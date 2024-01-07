УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10182 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
2 253 5
ППО (1825) знищення (4109) дрони (2493)

Знищено 21 із 28 "Шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Під час нічної ворожої атаки дронами активно працювала ППО, знищено більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

За даними Повітряних сил, основні напрямки удару - південь та схід.

21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Як повідомлялося, у ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Читайте також: Знищено 2 з 2 ворожих "Шахедів", - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж ви кацапи всі повизихаєте....
показати весь коментар
07.01.2024 07:37 Відповісти
Самі не хочуть, приходиться допомогати завдяки нашим ЗСУ.
показати весь коментар
07.01.2024 08:01 Відповісти
Зеленский, хде дроны-перехватчики?
показати весь коментар
07.01.2024 08:13 Відповісти
Цей грьобаний приморсько-ахтарськ вже давно напрошується на наш гідний "поданунок".
показати весь коментар
07.01.2024 09:02 Відповісти
Де відповідь по Білгороду?
показати весь коментар
07.01.2024 12:05 Відповісти
 
 