.01.2024 07:02 Ответить
не думаю, що комусь цікавий твій міньєтний досвід! тож тримай свої пригоди при собі
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23.01.2024 07:05 Ответить
Этот досвид работает во всех цивилизованных странах.
И такие Васи-бомжи ездящие на работу на лисапедах ложили хер на всех наворовавших на яхты,самолёты.
А вот в банановых республиках все договариваются(воруют).
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23.01.2024 07:31 Ответить
НАВІТЬ МІСЯЦЬ !!!
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23.01.2024 06:58 Ответить
Які дороги? Ми все життя повинні жити в непролазній багнюці, як останні дикуни. Зате кацапські танки застрягнуть, ледь перетнувши кордон.
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23.01.2024 08:11 Ответить
Народу не набридло жити і після Бучі народ розуміє, що живе лише війна із вбивцями та гвалтівниками рятує йому життя
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23.01.2024 09:26 Ответить
Про Зелю він не сказав і слова. Можна подумати що єдина загроза-це московія.
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23.01.2024 07:34 Ответить
предатель Зе-тряпка это проблема украинцев а не американцев
в конце концов не американцы выбрали этого шлемазла и поца..
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23.01.2024 07:39 Ответить
Зєля винен, що Америка боїться поразки та розпаду рашки?
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23.01.2024 08:12 Ответить
Імпотенти
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23.01.2024 08:18 Ответить
Піндоси, поверніть нашу ядерну зброю яку ви відібрали!
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23.01.2024 08:50 Ответить
за'яви американських брехливих політиків , чітко привязуються до наступних дій рашиста,що вказує на домовленості між США І 3,14 дерацією.Читаємо поміж рядками.-" Куйло ,наступні пару місяців ,можеш обстрілювати Україну і наступати по всіх фронтах.Ми Україні не збираємось допомагати ані з озброєннями,ні фінансово." Брехливі фальшиві і лицемірні американці.Повіривши США і рашистам в Будапешті, двом світовим аферистам-Україна вмивається в крові і перетворюється у велику могилу.котра викопана руками цих негідників без честі.
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23.01.2024 10:15 Ответить
импотенция?
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23.01.2024 11:36 Ответить
Цензоровцы не гоните на США. пошевелите извилинами и поймёте , что причина не в США, а в Украине. Хотят, но не могут. Украина не просит и не действует в этом направлении. Ленд лиз не просят. Украине не доверяют. Коррупция. демонтаж демократии и свободы слова. С нынешней властью не хотят иметь дел. Не американцы выбрали эту власть. Если нам помогают , говорите спасибо. Они нам ничего не должны.
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23.01.2024 12:32 Ответить
 
 