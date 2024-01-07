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Новости Война в Украине
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Кропивницкий (Кировоград) (503) Кировоградщина (556) дроны (2097)

В Кировоградской области работала ПВО, обломки "Шахеда" повредили дом и ЛЭП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Во время ночной атаки дронами в Кировоградской области работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, было сбивание в Кировоградской области.

В Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач.

Предварительно – без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил, уничтожены 21 из 28 "Шахедов". На Николаевщине произошло попадание в рекреационную зону, горела база отдыха.

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07.01.2024 09:15 Ответить
 
 