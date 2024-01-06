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Знищено 2 з 2 ворожих "Шахедів", - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Під час нічної атаки "Шахедів" ворог використав 2 ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили про результат роботи ППО ще не звітували.

Також читайте: Нічна атака Шахедів: дрони курсували територією кількох областей. Була загроза для Хмельниччини

Автор: Ірина Дашківська
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06.01.2024 09:38 Відповісти
 
 