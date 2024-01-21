Враг запустил ракету на Кропивницкий, были слышны взрывы

Днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Кропивницкий", – говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов, в городе были слышны взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать тревогу.

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