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Ракетная атака на Кировоградщину: гражданские объекты не повреждены, обошлось без пострадавших

ракета

В результате сегодняшней ракетной атаки войск РФ на Кировоградщину нет пострадавших, гражданские объекты не повреждены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.

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Автор: 

Кропивницький (540) ракеты (3555) Кировоградская область (628)


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Слава Богу!
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21.01.2024 15:33 Ответить
Героям Слава !!!
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21.01.2024 16:47 Ответить
Низький уклін Захисникам України!
Памятаймо та допомагаймо їм, хто, як має змогу!
Пильнуймо за привладними…
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21.01.2024 16:23 Ответить
 
 