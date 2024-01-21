Рашисты запустили ракету в сторону Днепра, - Воздушные силы
К вечеру 21 января враг запустил ракету в сторону Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!" - говорится в сообщении.
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КулібінКУлєба?
запустили б....ніщугани паршиві,мокшанські.
Ви здохнете на нашій українській землі,
наші сини знишать вас,зеки ви погані...
всяку погань пуйло гонить на нуль,в надії
продвинутись на сотню метрів...виродки
лишньохромосомні...ваші харі ми бачимо
на відео взятих в полон - це треш...я такого
лайна ніколи не бачила...