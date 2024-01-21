РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10794 посетителя онлайн
Новости
2 364 5

Вражеская ракета Х-59 сбита в Днепровском районе Днепропетровщины, - ВК "Схід"

х-59

В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиационную ракету Х-59, запущенную россиянами.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании напомнили о соблюдении правил безопасности при сигнале тревоги.

Читайте также: Рашисты запустили ракету в сторону Днепра, - Воздушные силы

Автор: 

ракеты (3555) Днепропетровская область (3879)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ППО !
показать весь комментарий
21.01.2024 17:19 Ответить
альо ! воронеж , шо там пепео ?
показать весь комментарий
21.01.2024 17:36 Ответить
Обожаю украинское ППО!
Вы - лучшие !
Да и вообще наши ЗСУ -красавчик
Пора нам свой ВЕСТ- ПОЙНТ открывать
Вместо университета президента
показать весь комментарий
21.01.2024 17:37 Ответить
Сільськогосподарський безпілотник DJI Agras T30, озброєний кулеметом ПКМ 7,62x54mmR і гранатометом Bullspike-AT
показать весь комментарий
21.01.2024 17:40 Ответить
Еще один аналоговнет советского производства. Что, Калибры и Кинжалы уже закончились? АЯЯЯЙЙЙ а Кима-Чена-Пыра таких уже нет? АЯЯЯЙЙЙ. путлер, может свои бункеры будешь в аренду сдавать? Или продашь? Все равно даже это не поможет...
показать весь комментарий
21.01.2024 17:43 Ответить
 
 