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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – говорится в сообщении.

Читайте: Ракеты в Сумской области, направление - юго-западное, - Воздушные силы (обновлено)
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23.01.2024 15:05 Ответить
пора вже навідатись у Саваслєйку, це від кордону 660 км.
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23.01.2024 15:39 Ответить
 
 