Ворог запустив ракету на Кропивницький, було чути вибухи
Вдень 21 січня ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета на Кропивницький", - йдеться у повідомленні.
За даними телеграм-каналів, у місці чули вибухи.
Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати тривогу.
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Там же одних тільки військовозобов'язаних, неперелічити…
Звідки ***** про них знає, а ТЦК з місцевою владою мовчить, витріщивши очі…