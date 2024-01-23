Пропутинская блогерша Боровкова, которая призывала "добивать" уцелевших украинцев, извещена о подозрении, - СБУ

Российской блогерше Эльвине Боровковой, призывавшей к геноциду украинцев, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Боровкова входит в пул пропагандистов Путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

"Так, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда рашисты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после проишедшего Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Блогерша заочно уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

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