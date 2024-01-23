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Новости Война в Украине
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обстрел (20395) Павлоград (119) ракеты (2768)

Ракетный удар по Павлограду: предварительно один погибший. Есть пострадавшие (уточнено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свічка

В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие. Вся информация - после отбоя. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.

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"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он жив", - говорится впоследствии уточнил Лысак.
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Гнати такий уряд і президента у відставку і віддати під суд!. Керівництво країни, що не може (і, так виглядає, що і не хоче) організувати і забезпечити ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі. Таких "керівників" прогнали б і повісили б навіть зулуси і папуаси...
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23.01.2024 08:26 Ответить
100 - відсоткового захисту не зміг забезпечити, навіть, Ізраїль з набагато потужнішою економікою і військовою промисловістю, який десятиліттями знаходиться у стані війни.
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23.01.2024 08:31 Ответить
Ага, повинні були все збити. З чарівної палички? Чи з лампи Алладіна?
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23.01.2024 08:47 Ответить
Силами і засобами протиповітряної і протиракетної оборони, якими країну мало би забезпечити вище політичне і галузеве керівництво. Агресія не вчора розпочалася і не позавчора планувалася.Організувати і забезпечити, а не все просрати, зруйнувати економіку і оборонку, розкрадати все, що попадає під руки і пудрити мізки таким як ти нескінченними пропиз.онами про "потужні" зрушення та "історичні" рішення.
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23.01.2024 09:09 Ответить
Зєля та Єрмак - мудаки, звичайно, але нормальні системи ППО та ПРО на базарі не продаються! Скільки он Порох різних автівок та війського збіжжя закупив для ВСУ, але хоч одну систему ППО придбав?
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23.01.2024 11:13 Ответить
Так, системи ППО ПРО на базарі не продаються, бо це не тільки дорога цяцька, а і дуже таємна, щоб розробка не потрапила до рук ворога. А як Ви вважаєте, в нас влада вся проукраїнська і проєвропейська? Я думаю, що і Ви пам'ятаєте, як США пропонували позбутися декого, і Володя це зробив? Дудки. Він сказав, що з ним прийшов, з ним і піде. А передати новіші зразки для безпеки українців, щоб наразити на небезпеку громадян США? Звичайно цього американці і їх союзники не зроблять. Я думаю, що пан пам'ятають, як секретарка Херпіду була присутня на всіх таємних заходах при силовиках і розвідниках без допуску? А проживання в одному будинку керівника ГУР МО із депутатом "єдина росія" гогішвілі, до речі судимого за шахрайство, який чомусь перебував на посаді заступника міністра внутрвішніх справ? Американці цього не знають? Впевнений, що якби нарід вибрав у 2019 році президентом Порошенко, то на сьогодні ми вже мали свій комплекс ППО ПРО "Кільчень", але то вже мрії. А одночасно бути Президентом із Президентом США Байденом, то можливо були вже і в НАТО. Ця помилка коштує нам всвієї цієї і майбутньої біди, бо навіть якщо Херпіду не зміг виготовити "Кільчень", чи щось на подобії такої ППО, то готові "Нептуни" і "Гріми 2-Сапасан" та "Вільхи М" мав робити, але він безпеку громадян замінив на асфальт і це вже доконаний факт.
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23.01.2024 18:52 Ответить
Асфальт, шашлики, лопати, цю зброю вибрали ви і досі нею воююте. Я згодна з Яремою на усі 100%. Що робив місяці за кордоном оп? Гарантії на папері протягували, авіалінії обговорювали...
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23.01.2024 09:23 Ответить
І я згоден з Яремою на усі 100%. Так воно і є.
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23.01.2024 18:29 Ответить
 
 