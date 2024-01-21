Вражеская ракета Х-59 сбита в Днепровском районе Днепропетровщины, - ВК "Схід"
В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиационную ракету Х-59, запущенную россиянами.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании напомнили о соблюдении правил безопасности при сигнале тревоги.
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Да и вообще наши ЗСУ -красавчик
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