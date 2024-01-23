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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: В России взлетел МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – говорится в сообщении.
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YU ST
показать весь комментарий23.01.2024 15:05 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий23.01.2024 15:39 Ответить Мне нравится 6
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