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На Кіровоградщині працювала ППО, уламки "Шахеда" пошкодили будинок та ЛЕП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час нічної атаки дронами на Кіровоградщині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є збиття на Кіровоградщині.
"В Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач.
Попередньо - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил, знищено 21 із 28 "Шахедів". На Миколаївщині відбулося влучання в рекреаційній зоні, горіла база відпочинку.
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valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар07.01.2024 09:15 Відповісти Мені подобається 0
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