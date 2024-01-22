Шмыгаль и Туск обсудили беспрепятственное движение товаров через польско-украинскую границу
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Доднальд Туск обсудили вопросы беспрепятственного движения товаров через общие границы.
Об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам украинского премьера, сегодня вопрос решен, граница разблокирована, а совместная работа дает результат.
"Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии. Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем его использовать в наших взаимовыгодных отношениях", - написал Шмыгаль.
Кроме того, стороны обсудили введение совместного пограничного контроля и модернизацию пунктов пропуска. Также украинский политик анонсировал создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к уже имеющимся 14-ти.
"Предложил польскому бизнесу приобщаться к строительству автобана Краковец-Львов-Броды-Ривне на концессионных условиях. Дональд Туск со своей стороны поддержал эту инициативу", - отметил премьер-министр.
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Що це?!
Це коли представники « блокувальників», не митники, а проплачені ху&лом особи, будуть залазити у кожну українську автівки?
Та рапортувати до мацькви- скільки було машін зі зброею, та з якою?