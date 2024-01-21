Ворожу ракету Х-59 збито в Дніпровському районі Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

У Дніпровському районі Дніпропетровщини збили керовану авіаційну ракету Х-59, запущену росіянами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Командуванні нагадали про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги.

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