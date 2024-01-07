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Новости Война в Украине
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ПВО (1478) уничтожение (3832) дроны (2097)

Уничтожен 21 из 28 "Шахедов", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Во время ночной вражеской атаки дронами активно работала ПВО, уничтожено большинство вражеских целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

По данным Воздушных сил, основные направления удара – юг и восток.

21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".
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Коли ж ви кацапи всі повизихаєте....
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07.01.2024 07:37 Ответить
Самі не хочуть, приходиться допомогати завдяки нашим ЗСУ.
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07.01.2024 08:01 Ответить
Зеленский, хде дроны-перехватчики?
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07.01.2024 08:13 Ответить
Цей грьобаний приморсько-ахтарськ вже давно напрошується на наш гідний "поданунок".
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07.01.2024 09:02 Ответить
Де відповідь по Білгороду?
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07.01.2024 12:05 Ответить
 
 