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Польша и страны Балтии предлагают ЕС новые санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

росія,санкції

Евросоюзу предлагают новые санкции против России, касающиеся отказа от российского сжиженного природного газа и алюминия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

В частности, предложение предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа из России и российского алюминия, а также дополнительное препятствование обходу санкций.

Предложение также касается и усиления санкций против авиационной отрасли, расширения перечня подсанкционных компонентов, которые могут использоваться для производства БПЛА и дополнительные ограничения в сфере научного сотрудничества.

Польша и страны Балтии хотят, чтобы новый пакет санкций охватывал и Беларусь. Идея состоит в том, чтобы не дать России обойти ограничение ЕС с помощью Минска.

Инициативу обсудят на переговорах по 13 пакету санкций ЕС против РФ, который запланирован до 24 февраля.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций против РФ.

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Топ комментарии
+3
Найкращі санкції - паРашу залити бетоном
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23.01.2024 13:08
+2
от ці країни дійсно хвилює війна в Україні, бо вони наступні, а за океан армія мародерів точно пуляти не буде, тому там беззуба лошадь Байден і сказала - "ну ізвіні мужик, ну не шмогла"..
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23.01.2024 13:09
+2
Шоу Санкцій продовжується....
Ви, ***ляді ті що понаприймали ,хоч би контролювали ,щоб в обхід вашої паперової хєрні ,рашка необходила.. Санкціонали ви наші.
напишуть безглузду папірчину і пігають ,як всраку ранені то на обговорення,то та затвердження.
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23.01.2024 13:10
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Найкращі санкції - паРашу залити бетоном
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23.01.2024 13:08 Ответить
от ці країни дійсно хвилює війна в Україні, бо вони наступні, а за океан армія мародерів точно пуляти не буде, тому там беззуба лошадь Байден і сказала - "ну ізвіні мужик, ну не шмогла"..
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23.01.2024 13:09 Ответить
Шоу Санкцій продовжується....
Ви, ***ляді ті що понаприймали ,хоч би контролювали ,щоб в обхід вашої паперової хєрні ,рашка необходила.. Санкціонали ви наші.
напишуть безглузду папірчину і пігають ,як всраку ранені то на обговорення,то та затвердження.
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23.01.2024 13:10 Ответить
Уже давно должно быть очевидно, что частичные международные санкции не работают. Только полная блокада может дать результат, полную блокаду и отслеживать проще. И то не факт, что сработает
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23.01.2024 13:12 Ответить
Працюють - без санкцій барель був би по 140 чи навіть 200 і рашисти вже випускали б по нас тисячі ракет щодня. Через санкції обвалився рубль та військовий бюджет становить 30% від загального як у СРСР перед розвалом
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23.01.2024 13:28 Ответить
західні імпотенти ,на чолі із США два роки ПОГРОЖУЮТЬ "ТРАХНУТИ "3,14ДЕРАЦІЮ.І
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23.01.2024 13:17 Ответить
Це називається прєдварітєльниє ласкі.
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23.01.2024 13:25 Ответить
Всіх все влаштовує: ***** вбиває, зе-банда краде, світ стурбовується. Загальний профіт
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23.01.2024 13:24 Ответить
поки польща грає роль потужного лобіста українських інтересів для змі, справжня польща - вмовила Брюссель обмежити український експорт у ЄС. Тобто із-за польських підрів, Україна втратить мільярди євро на рівному місці. Скоро тих хто буде розказувати про "братню польщу" будуть писдити так само як і тих хто розказує про братню росію. Курви - така сама мерзота як і москалі
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23.01.2024 13:54 Ответить
 
 