РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7042 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 670 5
граница (4757) Польша (7493) Кубраков Александр (202) перевозки (511)

После разблокирования пунктов пропуска в Польшу выехало 5 тыс. грузовиков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

кордон,вантажівки,вантажівка

После приостановки блокады пунктов пропуска в Польшу выехало около 5 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Корчева - Краковец" в Польшу уже выехало около 5 тысяч грузовиков.

Наибольший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков за сутки. Это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через "Краковец" и "Рава-Русскую", - сообщил чиновник.

Также читайте: Шмыгаль и Туск обсудили беспрепятственное движение товаров через польско-украинскую границу
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по два водія то 10 тис ухилянтів
показать весь комментарий
23.01.2024 01:18 Ответить
Китайцы не довольны что грузовики поехали за китайским дерьмом ??? Странно!!
показать весь комментарий
23.01.2024 10:57 Ответить
ТАК КОЛИ БУДЕ СМЄТА ОНЛАЙН !!!???
показать весь комментарий
23.01.2024 06:25 Ответить
Это хорошо
показать весь комментарий
23.01.2024 06:37 Ответить
Пришел новый премьер-министр и титушки разбежались.
показать весь комментарий
23.01.2024 06:57 Ответить
 
 