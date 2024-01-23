После разблокирования пунктов пропуска в Польшу выехало 5 тыс. грузовиков
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После приостановки блокады пунктов пропуска в Польшу выехало около 5 тысяч грузовиков.
Об этом сообщил вице-премьер Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
"После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Корчева - Краковец" в Польшу уже выехало около 5 тысяч грузовиков.
Наибольший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков за сутки. Это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через "Краковец" и "Рава-Русскую", - сообщил чиновник.
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