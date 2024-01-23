Ракеты в Сумской области, направление - юго-западное, - Воздушные силы (обновлено)

Вражеские ракеты движутся из Курской области РФ на юго-запад Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Ракеты из Курской области на юго-запад!", - говорится в сообщении.

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"Внимание! Еще ракеты из Курской обл. к юго-западу!", - добавляют в Воздушных силах.

"Очередные ракеты в Сумской области, направление - юго-западное", - говорится в следующем сообщении.