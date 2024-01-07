В Кировоградской области работала ПВО, обломки "Шахеда" повредили дом и ЛЭП

Во время ночной атаки дронами в Кировоградской области работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, было сбивание в Кировоградской области.

В Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач.

Предварительно – без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил, уничтожены 21 из 28 "Шахедов". На Николаевщине произошло попадание в рекреационную зону, горела база отдыха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная ракетная атака на Кировоградщину: Вражеские цели уничтожены, обломками повреждены дома