Уничтожен 21 из 28 "Шахедов", - Воздушные силы
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Во время ночной вражеской атаки дронами активно работала ПВО, уничтожено большинство вражеских целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, в ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.
По данным Воздушных сил, основные направления удара – юг и восток.
21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.
Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".
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