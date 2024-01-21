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Новини
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Ракетна атака на Кіровоградщину: цивільні об’єкти не ушкоджено, обійшлося без постраждалих

ракета

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки військ РФ на Кіровоградщину немає постраждалих, цивільні об’єкти не ушкоджені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом. На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не ушкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вдень 21 січня ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького.

Автор: 

Кропивницький (343) ракети (4004) Кіровоградська область (566)


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Слава Богу!
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21.01.2024 15:33 Відповісти
Героям Слава !!!
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!
Памятаймо та допомагаймо їм, хто, як має змогу!
Пильнуймо за привладними…
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21.01.2024 16:23 Відповісти
 
 