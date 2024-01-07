На Кіровоградщині працювала ППО, уламки "Шахеда" пошкодили будинок та ЛЕП

Під час нічної атаки дронами на Кіровоградщині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є збиття на Кіровоградщині.

"В Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач.

Попередньо - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил, знищено 21 із 28 "Шахедів". На Миколаївщині відбулося влучання в рекреаційній зоні, горіла база відпочинку.

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