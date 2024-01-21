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Ворожу ракету Х-59 збито в Дніпровському районі Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

х-59

У Дніпровському районі Дніпропетровщини збили керовану авіаційну ракету Х-59, запущену росіянами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Командуванні нагадали про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги.

Читайте: Рашисти запустили ракету у бік Дніпра, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4004) Дніпропетровська область (3651)


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Слава ППО !
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21.01.2024 17:19 Відповісти
альо ! воронеж , шо там пепео ?
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21.01.2024 17:36 Відповісти
Обожаю украинское ППО!
Вы - лучшие !
Да и вообще наши ЗСУ -красавчик
Пора нам свой ВЕСТ- ПОЙНТ открывать
Вместо университета президента
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21.01.2024 17:37 Відповісти
Сільськогосподарський безпілотник DJI Agras T30, озброєний кулеметом ПКМ 7,62x54mmR і гранатометом Bullspike-AT
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21.01.2024 17:40 Відповісти
Еще один аналоговнет советского производства. Что, Калибры и Кинжалы уже закончились? АЯЯЯЙЙЙ а Кима-Чена-Пыра таких уже нет? АЯЯЯЙЙЙ. путлер, может свои бункеры будешь в аренду сдавать? Или продашь? Все равно даже это не поможет...
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21.01.2024 17:43 Відповісти
 
 