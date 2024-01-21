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Рашисти запустили ракету у бік Дніпра, - Повітряні сили

ракета

Під вечір 21 січня ворог запустив ракету у бік Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра!", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

Дніпро (3253) ракети (4004) Повітряні сили (2591)


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Топ коментарі
+4
Немає вже тієї ракети... Слава ППО!
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21.01.2024 16:44
+1
Убивать, убивать и еще раз убивать рашистов. На сегодняшний день это главный лозунг Украины. Оккупированные Рашкой территории должны стать могилой для оккупантов.
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21.01.2024 16:47
+1
Пока ты шукал палку и разводил зраду ракету сбило ППО
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21.01.2024 16:57
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Немає вже тієї ракети... Слава ППО!
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21.01.2024 16:44 Відповісти
+ +
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21.01.2024 16:48 Відповісти
Убивать, убивать и еще раз убивать рашистов. На сегодняшний день это главный лозунг Украины. Оккупированные Рашкой территории должны стать могилой для оккупантов.
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Лопатою, як Кулібін КУлєба?
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21.01.2024 16:53 Відповісти
Пока ты шукал палку и разводил зраду ракету сбило ППО
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21.01.2024 16:57 Відповісти
Дніпро тече через всю Україну і люба ракета що летить з раші летить в сторону Дніпра.
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21.01.2024 16:50 Відповісти
місто ДНІПРО! Чи Ви із рашки?
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21.01.2024 16:55 Відповісти
м. Дніпро - це місто , а Дніпро - це ріка.
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21.01.2024 19:49 Відповісти
Оце так прокольчик. Виженуть з контори.
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21.01.2024 18:41 Відповісти
Щось дуже скромно : було б чим,то
запустили б....ніщугани паршиві,мокшанські.
Ви здохнете на нашій українській землі,
наші сини знишать вас,зеки ви погані...
всяку погань пуйло гонить на нуль,в надії
продвинутись на сотню метрів...виродки
лишньохромосомні...ваші харі ми бачимо
на відео взятих в полон - це треш...я такого
лайна ніколи не бачила...
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21.01.2024 17:00 Відповісти
Ракету Х-59 збили сили ППО у Дніпровському районі
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21.01.2024 17:04 Відповісти
 
 