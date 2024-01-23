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Новости За рубежом
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В России произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-Телеком", - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,акадо

Из-за хакерской атаки на российского провайдера значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров на России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "акадо-телеком". Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической России, в частности администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты", - говорится в сообщении.

21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".

Російський провайдер "Акадо" не працює

В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора. Точный масштаб ущерба для России уточняется, добавили в ГУР МО.

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А кто это сделал? (с)
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23.01.2024 11:56 Ответить
Кацап ньєдаволєн отсутствієм тирнета
І виражаєт ньєгодованіє властьям.
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23.01.2024 12:11 Ответить
Зараз ГУР на себе потягне
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23.01.2024 12:28 Ответить
Зачем кацапам тырнет? Им тырнет нахой не нужон. В саветскам саюзе тырнета небыло и была колбаса по 2.2. Сейчас колбасы нету видимо все из-за тырнета
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23.01.2024 12:24 Ответить
Ковбаса була, хіба що, у москві-лєніграді. Працівники вагону-ресторану поїзда Дніпропетровськ-Барнаул затарювалися у Дніпрі цією ковбасою і вершковим маслом, щоб "штовхати" його на росії по 9-10 рублів.
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23.01.2024 12:38 Ответить
А чьто, дісковие тєлєфони рассєянє повибрасивали ?
Ето оні зря.
Опромєтчівий шаг ...
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23.01.2024 12:52 Ответить
нехай повертаються до фідонет, діалап модемів і розвивають чебурнет
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23.01.2024 14:21 Ответить
интернет-провайдер "акадо-телеком" Источник: https://censor.net/ru/n3469287
Журналистика, это обьявить миллионам читателей о смерти сэра Генри, которые не знали о его существовании
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23.01.2024 16:20 Ответить
 
 