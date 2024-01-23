Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, - Кирби

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будет иметь критическое значение для ее защиты.

С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

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В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать преуспевающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла добиться этих результатов", - подчеркнул представитель администрации США.