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Ракеты в Сумской области, направление - юго-западное, - Воздушные силы (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеские ракеты движутся из Курской области РФ на юго-запад Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
"Ракеты из Курской области на юго-запад!", - говорится в сообщении.
"Внимание! Еще ракеты из Курской обл. к юго-западу!", - добавляют в Воздушных силах.
"Очередные ракеты в Сумской области, направление - юго-западное", - говорится в следующем сообщении.
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