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Новости Война в Украине
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Воздушные силы (1007) воздушная тревога (348)

Ракеты в Сумской области, направление - юго-западное, - Воздушные силы (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,х-31п

Вражеские ракеты движутся из Курской области РФ на юго-запад Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Ракеты из Курской области на юго-запад!", - говорится в сообщении.

Также читайте: В ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы информируют о возможных пусках ракет с Ту22м3 (обновлено)

"Внимание! Еще ракеты из Курской обл. к юго-западу!", - добавляют в Воздушных силах.

"Очередные ракеты в Сумской области, направление - юго-западное", - говорится в следующем сообщении.
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Топ комментарии
+3
...кацапня не полишає надії нас залякати...і врешт решт зламати... але я певен...у них НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ..
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23.01.2024 14:04
+1
Значить вважають що настав час. Доречі не просто так вважають.
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23.01.2024 14:04
+1
Кацапня ва-банк пішла ще 24.02.22. І наразі йде.
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23.01.2024 14:08
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Але тривогу чомусь на цьому самому південному заході не оголошують і у Одеській та Миколаївській областях тихо!
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23.01.2024 13:56 Ответить
О! У Миколаївській тривога вже є, а у Одеській ще ні.
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23.01.2024 13:58 Ответить
Кацапня пішла ва-банк. І на фронті те саме.
Вивалюють всі запаси за останні місяці...
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23.01.2024 13:59 Ответить
Значить вважають що настав час. Доречі не просто так вважають.
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23.01.2024 14:04 Ответить
Кацапня ва-банк пішла ще 24.02.22. І наразі йде.
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23.01.2024 14:08 Ответить
...кацапня не полишає надії нас залякати...і врешт решт зламати... але я певен...у них НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ..
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23.01.2024 14:04 Ответить
UPD: Ціль зникла. Можливо РЕБ.
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23.01.2024 14:27 Ответить
❗️Окупанти запускають «хибні цілі» - але тривога наразі є і це тільки ваша відповідальність, як на неї реагувати
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23.01.2024 14:28 Ответить
смысл на интернет-сайте постить о ситуации с ракетами на текущий момент? )
об итогах, о масштабах, о перпективах, но это же не телеграм-канал...
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23.01.2024 14:36 Ответить
🟩 ВІДБІЙ
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23.01.2024 14:38 Ответить
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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23.01.2024 14:39 Ответить
Мы верим в ЗСУ, а значит скоро перемога.
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23.01.2024 14:49 Ответить
ПРАВДИВЫЙ

ПУТИН ИМПОТЕНТ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ !!!
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23.01.2024 21:07 Ответить
 
 