Вражеская ракета Х-59 уничтожена на Николаевщине, - Силы обороны юга
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В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, которую выпустили россияне из истребителя Су-34.
Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"Во время воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российским истребителем Су-34 была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59.
Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в Николаевской области.
В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар перекрытия не эксплуатируемого здания. Огонь оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как отмечается, информации о пострадавших не поступало.
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Леопольд 3ff84c20
показать весь комментарий22.01.2024 19:11 Ответить Мне нравится 0
Trevo Trow
показать весь комментарий22.01.2024 19:20 Ответить Мне нравится 0
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