Враг запустил ракету на Кропивницкий, были слышны взрывы
Днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета на Кропивницкий", – говорится в сообщении.
По данным телеграм-каналов, в городе были слышны взрывы.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать тревогу.
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Там же одних тільки військовозобов'язаних, неперелічити…
Звідки ***** про них знає, а ТЦК з місцевою владою мовчить, витріщивши очі…