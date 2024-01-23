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Пропутинская блогерша Боровкова, которая призывала "добивать" уцелевших украинцев, извещена о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боровкова

Российской блогерше Эльвине Боровковой, призывавшей к геноциду украинцев, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Боровкова входит в пул пропагандистов Путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

"Так, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда рашисты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после проишедшего Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Блогерша заочно уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

Читайте также: СБУ установила четырех блоггеров, опубликовавших видео вражеских "прилетов" по Киеву 2 января
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Топ комментарии
+13
Боже, пройшло майже два роки... оце реакція. путіністи на другий день вже б упекли на 20 років і обсикали її фото в туалетах. Чому в нас все на 200 кроків позаду???
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23.01.2024 14:23
+8
Йдіть ви в сраку зі своїми підозрами. Для покарання кацапів ефективний тільки один метод - ліквідаційні команди.
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23.01.2024 14:31
+6
Добре, що злили усі їх данні, про цих злиднів на мацковії!!
Ну, Ківа укурсє дєла… Далі буде…
Свято наближається !!,
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23.01.2024 14:19
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Добре, що злили усі їх данні, про цих злиднів на мацковії!!
Ну, Ківа укурсє дєла… Далі буде…
Свято наближається !!,
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23.01.2024 14:19 Ответить
А ця погань хоч знає шо єйо пАдАзрьєвають?
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23.01.2024 14:23 Ответить
Боже, пройшло майже два роки... оце реакція. путіністи на другий день вже б упекли на 20 років і обсикали її фото в туалетах. Чому в нас все на 200 кроків позаду???
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23.01.2024 14:23 Ответить
майже рік...
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23.01.2024 15:10 Ответить
відосики тої удодки я бачив ще в березні 2022
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23.01.2024 15:18 Ответить
може її як татарського ?
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23.01.2024 14:23 Ответить
Це сама улюблена істота Олексія Дурнєва з Маріуполя (Дурнєв дивится сторіс).
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23.01.2024 14:24 Ответить
Він теж всього лиш істота.
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23.01.2024 14:35 Ответить
Чому?
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23.01.2024 14:37 Ответить
Бо робить туж роботу що і ельвіна. Більш професійно. Для іншої аудиторії.
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23.01.2024 14:43 Ответить
Я особисто не бачу якогось зла, коли він висміює кацапів. Іноді мені потрібно трішки сміху або від Чекалкіна, або від деяких нашіх стендаперів, або від Дурнєва. Він за україну з дуже депресивного регіону і непоганий ведучій, тому, я особисто не вважаю його істотою.
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23.01.2024 14:59 Ответить
Дурненький - один з пазітівних...
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23.01.2024 14:38 Ответить
Я б його не ставив на одну ланку з Яковиною, Світаном, Цимбалюком та іншими "пазітівними".
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23.01.2024 15:01 Ответить
Тоді до притул з лаченами
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23.01.2024 16:31 Ответить
Рашисткий эксперт на раша тв сообщил, что никаких казахов, азербайджанцев и узбеков никогда не было, а «это все придумал Ленин в 18-м году».)) 🙃 https://t.me/Ukraine_365News/70664

Чортів - Лєнін , все понапридумував і здох , а Вові пукіну тепер все це - розгрібай !!
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23.01.2024 14:27 Ответить
Better variant:

Step 1 - Seek
Step 2 - Destroy
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23.01.2024 14:30 Ответить
Йдіть ви в сраку зі своїми підозрами. Для покарання кацапів ефективний тільки один метод - ліквідаційні команди.
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23.01.2024 14:31 Ответить
Тут далеко не треба ходити пригадаймо перед війною хто ходив і що говорив на медвечуківських і мураєвських каналах ,всі вони відомі як так звані "експерти" так і ведучі які тягнули нам "русский мир" я щось не чув що б проти когось з них були порушені кримінальні справи.
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23.01.2024 14:35 Ответить
Коли прибіжить сюди рятувати свою дупу, варто пригадати і не вестись на сентиментальні розповіді про любов до сала, що вона її приховувала від злобної гєбні.
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23.01.2024 14:50 Ответить
Колись її предки мали прізвище Боровко
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23.01.2024 15:06 Ответить
на палю гниду посадити та й годі! А то підозри,слідства...
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23.01.2024 15:14 Ответить
Давайте хай займуться реальними ворогами України, які всередині підривають державу
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23.01.2024 15:17 Ответить
Може открыть сбор на киллера ? Там же есть киллеры на кацапии ?
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23.01.2024 15:39 Ответить
І яка реальна з того користь?
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23.01.2024 15:47 Ответить
... А вона заочно пошле той суд куди подалі... І всі будуть при своїх цікавостях...
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23.01.2024 16:48 Ответить
Навіщо ті підозри, най іде до Киви
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23.01.2024 22:18 Ответить
 
 