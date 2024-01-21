Ракетна атака на Кіровоградщину: цивільні об’єкти не ушкоджено, обійшлося без постраждалих

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки військ РФ на Кіровоградщину немає постраждалих, цивільні об’єкти не ушкоджені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом. На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не ушкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вдень 21 січня ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького.