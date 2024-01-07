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В Кировоградской области работала ПВО, обломки "Шахеда" повредили дом и ЛЭП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время ночной атаки дронами в Кировоградской области работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, было сбивание в Кировоградской области.
В Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач.
Предварительно – без пострадавших", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил, уничтожены 21 из 28 "Шахедов". На Николаевщине произошло попадание в рекреационную зону, горела база отдыха.
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показать весь комментарий07.01.2024 09:15 Ответить Мне нравится 0
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