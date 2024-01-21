Ракетная атака на Кировоградщину: гражданские объекты не повреждены, обошлось без пострадавших
В результате сегодняшней ракетной атаки войск РФ на Кировоградщину нет пострадавших, гражданские объекты не повреждены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Памятаймо та допомагаймо їм, хто, як має змогу!
Пильнуймо за привладними…