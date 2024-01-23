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Новости Война в Украине
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В Киеве взрывы. Детали со временем, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Утром 23 января во время массированной ракетной атаки в Киеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в городе! Детали со временем. Не покидайте укрытий!", - отметил он.

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогримели взрывы в Харькове.

Читайте: Вражеская ракета Х-59 уничтожена на Николаевщине, - Силы обороны юга
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Топ комментарии
+12
Поки рашка нищить наші міста ЗЕ просить урядовців і правоохоронців погодити форму грабунку бізнесу.
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23.01.2024 07:27
+8
Це щоб виправдати свої іноземні громадянства - тікати ж кудись треба
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23.01.2024 07:49
+6
"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця" Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
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23.01.2024 07:31
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Поки рашка нищить наші міста ЗЕ просить урядовців і правоохоронців погодити форму грабунку бізнесу.
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23.01.2024 07:27 Ответить
А грабіжникам дати другий паспорт і не підвести під мобілізацію.
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23.01.2024 07:46 Ответить
У Києві вибухи! Чула? А ти постійно вимагаєш зняти з Києва ППО та відправити у твоє село на Черкащині.
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23.01.2024 10:32 Ответить
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23.01.2024 07:29 Ответить
"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця" Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
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23.01.2024 07:31 Ответить
Ето будет звучать цинично но обстрелом украинских городов рашисты помогают проснуться тем кто считает что война где то далеко а не в его доме. Как говорил мой друг который был на фронте, и когда приезжал в отпуск, если бы рашисты не обстреливали города в глубоком нашем тылу то мы бы давно проиграли. Даже самые прокацапленные ватники и чиновники обосравшись от ракетных взрывов перестали с пеной у рта доказывать что войны никакой нету. А некоторые после обстрела вылезая с подвала даже стали донатить на ЗСУ и дроны
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23.01.2024 07:39 Ответить
А зє! зі своєю камарилью зривають мобілізацію - крадуть дорогоцінний час на підготовку мобілізованих. І оте недолуге "будемо відбиватись лопатами" може стати дійсністю
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23.01.2024 07:45 Ответить
" ..Даже самые прокацапленные ватники и чиновники обосравшись от ракетных взрывов перестали с пеной у рта доказывать что войны никакой нету."
А что, в Киеве есть ещё такие??
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23.01.2024 08:29 Ответить
На Солом'янці кацапські гниди розбудили сьогодні вибухами. Спасибі ЗСУ і союзникам, що без наслідків.
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23.01.2024 07:40 Ответить
Кірбі, чи Салліван (двоє із ларца, одінакових с ліца) сказав, що без американської допомоги ми програємо за кілька тижнів, у кращому випадку, за місяць. А, як вам таке?
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23.01.2024 07:48 Ответить
В Буби спитайте, я словесним проносом не надто переймаюся.
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23.01.2024 08:11 Ответить
Замість того що б посилювати безпеку країни, влада нічого кращого не паридумала як приймати множине громадянство.
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23.01.2024 07:46 Ответить
Це щоб виправдати свої іноземні громадянства - тікати ж кудись треба
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23.01.2024 07:49 Ответить
Зешмаркля це загибель України. Є Зешмаркля, немає України.
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23.01.2024 09:34 Ответить
Поки не буде вибухів наших ракет у мАсквє - ми приречені.
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23.01.2024 10:33 Ответить
 
 