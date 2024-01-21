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Ворог запустив ракету на Кропивницький, було чути вибухи

ракета

Вдень 21 січня ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Кропивницький", - йдеться у повідомленні.

За даними телеграм-каналів, у місці чули вибухи.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати тривогу.

Також читайте: На Кіровоградщині працювала ППО, уламки "Шахеда" пошкодили будинок та ЛЕП

Автор: 

Кропивницький (343) ракети (4004) Повітряні сили (2591)


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Невже, по отих, хто в будинках бази відпочинку «СКІФІЯ»??
Там же одних тільки військовозобов'язаних, неперелічити…
Звідки ***** про них знає, а ТЦК з місцевою владою мовчить, витріщивши очі…
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21.01.2024 15:06 Відповісти
Запустив одну ракету, але було чути вибухи - то одну чи кілька? І якщо одну, то або кілька протиракет промазали, або ракета поцілила у щось вибухове. Туман війни, бл@дь...
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21.01.2024 18:20 Відповісти
пускали з Белгорода
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21.01.2024 18:33 Відповісти
....у місці чулили вибухи ...скоро точно там буде не місто , а місце
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21.01.2024 18:34 Відповісти
 
 