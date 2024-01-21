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Враг запустил ракету на Кропивницкий, были слышны взрывы

ракета

Днем 21 января враг запустил ракету в направлении Кропивницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Кропивницкий", – говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов, в городе были слышны взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать тревогу.

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Автор: 

Кропивницький (540) ракеты (3555) Воздушные силы (2251)


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Невже, по отих, хто в будинках бази відпочинку «СКІФІЯ»??
Там же одних тільки військовозобов'язаних, неперелічити…
Звідки ***** про них знає, а ТЦК з місцевою владою мовчить, витріщивши очі…
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21.01.2024 15:06 Ответить
Запустив одну ракету, але було чути вибухи - то одну чи кілька? І якщо одну, то або кілька протиракет промазали, або ракета поцілила у щось вибухове. Туман війни, бл@дь...
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21.01.2024 18:20 Ответить
пускали з Белгорода
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21.01.2024 18:33 Ответить
....у місці чулили вибухи ...скоро точно там буде не місто , а місце
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21.01.2024 18:34 Ответить
 
 