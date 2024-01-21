Ракетная атака на Кировоградщину: гражданские объекты не повреждены, обошлось без пострадавших

В результате сегодняшней ракетной атаки войск РФ на Кировоградщину нет пострадавших, гражданские объекты не повреждены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.

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