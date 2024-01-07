Уничтожен 21 из 28 "Шахедов", - Воздушные силы

Во время ночной вражеской атаки дронами активно работала ПВО, уничтожено большинство вражеских целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

По данным Воздушных сил, основные направления удара – юг и восток.

21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".