Знищено 2 з 2 ворожих "Шахедів", - Генштаб

Під час нічної атаки "Шахедів" ворог використав 2 ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили про результат роботи ППО ще не звітували.

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