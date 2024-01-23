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война (47211) КГГА (2929) ПВО (1498) ракеты (2768) Воздушные атаки на Киев (227)

На Киев, предварительно, летело около 20 вражеских ракет, их все сбили силы ПВО, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

23 января в Киев летело около 20 российских ракет. Их все сбили силы противовоздушной обороны, но обломки повлекли за собой пожары.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, идет эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за несдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть – в одной из квартир

Он отметил, что обломки повлекли за собой пожары и разрушения в 5 районах столицы.

"Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 из района Каспия, а затем была, вероятно, баллистика. Скорее всего, "Искандеры", - добавил Паворозник.

Смотрите: Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
Главное чтобы мы и наши дети и наши правнуки ето не забыли никогда. Когда через много лет рашисты будут к нам опять свататься и называть нас *братьями*
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23.01.2024 10:03
+3
Слава ППО!!
Столицю будуть постійно атакувати, це ж очевидно. ***** мріє знищити серце України та на його руїнах провести парад.
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23.01.2024 09:52
+2
Не все
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23.01.2024 10:35
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так то не в Києві
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23.01.2024 09:59 Ответить
А що пише Тг канал Крим Оперативний? Це ж дуже важливо, що пишуть рашкограм-канали за сотні км від Києва
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23.01.2024 10:11 Ответить
Слава ППО!!
Столицю будуть постійно атакувати, це ж очевидно. ***** мріє знищити серце України та на його руїнах провести парад.
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23.01.2024 09:52 Ответить
Главное чтобы мы и наши дети и наши правнуки ето не забыли никогда. Когда через много лет рашисты будут к нам опять свататься и называть нас *братьями*
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23.01.2024 10:03 Ответить
Для цього трети зберегти хоча би те що маемо зараз.
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23.01.2024 11:08 Ответить
в Шостку теж прилетіло .
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23.01.2024 10:05 Ответить
Не все
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23.01.2024 10:35 Ответить
Все забито. Воно працює (ППО)
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23.01.2024 11:05 Ответить
Москалі виклали відео як ракета летить відстрілює теплові пастки і вибухає на землі. Жодного збиття на тім відео немає. А відстріл тепловух вказує на те що вона летіла справна по заданій траекторії. А сама жопа що відео знято в Києві на камеру встановлену спеціально для цього.
Отака реальність а не ота про яку Поворознюк каже.
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23.01.2024 11:10 Ответить
Ха! Я ЛИЧНО такое видел. Что-то летело скажем так от центрального вокзала по направлению к гидропарку, и раз пять пучки огней выбрасывало, а потом полыхнуло за горизонтом, ближе к Днепру. Но громкого взрыва не было...
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23.01.2024 11:28 Ответить
это ее рэбом приземлили)
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23.01.2024 23:56 Ответить
По ідеї вибуху би немало бути. Але все можливо.
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24.01.2024 09:08 Ответить
 
 