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Рашисты запустили ракету в сторону Днепра, - Воздушные силы

ракета

К вечеру 21 января враг запустил ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

Днепр (4398) ракеты (3555) Воздушные силы (2251)


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Топ комментарии
+4
Немає вже тієї ракети... Слава ППО!
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21.01.2024 16:44
+1
Убивать, убивать и еще раз убивать рашистов. На сегодняшний день это главный лозунг Украины. Оккупированные Рашкой территории должны стать могилой для оккупантов.
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21.01.2024 16:47
+1
Пока ты шукал палку и разводил зраду ракету сбило ППО
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21.01.2024 16:57
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Немає вже тієї ракети... Слава ППО!
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21.01.2024 16:44 Ответить
+ +
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21.01.2024 16:48 Ответить
Убивать, убивать и еще раз убивать рашистов. На сегодняшний день это главный лозунг Украины. Оккупированные Рашкой территории должны стать могилой для оккупантов.
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21.01.2024 16:47 Ответить
Лопатою, як Кулібін КУлєба?
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21.01.2024 16:53 Ответить
Пока ты шукал палку и разводил зраду ракету сбило ППО
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21.01.2024 16:57 Ответить
Дніпро тече через всю Україну і люба ракета що летить з раші летить в сторону Дніпра.
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21.01.2024 16:50 Ответить
місто ДНІПРО! Чи Ви із рашки?
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21.01.2024 16:55 Ответить
м. Дніпро - це місто , а Дніпро - це ріка.
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21.01.2024 19:49 Ответить
Оце так прокольчик. Виженуть з контори.
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21.01.2024 18:41 Ответить
Щось дуже скромно : було б чим,то
запустили б....ніщугани паршиві,мокшанські.
Ви здохнете на нашій українській землі,
наші сини знишать вас,зеки ви погані...
всяку погань пуйло гонить на нуль,в надії
продвинутись на сотню метрів...виродки
лишньохромосомні...ваші харі ми бачимо
на відео взятих в полон - це треш...я такого
лайна ніколи не бачила...
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21.01.2024 17:00 Ответить
Ракету Х-59 збили сили ППО у Дніпровському районі
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21.01.2024 17:04 Ответить
 
 