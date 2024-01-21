Рашисты запустили ракету в сторону Днепра, - Воздушные силы

К вечеру 21 января враг запустил ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!" - говорится в сообщении.

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