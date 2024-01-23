Польша и страны Балтии предлагают ЕС новые санкции против РФ
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Евросоюзу предлагают новые санкции против России, касающиеся отказа от российского сжиженного природного газа и алюминия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
В частности, предложение предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа из России и российского алюминия, а также дополнительное препятствование обходу санкций.
Предложение также касается и усиления санкций против авиационной отрасли, расширения перечня подсанкционных компонентов, которые могут использоваться для производства БПЛА и дополнительные ограничения в сфере научного сотрудничества.
Польша и страны Балтии хотят, чтобы новый пакет санкций охватывал и Беларусь. Идея состоит в том, чтобы не дать России обойти ограничение ЕС с помощью Минска.
Инициативу обсудят на переговорах по 13 пакету санкций ЕС против РФ, который запланирован до 24 февраля.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций против РФ.
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Ви, ***ляді ті що понаприймали ,хоч би контролювали ,щоб в обхід вашої паперової хєрні ,рашка необходила.. Санкціонали ви наші.
напишуть безглузду папірчину і пігають ,як всраку ранені то на обговорення,то та затвердження.