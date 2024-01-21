Рашисти запустили ракету у бік Дніпра, - Повітряні сили

Під вечір 21 січня ворог запустив ракету у бік Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра!", - йдеться у повідомленні.

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