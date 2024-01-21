Ворог запустив ракету на Кропивницький, було чути вибухи

Вдень 21 січня ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Кропивницький", - йдеться у повідомленні.

За даними телеграм-каналів, у місці чули вибухи.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати тривогу.

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