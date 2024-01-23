Оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки

Утром 23 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Шостка Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессор нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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