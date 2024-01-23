Пропутинская блогерша Боровкова, которая призывала "добивать" уцелевших украинцев, извещена о подозрении, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российской блогерше Эльвине Боровковой, призывавшей к геноциду украинцев, заочно сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Боровкова входит в пул пропагандистов Путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.
"Так, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда рашисты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после проишедшего Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль", - говорится в сообщении.
По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.
Блогерша заочно уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).
Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.
Пожалуйста, подождите...
Ну, Ківа укурсє дєла… Далі буде…
Свято наближається !!,
Чортів - Лєнін , все понапридумував і здох , а Вові пукіну тепер все це - розгрібай !!
Step 1 - Seek
Step 2 - Destroy