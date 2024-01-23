Воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – говорится в сообщении.

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