Рашисти запустили ракету у бік Дніпра, - Повітряні сили
Під вечір 21 січня ворог запустив ракету у бік Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра!", - йдеться у повідомленні.
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+4 WRX WRX
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КулібінКУлєба?
запустили б....ніщугани паршиві,мокшанські.
Ви здохнете на нашій українській землі,
наші сини знишать вас,зеки ви погані...
всяку погань пуйло гонить на нуль,в надії
продвинутись на сотню метрів...виродки
лишньохромосомні...ваші харі ми бачимо
на відео взятих в полон - це треш...я такого
лайна ніколи не бачила...