Вражеская ракета Х-59 сбита в Днепровском районе Днепропетровщины, - ВК "Схід"

В Днепровском районе Днепропетровщины сбили управляемую авиационную ракету Х-59, запущенную россиянами.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании напомнили о соблюдении правил безопасности при сигнале тревоги.

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